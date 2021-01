Θέατρο Online: 42 προτάσεις με παραστάσεις θέατρου, χορού και όπερας για το Σαββατοκύριακο 2-3/1

«Ευρυδίκη» – Θέατρο Πορεία

Μετά την επιτυχία των πρόσφατων ζωντανών παρουσιάσεων, τo Θέατρο Πορεία συνεχίζει τις online αναμεταδόσεις και την περίοδο των γιορτών. Η «Ευρυδίκη» της Sarah Ruhl σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, επιστρέφει και ξανασυστήνεται στο κοινό, σε μια live streaming προβολή, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00. Η συγγραφέας και υποψήφια για βραβείο Pulitzer, Sarah Ruhl, δανείζεται τον πασίγνωστο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, για να γράψει ένα σύγχρονο έργο που μιλάει με χιούμορ και ευαισθησία για την παντοτινή αγάπη και τα λεπτά όρια που χωρίζουν τη ζωή από τον θάνατο. Στο ρόλο της Ευρυδίκης η Κόρα Καρβούνη, του πατέρα της ο Γιάννης Νταλιάνης και του Ορφέα ο Λαέρτης Μαλκότσης. Πρωταγωνιστούν επίσης: Ορέστης Χαλκιάς, Μιχάλης Αφολάνιο, Νεφέλη Μαρκάκη και Αρετή Τίλη.

Σάββατο 2/1 | 21:00

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο: «Φεγγάρι από Χαρτί» και «Σ’ εσάς που με ακούτε»

Παρακολουθήστε online την μουσική παράσταση των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου, «Φεγγάρι από Χαρτί», σε ζωντανή μετάδοση από το Θέατρο Rex,το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30. Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του ’60. Μια εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν πως έκλεισαν επιτέλους οι οδυνηροί λογαριασμοί της δεκαετίας του ’40, αλλά την ίδια στιγμή στα έγκατα της ελληνικής κοινωνίας δούλευαν οι δυνάμεις του διχασμού. Αυτό το συλλογικό τραύμα έγινε το πλαίσιο και το θεμέλιο των 19 χαρακτήρων του έργου. Αυτό τους έδωσε φωνή και όνομα. Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφουν ο Νίκος Κυπουργός και η Αφροδίτη Μάνου αντίστοιχα. Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης).

Σάββατο 2/1 | 19:30

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παρακολουθήστε online την παράσταση «Σ’ εσάς που με ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αβρανά και σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Σκηνή – «Νίκος Κούρκουλος» την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30. «Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης σε μια εποχή που το «Απολιτίκ» έχει γίνει πια μόδα, το έργο έρχεται να μας θυμίσει πως κάποτε, όχι πολύ μακριά, υπήρχαν ακόμη ιδεολογίες. Άλλωστε στην εποχή μας, η έννοια της επανάστασης έχει μάλλον πια ξεπεραστεί, όπως κι αυτή της αγίας ελληνικής οικογένειας. Και μπορεί οι έννοιες να αλλάζουν, η ανάγκη, ωστόσο, των ανθρώπων να μιλήσουν – και κυρίως να εισακουστούν – παραμένει η ίδια».

Κυριακή 3/1 | 20:30

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition), σε τηλεσκηνοθεσία, ειδικά για τις ανάγκες του streaming, του έμπειρου και γνωστού από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Κώστα Κιμούλη. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | 20:00

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το φως είναι σαν νερό» – Ginger Creepers Theater Band

