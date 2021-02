Καλλιτέχνις αναδημιουργεί διάσημους πίνακες με τη βοήθεια του…σκύλου της

Η καλλιτέχνις Eliza Reinhardt μαζί με τον σκύλο της αναδημιουργούν μερικούς από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, προσπαθώντας να διασκεδάσουν μένοντας σπίτι.

Όλοι θυμόμαστε το τρεντ που ξεκίνησε πέρσι τον Απρίλιο το Mουσείο Getty στο Λος Άντζελες, που έγινε viral στο διαδίκτυο με πολλούς χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες όπου αναπαριστούν διάσημους πίνακες.

Έτσι, λοιπόν, εμπνεόμενη από το διάσημο αυτό τρεντ, η Eliza Reinhardt μαζί με τον φωτογενή σκύλο της Finn, προσπαθούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο με τον Finn να κλέβει φυσικά τις εντυπώσεις!

Παρακάτω, μπορείτε να απολαύσετε κάποιες από τις πιο επιτυχημένες αναπαραστάσεις της Eliza και του Finn.

#1 «Η κραυγή» του Έντβαρτ Μουνκ

#2 «Έναστρη Νύχτα» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

#3 «Gian Lodovico Madruzzo» του Τζοβάνι Μπατίστα

#4 «Mask of Fear» του Πάουλ Κλέε

#5 «Françoise, Claude, and Paloma» του Πάμπλο Πικάσο

#6 The Nobleman with his Hand on his Chest» του Ελ Γκρέκο

#7 «Mural» του Τζάκσον Πόλοκ

#8 «American Gothik» του Γκραντ Γουντ

#9 «I And The Village, του Μαρκ Σαγκάλ

#10 «Take your son Sir», του Φορντ Μάντοξ Μπράουν

#11 «Δύο παιδιά» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

#12 «Me and my Circle» του Τζέιμς Ένσορ

#13 «Ηλιοτρόπια», του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

#14 «Οι παρθένες» του Γκούσταφ Κλιμτ

#15 «Κρανίο με αναμμένο τσιγάρο», του Βαν Γκογκ