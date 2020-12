Οι 10 καλύτερες σειρές του 2020, σύμφωνα με τον Guardian

O Guardian δημοσίευσε την λίστα των 50 καλύτερων σειρών του 2020, σύμφωνα με την ψηφοφορία των τηλεοπτικών αρθρογράφων του.

Στις θέσεις 20-10 βρίσκουμε τις εξής σειρές:

20. PEN15

19. Inside No 9

18. Des

17. Schitt’s Creek

16. Feel Good

15. Adult Material

14. Better Call Saul

13. The Crown

12. Mrs America

11. Unorthodox

Εμείς θα επικεντρωθούμε στο Τοπ 10 της λίστας, που περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

10. Ghosts (BBC Two)

Η δεύτερη σεζόν της σειράς φαντασμάτων είναι μια αγαπημένη κωμωδία για ένα νεαρό ζευγάρι που μετακομίζει σε ένα μεγάλο σπίτι με φαντάσματα. Σενάριο, σκηνοθεσία και ηθοποιοί είναι υπέροχα συντονισμένα, ενώ αυτό που κάνει τη σειρά τόσο διασκεδαστική, είναι πως τα πνεύματα βρίσκουν τον σύγχρονο κόσμο στον οποίο είναι καταδικασμένα να ζουν τόσο παράλογο.



9. The Queen’s Gambit (Netflix)

Η πιο διάσημη σειρά του 2020, για την οποία μιλούσαν όλοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Στιλάτο και υπέροχα σκηνοθετημένο δράμα για μια νεαρή ιδιοφυΐα στο σκάκι, με πρωταγωνίστρια την εκπληκτική Άνια- Τέιλορ Τζόι. Έξυπνο και με την απαραίτητη δόση συναισθηματισμού. Μόλις 7 επεισόδια που απολαμβάνεις σε ένα σαββατοκύριακο.

8. This Country (BBC Three)

Σύμφωνα με τον Guardian, η σειρά αποτελεί μια από τις καλύτερες του αιώνα. Σε λίγα μόνο επεισόδια κατάφερε να μετατρέψει αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια καρικατούρα της ζωής στο χωριό σε μια γλυκόπικρη κωμωδία. 280 λεπτά σε μορφή mockumentary, αποτελεί μια από τις πιο τρυφερές, πυκνά γραμμένες, υστερικά αστείες τηλεοπτικές σειρές που είναι πιθανό να δείτε.

7. The Last Dance (Netflix)

Ένα απίστευτο ντοκιμαντέρ για τους Chicago Bulls στο αποκορύφωμα της δόξας τους, ο «Τελευταίος Χορός» λειτούργησε επίσης ως διορατικότητα στο μυαλό του Michael Jordan: ένας αθλητής τόσο άθικτος, τόσο μεγάλος, που δέχθηκε τεράστια πίεση λόγω του ταλέντου του. Μια από τις πιο εθιστικές τηλεοπτικές εμπειρίες της χρονιάς, που διοχέτευε την ανεξέλεγκτη και απρόβλεπτη φύση του επαγγελματικού μπάσκετ.

6. Quiz (ITV)

Για χρόνια, ο Τσαρλς και η Νταϊάνα Ίνγκραμ αντιμετωπίζονταν ως απατεώνες, χάρη στο σκάνδαλο που τους οδήγησε στη πληρωμή ενός εκατομμυρίου λιβρών σε ένα τηλεπαιχνίδι. Η σειρά αποτελεί μια πιστή, κωμική μεταφορά των αληθινών γεγονότων αυτής της ιστορίας, που εξανθρώπιζε τους αληθινούς πρωταγωνιστές της. Με ένα εξαιρετικό καστ Βρετανών ηθοποιών.

5. Once Upon a Time in Iraq (BBC Two)

Το ντοκιμαντέρ του James Bluemel αφηγείται την ιστορία της εισβολής του 2003 στο Ιράκ από μια παράξενα παραγνωρισμένη οπτική γωνία: τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί εκείνη την εποχή. Στρατιωτικοί, μεταφραστές, καθηγητές, κωμικοί, όλοι λένε ιστορίες για έναν άθλιο τρόμο που εξακολουθεί να είναι πολύ κοντά για να αισθανόμαστε ασφαλείς. Πραγματικά απαραίτητη η θέαση της.

4. Normal People (BBC Three)

Η Ιρλανδική δραματική σειρά που έκανε πρεμιέρα μέσα στην πανδημία και στην πρώτη καραντίνα, προσφέροντας μια ρομαντική διέξοδο μέσα σε όλη τη στενοχώρια και τη μοναξιά. Η σειρά ακολουθεί την σχέση της πανέξυπνης Μαριάν και του χαρισματικού Κόνελ, δύο εφήβων συμμαθητών στην Ιρλανδία και καταγράφει τον έρωτά τους μέσα στα χρόνια. Βασισμένο στο μπεστ-σέλερ βιβλίο της Σάλι Ρούνεϊ.

3. Small Axe (BBC One)

Η σειρά ανθολογίας του βραβευμένου με Όσκαρ Steve McQueen σχετικά με τη ζωή των έγχρωμων στη Βρετανία ήταν ένα από τα πιο απίστευτα τηλεοπτικά επιτεύγματα της δεκαετίας. Δεδομένου ότι πέντε ιστορίες αλληλοσυνδέονται από ένα μικρό νήμα, που μόλις μετρήθηκε ως σειρά της τηλεόρασης. Ήταν μια συλλογή από ολοκαίνουργιες ταινίες που αξίζει να μείνει στην ιστορία.

2. I Hate Suzie (Sky Atlantic)

Προκλητικές σεξουαλικές εικόνες της Billie Piper διαρρέουν στο Διαδίκτυο, αλλά ο παρτενέρ της σε αυτές δεν είναι ο σύζυγός της. Η πρωτότυπη σειρά των Piper και Lucy Prebble είναι σοκαριστική, αστεία και στενάχωρη ταυτοχρόνως. Σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αυτή η σειρά θα βρισκόταν στην κορυφή της λίστας.

1. I May Destroy You (BBC One)

Μόλις το δείτε δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Το «I May Destroy You» της Michaela Coel είναι μια αυτοβιογραφική, κοινωνιολογικά σημαντική σειρά. Η ιστορία μιας γυναίκας που προσπαθεί να εντοπίζει τον βιαστή της, θα μπορούσε να είναι δύσκολη για να τη παρακολουθήσεις, αλλά το σενάριο είναι τόσο καλογραμμένο, έξυπνο, ανατρεπτικό και σε ορισμένα σημεία πραγματικά ξεκαρδιστικό. Η ματιά του πάνω σε φυλετικά ζητήματα, στο φλερτ, τα κοινωνικά μέσα, τη σεξουαλική κακοποίηση, τη συγκατάθεση και τη φιλία είναι εξίσου τρομακτική και ξεκαρδιστική.