Χρυσές Σφαίρες 2021: Πέντε σημαντικές παραλείψεις από τις φετινές υποψηφιότητες

Οι φετινές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2021 ανακοινώθηκαν χθες, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, και η αλήθεια είναι πως μας έχουν αφήσει με ανάμεικτα συναισθήματα.

Από τη μία, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η κατηγορία για Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας έχει τρεις γυναίκες υποψήφιες, την Κλόε Ζάο για το Nomadland, την Έμεραλντ Φένελ για το Promising Young Woman και την Ρετζίνα Κινγκ για το One Night in Miami.

Από την άλλη, οι φετινές «παραλείψεις» προκάλεσαν αντιδράσεις και δικαίως, αφού κάποιες από τις κορυφαίες ταινίες και σειρές της χρονιάς δεν κέρδισαν ούτε μία υποψηφιότητα για τα φετινά βραβεία, ενώ άλλες που δεν περιμέναμε -για παράδειγμα το ευχάριστο, αλλά όχι ακριβώς πρωτοποριακό Emily In Paris- βρέθηκαν σε μία ή και περισσότερες κατηγορίες.

Αυτές, λοιπόν, είναι οι πέντε πιο «δυσάρεστες» εκπλήξεις από τις φετινές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες.

I May Destroy You

Όπως είπαμε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ήταν το Emily in Paris, ειδικά επειδή το I May Destroy You δεν συμπεριλήθηκε καν στις υποψηφιότητες. Το συγκλονιστικό δράμα της Michaela Coel θεωρείται η καλύτερη σειρά της χρονιάς, προκαλώντας διθυραμβικές αντιδράσεις από κριτικούς και κοινό. Μάλιστα, μία από τις σεναριογράφους του Emily In Paris δήλωσε ότι το «I May Destroy You» άξιζε οπωσδήποτε έστω μία υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες. Πολλοί, λοιπόν, αναρωτιούνται πώς η επιτροπή μπόρεσε να παραλείψει μία τόσο επιδραστική σειρά.

Ζεντάγια στο Malcolm & Marie

Άλλη μία ερμηνεία που παραλείφθηκε είναι εκείνη της Ζεντάγια στην νέα ταινία του Netflix «Malcolm & Marie». Παρ’ όλο που οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η ερμηνεία της Ζεντάγια ήταν το highlight της ταινίας -με αποτέλεσμα να θεωρείται φαβορί στις προβλέψεις για τα φετινά βραβεία, οι Χρυσές Σφαίρες δεν φάνηκε να μοιράζονται την ίδια άποψη. Μένει τώρα να δούμε αν η ηθοποιός θα καταφέρει να κερδίσει την πρώτη της υποψηφιότητα στα Όσκαρ.

Μέριλ Στριπ στο The Prom

Το γεγονός ότι η Μέριλ Στριπ δεν κέρδισε ούτε μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία της στο The Prom είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα από την στιγμή που ο συμπρωταγωνιστής της Τζέιμς Κόρντεν, του οποίου η ερμηνεία ως γκέι άντρα κατηγορήθηκε ως στερεοτυπική, κατάφερε να του εξασφαλίσει μία υποψηφιότητα για το Βραβείο Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Σπάικ Λι και Da 5 Bloods

Η ταινία του Σπάικ Λι για μία ομάδα βετεράνων πολέμου που ταξίδεψαν στο Βιετνάμ για να αντιμετωπίσουν την τραυματική εμπειρία τους έλαβε διθυραμβικές κριτικές, οι οποίες όμως δεν λήφθηκαν υπόψη από τις Χρυσές Σφαίρες. Ιδιαίτερα σοκαριστική ήταν η παράλειψη του Ντελρόι Λίντο, του οποίου η ερμηνεία χαρακτηρίστηκε «συγκλονιστική». Το γεγονός ότι ο Σπάικ Λι και η ταινία του δεν κέρδισαν καμία υποψηφιότητα είναι ιδιαίτερα περίεργο, αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά του σκηνοθέτη είναι οι πρεσβευτές της φετινής τελετής.

Minari

Το γεγονός ότι το Minari δεν βρέθηκε υποψήφιο για το Βραβείο της Καλύτερης Ταινίας δεν μας έκανε εντύπωση, αφού σύμφωνα με κανονισμό του θεσμού για την συγκεκριμένη κατηγορία δεν λαμβάνονται υπόψη ταινίες που είναι αμιγώς ξενόγλωσσες. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν περιμέναμε να κερδίσει μόνο μία υποψηφιότητα (αυτή για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία), αφού η σκηνοθεσία και το σενάριο ήταν ανάμεσα στα φαβορί για τις κατηγορίες τους.