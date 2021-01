Τζέιν Φόντα: Η σπουδαία ηθοποιός θα τιμηθεί από τις Χρυσές Σφαίρες για το σύνολο της καριέρας της

Η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα θα τιμηθεί με το βραβείο Cecil B. DeMille, στις Χρυσές Σφαίρες, οι οποίες θα παργαμτοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ. Πρόκειται για ένα τιμητικό βραβείο, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο, σε μια εξέχουσα προσωπικότητα από την κινηματογραφική βιομηχανία για την «εξαιρετική προσφορά της στον τομέα της ψυχαγωγίας».

«Το απίστευτο ταλέντο της έχει κερδίσει την ύψιστη αναγνώριση(…). Ενώ η επαγγελματική ζωή της έχει πάρει αρκετές στροφές, η ακλόνητη αφοσίωση της να προκαλεί την αλλαγή παραμένει» δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ανταποκριτών Ξένων Τύπου του Χόλυγουντ, διοργανώτρια των βραβείων.

Μια υπέρλαμπρη καριέρα

Η 83χρονή βραβευμένη με όσκαρ ηθοποιός κουβαλάει στο ενεργητικό της μια υπέρλαμπρη καριέρα η οποία εκτείνεται στη διάρκεια έξι δεκαετιών. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το πραγματοποίησε το 1960, με την ταινία «Tall Story». Έκτοτε ακολούθησε μια ανοδική πορεία γινόμενη μια εκ των μεγαλύτερων σταρ του Χόλυγουντ, με συμμετοχή σε κλασικές ταινίες όπως «Barbarella» (1968), «Klute» (1971), «Τζούλια» (1977), «Επιστροφή» (1978), «Το Σύνδρομο της Κίνας» (1979), «9 με 5» (1980) και «Στη Χρυσή Λίμνη» (1981).

Πιο πρόσφατος κινηματογραφικός της ρόλος υπήρξε αυτός στην ταινία «Book Club», με συμπρωταγωνίστριες τις Ντάιαν Κίτον, Candice Bergen και Mary Steenburgen,για την οποία προετοιμάζεται σίκουελ. Ενώ τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστεί στη σειρά του Netflix «Γκρέις και Φράνκι».

Συνολικά στην καριέρα της η η Τζέιν Φόντα έχει τιμηθεί με 58 βραβεία συμπεριλαμβανομένων του Όσκαρ Α΄Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Klute» και «Επιστροφή». Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ τις έχει χαρίσει 7 Χρυσές Σφαίρες και άλλες 8 υποψηφιότητες.

Ακτιβιστική δράση

Η Φόντα είναι επίσης γνωστή για την ακτιβιστική της δράση. Κατά τη δεκαετία του 1960 δήλωσε σθεναρά την αντίθεση της για τον Πόλεμο στο Βιετνάμ. Ενώ, συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, το 2016 πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με τους διαδηλωτές στο Standing Rock της Βόρειας Ντακότα, ενάντια στην κατασκευή του αγωγού Dakota Access. Η ηθοποιός, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει γράψει και το βιβλίο «What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action», έχει συλληφθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών και ελπίζει η δράση της να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Χρυσές Σφαίρες 2021: Οι προβλέψεις για τις καλύτερες ταινίες και ηθοποιούς με το βλέμμα στραμμένο στα Όσκαρ

Αβεβαιότητα σχετικά με τις φετινές Χρυσές Σφαίρες