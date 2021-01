Για πρώτη φορά, το Sundance Film Festival πραγματοποιείται online το 2021. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου και κανονικά διοργανώνεται κάθε Ιανουάριο στη Γιούτα.

Φέτος, ξεκίνησε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2021, προβάλλοντας πρεμιέρες ταινιών, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους ταινίες.

Εμείς σας προτείνουμε 10 ταινίες που μπορείτε να δείτε online από την άνεση του σπιτιού σας στις 30/01, 31/01 και 01/02. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εισιτήρια εδώ.

1. Passing (30/01)

Σε σκηνοθεσία της Rebecca Hall και βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Nella Larsen, το Passing εξερευνά την σχέση δύο παλιών συμμαθητριών. Η επανασύνδεσή τους στην ενήλικη ζωή, δημιουργεί μια εμμονή γύρω από τις ζωές τους. Συνδετικός κρίκος αυτής της εμμονής είναι το ανοιχτό χρώμα δέρματός τους που τις επιτρέπει να περνούν ως «λευκές» και η μια εκ των δύο να επιδιώκει ακριβώς αυτό. Η Hall εξετάζει θέματα όπως ο τρόπος που οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους με βάση το χρώμα του δέρματός τους.

2. Τhe Sparks Brothers (30/01)

Πρόκειται για μουσικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Edgar Wright γύρω από τους δημιουργούς του συγκροτήματος Sparks, Ron και Russell Mael. Οι αδερφοί Sparks, όπως λέει ο τίτλος, προσέφεραν μεγάλες επιτυχίες για πάνω από 5 δεκαετίες και με εναλλαγές ανάμεσα σε πολλά μουσικά είδη όπως glam-rock, synth-pop και punk. Αποτέλεσαν, επίσης, μεγάλη επιρροή για τους Joy Division και τους Franz Ferdinand και δεδομένου ότι πάντοτε κρατούσαν ένα μυστήριο, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι πρέπει για τους μουσικόφιλους.

3. Eight for Silver (30/01)

Δεν θα μπορούσε να λείπει και μια ταινία τρόμου από αυτή τη λίστα. Το Eight for Silver σε σκηνοθεσία, σενάριο και φωτογραφία του Sean Ellis, θεωρείται ήδη πολυαναμενόμενο για το πρόγραμμα του Sundance Film Festival. Μια κοινωνία είναι συγκλονισμένη από φρικτά γεγονότα που δεν μπορεί να εξηγήσει μετά την σφαγή μιας ολόκληρης φυλής από έναν μεγαλογαιοκτήμονα. Με την ανατριχιαστική του πράξη, μια κατάρα βρίσκει την οικογένειά του και ένα σκοτεινό κακό παραμονεύει…

4. A Glitch in the Matrix (30/01)

Ένα ντοκιμαντέρ πολύ διαφορετικό, που σκοπεύει να μας κάνει να αναρωτηθούμε για τα όσα ήδη ξέρουμε. Με αρχή την θεωρία του Philip K. Dick πως όσα θεωρούμε πραγματικότητα, είναι πιθανό να είναι απλά ένα περιβάλλον προσομοίωσης φτιαγμένο από υπολογιστές, ο σκηνοθέτη Rodney Ascher επιχειρεί να εξετάσει αυτήν την παράλογη θεωρία συνωμοσίας. Βασίζεται στην φυσική, την φιλοσοφία, ενώ συνδυάζοντας το The Matrix και συνομιλώντας με ανθρώπους πίσω από avatar, προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια. Άραγε, θα τα καταφέρει;

5. Together Together (31/01)

Η Nikole Beckwith σκηνοθετεί αυτήν την κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Ed Helms και την Patti Harrison. Ένας ελεύθερος άντρας γύρω στα 40 προσλαμβάνει μια μοναχική νέα κοπέλα για να γίνει παρένθετη μητέρα. Τι μπορεί να συμβεί άραγε σε μια κωμωδία που όλοι περιμένουν να δουν;

6. The Blazing World (31/01)

H Carlson Young στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, στο οποίο μάλιστα πρωταγωνιστεί, δημιουργεί μια ιδιαίτερη πλοκή που κινεί το ενδιαφέρον. Μια νέα κοπέλα κατακλύζεται διαρκώς από τον κατά λάθος πνιγμό της δίδυμης αδερφής της στην παιδική τους ηλικία. Όταν οι συγκυρίες την οδηγήσουν πίσω στο πατρικό της, θα αρχίσει να πιστεύει πως αυτό δεν συνέβη ποτέ και πως όλα είναι στην φαντασία της.

7. Land (31/01)

Ακόμη μια γυναίκα που πραγματοποιεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο και ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί σε αυτό. Ο λόγος για την Robin Wright και το Land. Δραματική ταινία στην οποία μια γυναίκα μετά από μια εμπειρία πολύ κοντά στον θάνατο, αποφασίζει να φύγει από την κοινωνία και να εγκατασταθεί σε μια απομονωμένη καλύβα στην φύση ψάχνοντας το νόημα της ζωής.

8. My Name is Pauli Murray (31/01)

Το σκηνοθετικό δίδυμο Betsy West και Julie Cohen δημιουργούν μια ταινία για την Pauli Murray μέσα από γραπτά, φωτογραφίες, συνεντεύξεις της και υλικό που ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα. Πρόκειται για μια δικηγόρο, ακτιβίστρια, φεμινίστρια και ποιήτρια που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Ήταν μια μοναδική προσωπικότητα με μεγάλη συμβολή στην ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα, γι’ αυτό και σίγουρα αξίζει να δείτε αυτή την ταινία που είναι αφιερωμένη σε εκείνη.

9. Prisoners of the Ghostland (31/01)

Ο Sion Sono, γνωστός για τις εξωφρενικές ταινίες που κάνει, δημιούργησε μια εξίσου περίεργη ταινία με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage που σύμφωνα με τον ίδιο «ίσως είναι η πιο έξαλλη ταινία που έχω κάνει ποτέ». Ο Hero, ένας φημισμένος κακοποιός πηγαίνει σε μια μετά- πυρηνική έρημο που ονομάζεται Ghostland για να σώσει την εγγονή του κυβερνήτη από την κατάρα που την έστειλε εκεί. Και προκειμένου ο κυβερνήτης να είναι βέβαιος για την επιτυχία της αποστολής, εξοπλίζει τον Hero με μια στολή που μπορεί να εκπυρσοκροτηθεί σε περίπτωση που παρεκκλίνει από το σχέδιο! Η ταινία αναμένεται στο Sundance Film Festival με μεγάλη ανυπομονησία…

10. Judas and the Black Messiah (01/02)

Βασίζεται στην αληθινή ιστορία του William O’ Neal, ενός κακοποιού που δέχτηκε να δουλέψει με το FBI ως πληροφοριοδότης και να διεισδύσει στους Πάνθηρες για να ρίξουν το αρχηγό τους, Fred Hampton. Πρωταγωνιστούν ο Daniel Kaluuya και ο Lakeith Stanfield με σκηνοθέτη τον Shaka King.