Άρμι Χάμερ: Είναι αυτό το τέλος της καριέρας του;

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο σχετικά με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Άρμι Χάμερ, οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στις ομολογουμένως πιο «πικάντικες» λεπτομέρειες, που τον ήθελαν να είναι… κανίβαλος. Λόγω αυτής της τόσο περίεργης αποκάλυψης, μάλιστα, μία πολύ σημαντικότερη κατηγορία εναντίον του κατά κάποιον τρόπο «ξεχάστηκε» ή μάλλον παραβλέφθηκε.

Όσο, όμως, οι γυναίκες που βγαίνουν στο φως για να κατηγορήσουν τον ηθοποιό πληθαίνουν, τόσο ξεκάθαρο γίνεται ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πια το γεγονός πως ο Άρμι Χάμερ κατηγορήθηκε για σεξουαλική, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση.

Έτσι, πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται εύλογα αν αυτό είναι το τέλος της καριέρας του Χάμερ σε ένα Χόλιγουντ, που παλιότερα τουλάχιστον συγχωρούσε τους θύτες.

Οι κατηγορίες εναντίον του Άρμι Χάμερ

Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή. Πριν από τρεις εβδομάδες διέρρευσαν screenshots από προσωπικά μηνύματα του ηθοποιού, τα οποία φαίνεται να έστειλε όσο ήταν παντρεμένος. Σύμφωνα με τις δεκάδες μαρτυρίες γυναικών, ο ηθοποιός μάλιστα διατηρούσε πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις παράλληλα, οι οποίες ήταν όλες BDSM, δηλαδή σαδομαζοχιστικές. Σε αυτές τις σχέσεις, ο Χάμερ ήταν το «αφεντικό», ενώ οι γυναίκες οι «γατούλες» ή «σκλάβες» του.

Μέχρι εδώ δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, μέχρι που οι γυναίκες αυτές τον κατηγόρησαν για σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, αλλά και εκβιασμό για να μην αποκαλύψουν όσα βίωσαν. Μάλιστα, η πρώτη γυναίκα, που μίλησε για κακοποίηση από τον ηθοποιό (στο Twitter: House of Effie), ενέπνευσε δεκάδες άλλες γυναίκες (αλλά και ανήλικα κορίτσια) να μοιραστούν εκατοντάδες screenshot που μεταφέρουν ανάλογες εμπειρίες με τον ηθοποιό.

Σίγουρα σε όλα αυτά δεν βοήθησε η… περίεργη συμπεριφορά του ηθοποιού, ο οποίος βρέθηκε εν μέσω πανδημίας στα νησιά Κέιμαν να φέρεται ανάρμοστα και να δείχνει μεθυσμένος. Μάλιστα, διέρρευσε μία φωτογραφία από το «προσωπικό» προφίλ του, όπου βρίσκεται στο κρεβάτι με μία ημίγυμνη γυναίκα, την οποία αποκάλεσε Μις Κέιμαν, προκαλώντας την αντίδραση του θεσμού των καλλιστείων των νήσων, που απείλησαν τον ηθοποιό με νομικές κυρώσεις. Ο Χάμερ αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Παράλληλα, σε άλλο ένα βίντεο «περηφανεύτηκε» ότι πέρασε μία εξέταση για ναρκωτικές ουσίες, που απαιτείται για να δει τα παιδιά του. Όλα αυτά τη στιγμή που βρίσκεται στη μέση μιας δικαστικής διαμάχης με την πρώην γυναίκα του για την επιμέλεια των παιδιών του.

Η αρχή του τέλους;

Η πρώτη «επίπτωση» στην καριέρα του Χάμερ μετά το σκάνδαλο ήρθε πριν τρεις εβδομάδες, όταν ανακοίνωσε την «αποχώρηση» του από το «Shotgun Wedding», μία νέα κομεντί με τον ίδιο και την Τζένιφερ Λόπεζ ως πρωταγωνιστές.

«Δεν απαντώ στους @@@ ισχυρισμούς κάποιων, αλλά υπό το πρίσμα των φαύλων και ψευδών διαδικτυακών επιθέσεων σε βάρος μου, δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου για τέσσερις μήνες και να πάω για γυρίσματα στην Δομινικανή Δημοκρατία», σχολίασε τότε ο 34χρονος ηθοποιός. Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, εντύπωση προκαλεί όμως το γεγονός ότι ο ηθοποιός φέρεται να δέχτηκε αποζημίωση για την ταινία, παρ’ όλο που αυτό δεν συνηθίζεται όταν κάποιος αποχωρεί και δεν απολύεται.

Μετά το «Shotgun Wedding» ήρθε η αποχώρηση του από μία νέα σειρά των Paramount Pictures, με τίτλο «The Offer», που θα αποτελούσε την δημιουργία του «Νονού».

Όσο για τις ταινίες που έχει ήδη γυρίσει και δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα λόγω της πανδημίας, όπως για παράδειγμα το «Έγκλημα στον Νείλο» με την Γκαλ Γκαντό της Disney, λέγεται ότι η εταιρία παραγωγής θα επιδιώξει ο Χάμερ να μην αποτελεί μέρος των προωθητικών ενεργειών της ταινίας.

Παράλληλα, μόλις χτες Σάββατο 6 Ιανουαρίου, ήρθε άλλο ένα χτύπημα, όταν τον άφησε το πρακτορείο που τον εκπροσωπεί, η WME. Παρ’ όλο που σε κάποια από τα screenshot που έχουν διαρρεύσει ο Άρμι Χάμερ ισχυριζόταν ότι «έχει στο χέρι» τον υπεύθυνο της WME, καθώς «ήξερε τα μυστικά του», φαίνεται ότι αυτό δεν τον έσωσε.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι ο 34χρονος πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name» δεν θα καταφέρει εύκολα να αναστήσει την καριέρα του. Μπορεί το Χόλιγουντ να είναι μία βιομηχανία «επιεικής» προς τους διάσημους θύτες, αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να «καθαρίσει» το όνομα του Χάμερ, ούτε για να κάνει το κοινό να ξεχάσει όλα όσα έχουν ακουστεί για τον ηθοποιό το τελευταίο διάστημα.