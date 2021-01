Άρμι Χάμερ: Αποχωρεί από την ταινία «Shotgun Wedding» μετά το σκάνδαλο για την ιδιαίτερη ερωτική του ζωή

Ο Άρμι Χάμερ ενώ είχε κλείσει για τον ρόλο του σε ένα νέο φιλμ που επρόκειτο να ξεκινήσει σύντομα γυρίσματα με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τελικά τη συμμετοχή του.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του ηθοποιού, που έγινε περισσότερο γνωστός από τον ρόλο του στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Call Me by Your Name», έγινε γνωστή μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη «διαρροή» προσωπικών μηνυμάτων στο Instagram που φαίνεται να έγραψε ο ίδιος και να έστειλε σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του γάμου του.

Για την ώρα η αυθεντικότητα των μηνυμάτων δεν έχει εξακριβωθεί, ωστόσο όλα δείχνουν πως πρόκειται για ερωτικά μηνύματα του ηθοποιού που περιέχουν αναφορές για κανιβαλισμό, φαντασιώσεις βιασμού και σαδομαζοχισμό.

«Δεν απαντώ στους @@@ ισχυρισμούς κάποιων, αλλά υπό το πρίσμα των φαύλων και ψευδών διαδικτυακών επιθέσεων σε βάρος μου, δεν μπορώ με καλή συνείδηση να αφήσω τα παιδιά μου για τέσσερις μήνες και να πάω για γυρίσματα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Η εταιρεία παραγωγής Lionsgate με υποστηρίζει σε αυτή την υπόθεση και είμαι ευγνώμων για αυτό», σχολίασε στο Variety σχετικά με τις φήμες σε βάρος του ο 34χρονος ηθοποιός.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πήραν το μέρος του ηθοποιού στα social media, ισχυριζόμενοι πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για να κατηγορηθεί ο Χάμερ, ενώ την ίδια στιγμή αμερικανικά μέσα ενημέρωσης «έβγαλαν στο φως» παλαιότερες συνεντεύξεις του με δηλώσεις του για τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του στο σεξ, όπως ότι του αρέσει να έχει «κυρίαρχο ρόλο στο σεξουαλικό παιχνίδι και να πιάνει γυναίκες από τα μαλλιά και τον λαιμό». Αργότερα βέβαια ο ίδιος είχε σχολιάσει «Μην πίνετε όταν πάτε για συνέντευξη»! υπονοώντας ότι δεν εννοούσε όλα είχε αναφέρει σε αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο ριμέικ του θρίλερ «Rebecca» στο Netflix, ενώ είναι έτοιμος να εμφανιστεί ξανά στον ρόλο του Όλιβερ στο σίκουελ του «Call Me by Your Name» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο. Επιπλέον, θα πρωταγωνιστήσει και στην τηλεοπτική σειρά «The Offer», που θα αφορά στο παρασκήνιο της δημιουργίας του «The Godfather».

Πηγή: Variety