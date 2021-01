Εκδηλώσεις Online: 16 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για τις 5 Ιανουαρίου

Μουσική

Schubertiade – Teatro dell’ Opera di Roma

Το Teatro dell’ Opera di Roma θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την πρώτη του online ζωντανή μετάδοση για το 2021, με το κονσέρτο «Schubertiade», το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε, δωρεάν, μέσω του επίσημου ψηφιακού καναλιού του οργανισμού στο YouTube. Μουσική διεύθυνση: Roberto Gabbiani. Συμμετέχουν οι λυρικοί ερμηνευτές Agnieszka Jadwiga Grochala, Angela Schisano, Marika Spadafino, Emanuela Luchetti, Maurizio Scavone και Alessandro Fabbri. Στο πιάνο ο Marco Forgione. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Franz Schubert. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Τρίτη 5/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«A Covid Christmas Dream» με την Σταματία Μολλούδη Η μετζο-σοπρανο Σταματία Μολλούδη παρουσιάζει, έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μια online συναυλία-on demand, με άριες, lieder, αριες αντίκες, ευρωπαϊκά κάλαντα, διαχρονικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με συνοδεία κλασικού πιάνου και άρπας θα εναλλαχθούν με γνωστες άριες των Rossini, Bizet, Mozart, Gounod και Handel, και πολλές ακόμη γνωστές σε όλους μας μελωδίες: «Oh holy night», «Ave Maria»,«Noel» και «Habanera», F.Sinatra, A.L.Webber, L.Dalla, L.Bernstein. κ.α. Τρίτη 5/1 – Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Σινεμά

«Δύο ζωές» του Βαγγέλη Νάκη

Ο Βαγγέλης Νάκης και η ομάδα του (PSDM Athens) σε συνεργασία με τον Μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν τη μικρού μήκους ταινία «Δύο ζωές», για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού. Η μικρού μήκους ταινία είναι διαθέσιμη: Στην επίσημη σελίδα του Βαγγέλη Νάκη στο Instagram: v.nakis98.Στην επίσημη σελίδα της ομάδας PSDM Athens στο Youtube: PSDM Athens . Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας PSDM Athens: https//psdm.gr. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook: Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the child. H ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος διαγιγνώστηκε με κακοήθεια και δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο και γίνεται άμεσος παραλληλισμός με τον αγώνα που έδωσε πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Το παιδί που σε ηλικία 10 ετών νόσησε από καρκίνο και μετά από σκληρή και παλικαρίσια μάχη με την ασθένεια, απεβίωσε, αφήνοντας ως επιθυμία του την ίδρυση ενός οργανισμού, που θα δημιουργούσε το χαμόγελο στο πρόσωπο κάθε παιδιού που θα είχε ανάγκη. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Πάτσος. Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Μαξίν και Άγγελος Ατσαλάκης.

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Χριστουγεννιάτικες online προβολές της Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου

Η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου παρουσιάζει, σε online προβολές, τέσσερις ποιοτικές χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές ταινίες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας με μειωμένο εισιτήριο 3,5 ευρώ. Οι ταινίες: «Μια ιστορία για τον Άη Βασίλη», «Το αλογάκι της Γουίνκι», «Μέσα στη Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» και «Χριστούγεννα της Λουτσία».

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Ενοικίαση: 3.50€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Εορταστικό πρόγραμμα με online streaming ποροβλές

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές της στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, και προτείνει για τις γιορτές ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Οι θεατές, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, και με εισιτήριο 3 ευρώ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online δύο αφιερώματα: Επιλογές από τους θησαυρούς της Ταινιοθήκης: τους «Απάχηδες των Αθηνών» (1930) και, μαζί, ως δώρο, τις «Περιπέτειες του Βιλλάρ». Και οι δύο αυτές ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλους χωρίς geo-blocking. Σινεφίλ επιλογές από το σύγχρονο κινηματογράφο: έξι ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία με την Weirdwave. Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας από το 1978 έως το 2017, που ξεχωρίζουν θεματικά και αισθητικά, μας έρχονται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Κάνες, Βενετία, Βερολίνο, Τορόντο, Λοκάρνο) και κάποιες έχουν σημαντικές διακρίσεις στις αποσκευές τους όπως όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Δείτε τις ταινίες αναλυτικά εδώ.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και προβολή ταινιών δείτε εδώ.

