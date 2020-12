Τα πιο ευφάνταστα καλλιτεχνικά projects που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας

Τα καλύτερα δημιουργικά projects που έχουν γίνει φέτος από διάφορους καλλιτέχνες αντλώντας την έμπνευση τους από την πανδημία και τις συνέπειες που δημιούργησε.

Φωτογραφίες

«Our Great Indoors» της Erin Sullivan

Η σειρά φωτογραφιών της καλλιτέχνιδος που απεικονίζει φιγούρες σε μικροσκοπικά μεγέθη που βρίσκονται σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο, δημιουργήθηκε με αντικείμενα που όλοι έχουμε στο σπίτι.

«In flight» του Mark Harvey

Ο Marh Harvey, φωτογράφος ζώων, κατά την διάρκεια της καραντίνας, ξεκίνησε να φωτογραφίζει διάφορα είδη πουλιών καθώς πετάνε.

«Airports» του Tom Hegen

Ο φωτογράφος κατά την διάρκεια της καραντίνας ξεκίνησε να φωτογραφίζει αεροπλάνα από ψηλά που είναι σταθμευμένα σε 6 γερμανικά αεροδρόμια.

«Miniature Callendar» του Tanaka Tatsuya

Ο καλλιτέχνης δημιούργησε φωτογραφίες με μικροσκοπικά σκηνικά που απεικονίζουν μάσκες προστασίας αλλά και άλλα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την υγεία του ανθρώπου.

«Photo collage» του Nathan Wyburn

Το κολάζ που περιέχει πάνω από 200 φωτογραφίες γιατρών και νοσηλευτών του NHS νοσοκομείου αλλά και φωτογραφίες από τους καλύτερους φίλους του καλλιτέχνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Keep Calm#29: Χριστούγεννα σε καραντίνα!

Τέχνη του δρόμου (street art)

«Love in the Time of Quarantine» της Hijack

Ο «Hijack» δημιούργησε διάφορα γκραφίτι με θέμα την πανδημία και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει. Το έργο «Love in the time of quarantine» απεικονίζει την κοινωνική απόσταση.

«Clap for» του Ian Berry

Το project του Ian Berry και του μικρού γιού του «Clap for» ήταν αφιερωμένο στους εργαζομένους που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» κατά την διάρκεια της πανδημίας, θέλοντας να τους πουν ένα «Ευχαριστώ».

Food art

Ψωμί από την Blondie + Rye

Η Hanna P (Blondie + Rye) δημιούργησε όμορφα «μπουγκέτα ψωμιού» διακοσμημένα με πολύχρωμα λαχανικά ή χειροποίητα σχέδια.

Δημιουργικά projects με ζωάκια

Μουσείο Τέχνης Κατοικίδιων ζώων, από Filippo Lorenzin και Marianna Benetti Οι δύο καλλιτέχνες δημιούργησαν μία μίνι γκαλερί για τα κατοικίδια ζώα τους Pandoro και Tiramisu που ήταν φτιαγμένη από χαρτί, χαρτόνι και ξύλο. Reptilian art gallery του Jill Young

Το αυτοσχέδιο «μουσείο Γκέκο», αφιερωμένο στο κατοικίδιο του καλλιτέχνη, περιέχει πίνακες «γκέκο» που θυμίζουν άλλους διάσημους πίνακες.

Προκλήσεις από το σπίτι

GETTY MUSEUM CHALLENGE

Το Μουσείο J. Paul Getty προκάλεσε τους θαυμαστές τους να αναδημιουργήσουν ένα έργο τέχνης με διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι.

Quearteencasa challenge

Ίδια πρόκληση με την προηγούμενη, οι ισπανική ομάδα ενθάρρυνε τους οπαδούς της στο facebook να αναδημιουργήσουν έργα τέχνης.

Οι ηλικιωμένοι του Senior αναδημιουργούν εξώφυλλα δίσκων

To ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων στην Αγγλία, σκέφτηκε μία υπέροχη φωτογράφηση όπου κάθε κάτοικος αναδημιούργησε διάσημα εξώφυλλα δίσκων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Οικία Κατακουζηνού συλλέγει τα…όνειρα που κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Διακόσμηση σπιτιού

Φλοράλ διακόσμηση της Nathalie Lete

Η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα μετάτρεψε το σπίτι της σε ένα πολύχρωμο λουλουδένιο τοπίο.

Doodles καραντίνας της Artistvik

Η καλλιτέχνιδα κάθε μέρα της καραντίνας ζωγράφιζε στον τοίχο της αφηρημένα σχέδια doodle και κατέληξε ως το project των «113 ημερών».

Illustration

«H ζωή πριν και μετά τον κορονοϊό’ της Irina Blok

Μία σειρά από illustrations της Irina Block, που απεικονίζουν πως άλλαξαν τα πράγματα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.

Δημιουργικές μάσκες

«MASK» – Πινακοθήκη Vicki Myhren

Η πινακοθήκη του πανεπιστημίου του Ντένβερ ζήτησε από 45 καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τις μάσκες…αλλιώς.

«Ramen mask» του Takahiro Shibata

Ο Ιάπωνας καλλιτέχνης δημιούργησε αυτήν την 3D μάσκα που μοιάζει να φοράς ένα μπολ με ράμεν στο πρόσωπο σου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Σολωμός +: 20 σύγχρονοι ποιητές και ποιήτριες συνομιλούν με το έργο του εθνικού ποιητή

Πηγή: mymodernmet