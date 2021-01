Online Agenda: 22 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 11 Ιανουαρίου

«Δείπνο Ηλιθίων» – Θέατρο Κάππα

Το Δείπνο Ηλιθίων του Φρανσίς Βεμπέρ, η sold out παράσταση του Θεάτρου Κάππα, σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται για συνολικά επτά online streaming προβολές, 9-11 Ιανουαρίου 2021. Ο Πιερ Μπροσάν οργανώνει κάθε εβδομάδα με τους πλούσιους φίλους του ένα… ιδιότυπο δείπνο: Καθένας βρίσκει έναν «ηλίθιο», τον καλεί στο δείπνο και στο τέλος, αυτός που έχει φέρει τον πιο τέλειο «ηλίθιο», στέφεται νικητής. Ο Φρανσουά Πινιόν (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι ο πολλά υποσχόμενος «ηλίθιος» του Πιερ γι’ αυτήν την εβδομάδα. Συμμετέχουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Βασίλης Ρίσβας, Άννα Μενενάκου, Χρήστος Σπανός, Ξανθή Γεωργίου, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Δευτέρα 11/1 | 20:00

Εισιτήριο: 12,00€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη έως 17/1 στις 23:59

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει online το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Δευτέρα 11/1

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Η Ερμία αγαπάει τον Λύσναδρο και η Ελένα αγαπάει τον Δημήτριο, όμως ο Δημήτριος υποτίθεται ότι πρέπει να παντρευτεί την Ερμία… Όταν ο Δούκας της Αθήνας προσπαθεί να επιβάλει την τέλεση του γάμου, οι ερωτευμένοι βρίσκουν καταφύγιο στο δάσος και «πέφτουν» στη μέση μιας διαμάχης ανάμεσα στον Βασιλιά και τη Βασίλισσα των ξωτικών. Παίζουν: Michelle Terry, John Light, Sarah MacRae, Olivia Ross, Joshua Silver, Luke Thompson κ.α.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. ‘Ενα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.

Δευτέρα 11/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Δευτέρα 11/1

Μουσικό Θέατρο

«Il Trovatore» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Il Trovatore». Μια παραγωγή του 2011, σε σκηνοθεσία David McVicar και μουσική διεύθυνση Marco Armiliato. Ένα τρικυμιώδες παραμύθι αγάπης και εκδίκησης. Η Λεονόρα (Sondra Radvanovsky) και ο «παράνομος» Manrico (Marcelo Álvarez) αγαπιούνται παθιασμένα μεταξύ τους. Ωστόσο, ο πολιτικός εχθρός του Manrico, Κόμης ντι Λούνα (Dmitri Hvorostovsky), επιθυμεί την Λεονόρα για τον εαυτό του.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Δον Κάρλος» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Δον Κάρλος». Μια παραγωγή του 2015, σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato. Ο διάδοχος του ισπανικού θρόνου, Δον Κάρλος, ερωτεύεται την Ελίσάβετ, κόρη του Βασιλιά της Γαλλίας, με τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις να μπαίνουν ανάμεσά τους. Παίζουν: Stefano Secco, Ferruccio Furlanetto, Dmitri Hvorostovsky, Maria Pia Piscitelli κ.α.

Δευτέρα 11/1 | 21:00

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αντρέα Σενιέ» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει, έως τις 7 Φεβρουαρίου 2021, για on demand διαδικτυακή παρακολούθηση την όπερα του Ουμπέρτο Τζορντάνο «Αντρέα Σενιέ». Ο ποιητής Αντρέα Σενιέ εκφράζει την οργή του για τη διαφθορά της κυβέρνησης του Λουδοβίκου ΣΤ΄και τη φτώχια που μαστίζει τη Γαλλία, εμπνέοντας τον υπηρέτη και επίδοξο επαναστάτη Carlo Gérard να παραιτηθεί. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της «Βασιλείας του Τρόμου», όταν και ο ποιητής συλλαμβάνεται, ο Gérard αντιλαμβάνεται ότι έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον άνθρωπο που κάποτε τον ενέπνευσε. Μουσική Διεύθυνση: Antonio Pappano. Παίζουν: Jonas Kaufmann, Eva-Maria Westbroek, Željko Lučić κ.α.