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για τις «Μουσικές καλημέρΕΛΣ» των Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Δημήτρη Δημόπουλου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμο έως τις 30/1

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Εκθέσεις

«Back Home, Kypselian Salon» – Snehta Residency



Η Snehta Residency παρουσιάζει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, την ψηφιακή έκθεση «Back Home, Kypselian Salon», στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε από εδώ. Ανάμεσα στα έργα της μόνιμης συλλογής, στο φετινό Salon υπάρχουν και νέες δημιουργίες από καλλιτέχνες που πραγματοποιούν τα πρώτα εικαστικά τους «βήματα». Τα έργα εκτίθενται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αύγουστος Βεϊνόγλου, John Bicknell, Catriona Gallagher, Ιωάννα Γκούμα, Απόστολος Ζερδεβάς, Στάθης-Αλέξανδρος Ζούλιας, Steven C. Harvey, Elsa Henderson, Eva Isleifsdottir, Ismene King, Βασιλική Κούκου, Δήμητρα Κουστερίδου, Βασιλική Λευκαδίτη, Eleanor Lines, Θεοδώρα Μαλάμου, Νίκος Μάντζιος, Tommaso Mauriello, Ζωή Μουτσόκου, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Παντελής Παντελόπουλος, Σοφία Παπαπολύζου, Ίρις Πλαϊτάκη, Lucas Recchione, Joseph Stokes, Florent Frizet, Αμαλία Χαρικιοπούλου, Αριστέα Χαρωνίτη, Su Wang.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη έως τις 10/1

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

«Οπτικοπιοώντας την ανθρωπότητα» – Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού

Το πρώτο επίσημο «παρών» του δηλώνει το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ψηφιακή έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα τέχνης 62 καλλιτεχνών από τις συλλογές των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Τρίτη 5/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» που μόλις ολοκληρώθηκε, αναδεικνύει τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους μουσειακούς του χώρους και στο διαδίκτυο και δημιουργεί έναν νέο, συναρπαστικό κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το σύνολο των εκθεμάτων του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα. Για τους μικρούς φίλους του Μουσείου δημιουργήθηκε μία ειδική ιστοσελίδα, το www.acropolismuseumkids.gr, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου διασκεδάζοντας. Ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες τα παρακινούν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.

Τρίτη 5/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

UBUNTU – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Περιηγηθείτε διαδικτυακά στην ομαδική έκθεση «UBUNTU-Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ», η οποία παρουσιάστηκε, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση αποτελείται από έργα αντιπροσωπευτικών δημιουργών της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης, Αφρικανών καλλιτεχνών και καλλιτεχνών της αφρικανικής διασποράς. Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Ifeoma Anyaeji, Lyle Ashton Harris, Κader Attia, Sanford Biggers, Virginia Chihota, Godfried Donkor, Ibrahim El-Salahi, Andrew Esiebo, Mary Evans, Ellen Gallagher, Theaster Gates, Lauren Halsey, Romuald Hazoumè, Lubaina Himid, Kudzanai-Violet Hwami, Taiye Idahor, Rashid Johnson, Moshekwa Langa, Kemang Wa Lehulere, Senzeni Marasela, Mohau Modisakeng, Meleko Mokgosi, Zanele Muholi, Wangechi Mutu, Kori Newkirk,Toyin Ojih Odutola, Chris Ofili, Pamela Phatsimo Sunstrum,Tschabalala Self, Yinka Shonibare, Shinique Smith, Hank Willis Thomas, Kara Walker, Lynette Yiadom-Boakye.

