Τιμοτέ Σαλαμέ: Νέα συνεργασία με τον σκηνοθέτη του «Call me by your name»;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κινηματογραφικής ιστοσελίδας «Deadline» το νέο χρυσό παιδί του Χόλυγουντ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο βρίσκονται σε συζητήσεις για μια κινηματογραφική επανένωση μετά το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» («Call me by your name»). Πρόκειται για μια ταινία τρόμου, η οποία θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Camille DeAngelis «Bones and All», το οποίο κυκλοφόρησε το 2015.

Ποιοι φημολογείται ότι θα συμμετέχουν στην ταινία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαζί με τους Σαλαμέ και Γκουαντανίνο στην ταινία θα συμμετάσχει και η Καναδή ηθοποιός Τέιλορ Ράσελ, γνωστή από τη σειρά του Netflix «Χαμένοι στο Διάτημα», reboot της δημοφιλούς σειράς της δεκαετίας του 1960. Το διασκευασμένο σενάριο ακούγεται ότι έχει αναλάβει ο Dave Kajganich, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον Ιταλοαλγερινό σκηνοθέτη στις ταινίες «Κάτω από τον ήλιο» (2015) και «Suspiria» (2018), ενώ δεν έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων.

Λίγα λόγια για το βιβλίο και τη διασκευή

Το βιβλίο διηγείται την ιστορία της 16χρονης Maren, η οποία αδυνατεί να ελέγξει τις κανιβαλιστικές της παρορμήσεις, επιθμώντας να γευτεί οποινδήποτε. Το μυθιστόρημα ακολουθεί τη Μαρέν καθώς αναζητάει τον πατέρα της ελπίζοντας να βρει απαντήσεις για τον λόγο που έχει τέτοιου είδους ορμές.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά στοιχεία για την μεταφορά του μυθιστορήματος στον κινηματογράφο, μάλλον πρόκειται για μια ρομαντική-ιστορία τρόμου η οποία θα αναπτύσσεται γύρω από τους χαρακτήρες του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Τέιλορ Ράσελ.

Μια επιτυχημένη συνεργασία

Μετά την επιτυχία της ταινίας «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο έψαχναν τρόπους να συνεργαστούν ξανά, αλλά το πρόγραμμα των δύο στεκόταν εμπόδιο. Το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» κέρδισε αρκετές υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Α΄Ανδρικού Ρόλου για τον Σαλαμέ και της Καλύτερης Ταινίας.

Μέσα στον χρόνο πρόκειται να δούμε σίγουρα τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Dune» και την τελευταία ταινία του Γουές Άντερσον, με τίτλο «The French Dispatch».

Πηγή: Deadline