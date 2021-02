My Policeman: Η Έμμα Κόριν στο πλευρό του Χάρι Στάιλς στη μεταφορά του ΛΟΑΤΚΙ μυθιστορήματος

Λίγους μήνες πριν, ανακοινώθηκε το όνομα του Χάρι Στάιλς ως πρωταγωνιστή στην κινηματογραφική διασκευή του ΛΟΑΤΚΙ μυθιστορήματος της συγγραφέως Μπέθαν Ρόμπερτς, «My Policeman». Το πρωταγωνιστικό καστ έρχεται τώρα να συμπληρώσει η ανακοίνωση της συμμετοχής της ηθοποιού Έμμα Κόριν.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Κόριν κέρδισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στο ιστορικό δράμα του Netdlix, «The Crown». Στη νέα ταινία «My Policeman» του Amazon, θα υποδυθεί τη Marion – σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline – τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο που φημολογείτο αρχικά ότι θα αναλάμβανε η Λίλι Τζέιμς.

Harry Styles and Emma Corrin on screen together… so true bestie. My Policeman is coming soon. pic.twitter.com/ghvCDm9HtV

— Prime Video (@PrimeVideo) February 5, 2021