Τρίτη 5/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

Εκδηλώσεις

«Η Καλοσύνη των Ξένων» – Θέατρο Σταθμός

«Η Καλοσύνη των Ξένων» ονομάζεται η εθελοντική πρωτοβουλία του Θεάτρου Σταθμός για την στήριξη του ΤΑΣΕΗ και του Σπιτιού του Ηθοποιού, στην οποία συμμετέχουν 12 Έλληνες ηθοποιοί, που έχουν εργαστεί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Οι συμμετέχοντες θυμούνται την αγαπημένη τους φράση, όπως την ερμήνευσαν στη σκηνή, και ενώνουν τις δυνάμεις τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, που παράγει πολύτιμο έργο βοηθώντας κάθε ηθοποιό που αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα είτε είναι ηλικιωμένος και χρειάζεται συμπαράσταση είτε νέος άνεργος και δεν μπορεί να λάβει τα επιδόματά του. Στην καμπάνια του ΤΑΣΕΗ συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι: Μπέτυ Αρβανίτη, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γρηγόρης Βαλτινός, Δημήτρης Καταλειφός, Ασπασία Κράλλη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Ερρίκος Λίτσης, Σπύρος Μπιμπίλας, Ράνια Οικονομίδου, Σοφία Φιλιππίδου, Άννα Φόνσου και Κατερίνα Χέλμη. Μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο στη σελίδα του Θεάτρου Σταθμός στο YouTube. Πληροφορίες για το πως μπορείτε να ενισχύσετε το ΤΑΣΕΗ εδώ.

Τρίτη 5/1

Δείτε την καμπάνια εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος- Ίκαρος Μπαμπασάκης. «Γιατί το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να νυχτώνει σιγά σιγά».

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 12:00 μ.μ., τέσσερις αγαπημένοι καλλιτέχνες, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Άρης Σερβετάλης και ο Νίκος Κουρής, διαβάζουν το Πρωτοχρονιάτικο διήγημα του Φώτη Κόντογλου «Το βλογημένο το μαντρί».



Τρίτη 5/1

Διαθέσιμο έως τις 10/1

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.

Θέατρο Τέχνης – «Χρόνια Πολλά με Έλληνες Ποιητές»

Ανακαλύψτε τη σειρά μικρών, χειροποίητων videos «Χρόνια πολλά με Έλληνες ποιητές»: κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, ένας καλλιτέχνης-συνεργάτης του Θεάτρου Τέχνης διαβάζει το «εορταστικό» ποίημα ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή των τελευταίων 200 χρόνων.

Τρίτη 5/1

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

«Digital Merry Tales» – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, μια σειρά online βίντεο, με τίτλο «Digital Merry Tales» .Τραγούδι, μουσική, παραμύθια, κάλαντα, μικρές αφηγήσεις κι εκμυστηρεύσεις, ευχές. Σε πείσμα των καιρών, αλλά με ευαισθησία, δύναμη κι αισιοδοξία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης προσκαλεί τον κόσμο να δει και να ακούσει κάτι όμορφο κι ανθρώπινο: Τριάντα τέσσερις καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, τραγουδοποιοί, μουσικοί, αφηγητές και παραμυθάδες, ηθοποιοί και σκηνοθέτες φτιάχνουν το δικό τους home video για όλους εμάς. Φοίβος Δεληβοριάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Μυρτώ Παπαθανασίου, Φώτης Σιώτας, Δημήτρης Τσεκούρας, Γιάννης Διονυσίου, Παναγιώτης Κάιτατζης, Μάρθα Φριντζήλα, Βασίλης Μαντζούκης, Ναταλία Λαμπαδάκη , Δημήτρης Μυστακίδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Ανθή Θάνου, Αλέξανδρος Μακρής, Σίμος Κακάλας, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Τάσος Ράτζος, Θεοδώρα Μπάκα κ.α.

Τρίτη 5/1

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά στους άδειους δρόμους της πόλης αποχαιρετά το 2020 με τη δική της «Μετακίνηση 7», μετά μουσικής, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της ομότιτλης online δράσης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Γιατί η μουσική είναι ζωή και ελπίδα. Για μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργία.

Τρίτη 5/1

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.