Δευτέρα 11/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 2.76€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Prima Donna» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση σημαντικές παραγωγές όπερας περισσότερων από 17 διαφορετικών χωρών. Σειρά έχει, έως τις 5 Μαΐου 2021, η πρώτη οπερατική προσπάθεια του Αμερικανο-καναδού τρααγουδιστή/τραγουδοποιού Rufus Wainwright, «Prima Donna», εμπνευσμένη από την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας. Μια παραγωγή Βασιλικής Όπερας της Σουηδίας, σε μουσική διεύθυνση Jayce Ogren και σκηνοθεσία Mårten Forslund. Αφότου έβαλε στοπ στην καριέρα της μετά την τραυματική ερμηνεία μιας όπερας που είχε γραφτεί αποκλειστικά για την ίδια, μια μεγάλη σε ηλικία σοπράνο ετοιμάζεται για την επιστροφή της. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Elin Rombo.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Με αγγλικούς υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Δευτέρα 11/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης: «Κρητικός εσύ και ποιητής» – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακελίου, στο πλαίσιο των δωρεάν online εκδηλώσεων του, παρουσιάζει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, στις 21:35, τη μουσική παράσταση «Κρητικός εσύ και ποιητής», με τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. Μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη σε τρεις Κρήτες ποιητές. Τον Παύλο Βλαστό (1836-1926), τον Μηνά Δημάκη (1913-1980) και τον Άρη Δικταίο (1919-1983). Σύνθεση, ερμηνεία, κιθάρα: Μιχάλης Καλογεράκης | Ερμηνεία: Παντελής Καλογεράκης |Πιάνο, ακορντεόν: Χάρης Σταυρακάκης | Κλαρινέτο: Αλέξης Στενάκης | Κοντραμπάσο: Αλέξανδρος Τζιόβας.

Δευτέρα 11/1 | 21:35

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Σινεμά

«Δύο ζωές» του Βαγγέλη Νάκη

Ο Βαγγέλης Νάκης και η ομάδα του (PSDM Athens) σε συνεργασία με τον Μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν τη μικρού μήκους ταινία «Δύο ζωές», για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού. Η μικρού μήκους ταινία είναι διαθέσιμη: Στην επίσημη σελίδα του Βαγγέλη Νάκη στο Instagram: v.nakis98.Στην επίσημη σελίδα της ομάδας PSDM Athens στο Youtube: PSDM Athens . Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας PSDM Athens: https//psdm.gr. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook: Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the child. H ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος διαγιγνώστηκε με κακοήθεια και δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο και γίνεται άμεσος παραλληλισμός με τον αγώνα που έδωσε πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Πάτσος. Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Μαξίν και Άγγελος Ατσαλάκης.

Δευτέρα 11/1

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Κυρία του σεληνόφωτος, έργο 41» του Γιώργου Σισιλιάνου, σε σκηνοθεσία Κώστα Αθουσάκη.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη έως τις 6/2

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Εκθέσεις

Dante Istoriato – Γκαλερί Ουφίτσι

88 σπάνια σκίτσα εμπνευσμένα από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη εκτίθενται σε μια δωρεάν εικονική έκθεση της γκαλερί Ουφίτσι, η οποία εγκαινιάζει τους ετήσιους εορτασμούς της Ιταλίας για την 700η επέτειο θανάτου του εμβληματικού ποιητή. Πρόκειται για σκίτσα του 16ου αιώνα, δημιουργημένα από τον Αναγεννησιακό καλλιτέχνη Federico Zuccari. Ο Dante Alighieri, γνωστός ως ο πατριάρχης της ιταλικής γλώσσας, γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265 και πέθανε στη Ραβένα το 1321. Το επικό ποίημα του «Θεία Κωμωδία» είναι διαιρεμένο σε τρία μέρη και εξιστορεί το «ταξίδι» ενός προσκυνητή μέσα από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο.

Δευτέρα 11/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Άλλες εκθέσεις Το πρώτο επίσημο «παρών» του δηλώνει το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ψηφιακή έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr.

Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το σύνολο των εκθεμάτων του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα.

Περιηγηθείτε διαδικτυακά στην ομαδική έκθεση «UBUNTU-Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ», η οποία παρουσιάστηκε, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Δευτέρα 11/1

Εκδηλώσεις

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχουν την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, οι ηθοποιοί Σοφία Ιωάννου και Γιώργος Ορφανουδάκης.

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θέατρο Τέχνης – «Χρόνια Πολλά με Έλληνες Ποιητές»

Ανακαλύψτε τη σειρά μικρών, χειροποίητων videos «Χρόνια πολλά με Έλληνες ποιητές»: κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, ένας καλλιτέχνης-συνεργάτης του Θεάτρου Τέχνης διαβάζει το «εορταστικό» ποίημα ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή των τελευταίων 200 χρόνων.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η online καλλιτεχνική δράση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, «Μετακίνηση 7», μια σειρά βίντεο σκηνοθετημένων από τον Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών ολοκληρώνεται με τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» της Άντζελας Μπρούσκου. (…) «Σήμερα όμως σπάνιο δώρο μιας ζεστής Κυριακής, μια μετακίνηση στην αγκαλιά της πόλης. Μιας πόλης που άλλοτε με θυμώνει κ άλλοτε με κάνει ευτυχισμένη…Γίνομαι αόρατη καθώς παραδίνομαι κι εγώ στα σκοτάδια της, στα σκουπίδια της, στις αντανακλάσεις του φωτός της.»

Δευτέρα 11/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο της δράσης εδώ.