Η καλλιτεχνική ομάδα Ginger Creepers Theater Band παρουσιάζει, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, την ραδιοπτική παράσταση «Το φως είναι σαν νερό», βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, μέσα από την online πλατφόρμα ζωντανού οπτικοακουστικού θεάματος aejaa. Δύο παιδιά που ζουν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας μιας μεγαλούπολης ζητάνε για δώρο Χριστουγέννων μία βάρκα. Παρόλο που οι γονείς τους αδυνατούν να καταλάβουν τη χρησιμότητά της, τους κάνουν το χατήρι. Μόλις τα παιδιά μένουν μόνα στο σπίτι, σπάνε μία λάμπα στο σαλόνι, το φως αρχίζει να τρέχει από μέσα χρυσαφί και δροσερό σαν νερό και τα παιδιά ταξιδεύουν “στα νησιά του σπιτιού” ανάμεσα στα πράγματα που σιγά σιγά αναδύονται από τις σκοτεινές γωνιές του. Ερμηνεύει ο Χρήστος Καπενής | Σύλληψη – Διασκευή: Ginger Creepers (Χρ. Καπενής – Γρ. Χατζάκης) | Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Χατζάκης | Μουσική: Βύρων Κατρίτσης.

Κυριακή 3/1 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Ομήρου Οδύσσεια – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονότα σε 41 ημέρες, αποτυπώθηκαν σε ένα έργο 23ων ωρών (η κάθε Ραψωδία έχει διάρκεια περί τα 45 λεπτά της ώρας). Το έργο θα είναι διαθέσιμο στα online οπτικοακουστικά μέσα του Οργανισμού (ιστοσελίδα: www.ntng.gr και soundcloud.com/ntngreece) από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εβδομαδιαία περιοδικότητα προβολής. Ηθοποιοί: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, Μελίνα Αποστολίδου, Γιάννης Γκρέζιος, Νατάσα Δαλιάκα, Θανάσης Δισλής, Δημήτρης Διακοσάββας, Έφη Δρόσου, Τέλης Ζαχαράκης, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαρία Καραμήτρη κ.α.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε το έργο εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο σε παραγωγή Happy Productions, και έγινε sold out από την πρώτη κιόλας παράσταση, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τις ημέρες των γιορτών, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Σάββατο 2/1 στις 20:00 – Κυριακή 3/1 στις 18:00

Διαθέσιμη από την έναρξη έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», το οποίο ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, με τους Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ελένη Κρίτα και Jerome Kaluta, θα προβληθεί σε διαδικτυακό streaming, 25 Δεκεμβρίου 2020 έως 3 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Σάββατο 2/1 στις 21:00 – Κυριακή 3/1 στις 18:00

Διαθέσιμη από την έναρξη έως τις 00:00

Εισιτήριο: 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη από τις 11:00 έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζονται online, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00, με το διήγημα της Αμάντας Μιχαλοπούλου, «Ανθρώπινη συμπύκνωση», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Ο «διαπλεκόμενος» εκδότης και διευθυντής εφημερίδας Σταύρος Παναγιωτόπουλος βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του την ώρα του πρωινού καφέ με την πλάτη γυρισμένη προς το παράθυρο, να κοιτάζει το χιόνι που πέφτει. Η Δώρα, η έμπειρη Αστυνόμος που αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση, τυχαίνει να έχει μεγαλώσει μέσα στην εφημερίδα, ως κόρη ενός παλαίμαχου, απολυμένου από τον νεκρό, αστυνομικού συντάκτη. Η έρευνά της για το ποιος σκότωσε τον διευθυντή συναντά πολλά εμπόδια, που αποκαλύπτονται καθώς ανακρίνει παλιούς γνωστούς, αλλά και νέους εργαζόμενους στην εφημερίδα. Παίζουν: Κόρα Καρβούνη, Ελένη Κουτσιούμπα, Βασίλης Μαγουλιώτης, Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Σιάτρας και Κωνσταντία Τάκαλου.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει online, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου» σημειώνει ο Ανδρέας Φλουράκης. «Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού. Τις ονόμασα έτσι γιατί η πυραμίδα είναι και ένα ταφικό σύμβολο που σχετίζεται άμεσα με τη μεταθανάτια ζωή, καθώς το σχήμα της συμβολίζει μια σκάλα προς τον ουρανό. Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, μια εποχή για γερά νεύρα, που τους αποσυντονίζει, τους βγάζει από τον άξονά τους και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Αρκάς – «Η Ζωή Μετά» – viva.gr

Η επιτυχημένη παράσταση «Η Ζωή Μετά», βασισμένη στον Αρκά και σε σκηνοθεσία – θεατρική διασκευή Δημήτρη Αγορά, παρουσιάζεται σε live streaming, 24, 25, 26 και 27 Δεκεμβρίου 2020 και 1,2 και 3 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Γιαννόπουλος , Θανάσης Βισκαδουράκης , Παντελής Καναράκης, Πέτρος Μπουσουλόπουλος , Χρήστος Τριπόδης και Δημήτρης Αγοράς. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμο από τις 18:00 έως τις 23:59

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.



Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος- Ίκαρος Μπαμπασάκης. «Γιατί το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να νυχτώνει σιγά σιγά».

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» – Δημήτρης Βερύκιος

Η παράσταση «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» ανεβαίνει στην σκηνή του eStage.gr, από την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30. Ο Δημήτρης Βερύκιος σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον μονόλογο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής», από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, συνεχίζοντας να εμπνέεται από το πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα και διανοητή. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωση της ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει τον επανελθόντα στη Γη, Ιησού Χριστό, λίγο πριν τον ρίξει στην πυρά. Έτσι αρχίζει η σκοτεινή, άπνοη, αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλλης.. Ο αέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά… Μια μνημειώδης σύγκρουση ανάμεσα στο Καλό και το Κακό.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Εισιτήριο: 10€, 12€ και 15€

Για πληροφορίες δείτε εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

«Doctor Faustus» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσουμε από το σπίτι μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση του «Doctor Faustus» του Christopher Marlowe, σε σκηνοθεσία Matthew Dunster. Η πρώτη δραματοποιημένη εκδοχή του μύθου του Φάουστου αποτελεί, ίσως, το πιο φημισμένο και το πιο αμφιλεγόμενο έργο του Marlowe. Ο Δόκτωρ Φάουστος, με την ακόρεστη δίψα για γνώση, στρέφεται στη μαγεία και κάνει συμφωνία με τον διάβολο, με αντάλλαγμα την ψυχή του μετα θάνατον. Αρχή ακόμη και ο Φάουστος έχει αμφιβολίες για τη συμφωνία, ωστόσο, ο Μεμφιστοφελής προσπαθεί με διάφορα «κόλπα» να του αποσπάσει την προσοχή από την τρομακτική πραγματικότητα της θέσης όπου έχι βρεθεί και την προοπτική του βασανιστικού επιλόγου της. Παίζουν: Paul Hilton, Arthur Darvill, Nigel Cook κ.α.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Να ντύσουμε τους γυμνούς» – Odéon Théâtre de l’Europe

Το Odéon Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Να ντύσουμε τους γυμνούς» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία – σκηνογραφία Stéphane Braunschweig. Μια παραγωγή του 2006, με τους Sharif Andoura, Cécile Coustillac, Gilles David, Antoine Mathieu κ.α. Μια γυναίκα, η Ερσίλια Ντρέι, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, προσελκύει τις εφημερίδες με τις κακοτυχίες της, καθώς και έναν συγγραφέα σε αναζήτηση ρομάντζου. Στην προσπάθειά της να εκμεταλλευτεί αυτή την αναπάντεχη δημοσιότητα, παγιδεύεται στα ίδια της τα ψέμματα.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Γαλλικά

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η υπόθεση της οδού Λουρσίν» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Η υπόθεση της οδού Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίς, σε σκηνοθεσία Klaus Michael Grüber. Μετά από ένα πάρτι το προηγούμενο βράδυ ο Lenglumé ξυπνάει με κενό μνήμης. Ποιος είναι ο άγνωστος άντρας στο κρεβάτι του που αποκαλείται Mistingue και από που είναι; Η πρωινή εφημερίδα επιβεβαιώνει τους φόβους του. Ένα κορίτσι έχει δολοφονηθεί στην οδό Λουρσίν και όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν τους Lenglumé και Mistingue ως θύτες. Παίζουν: Udo Samel, Peter Simonischek, Imogen Kogge, Sylvester Growth και Roland Schäfer.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη έως 3/1 στις 18:00

Δωρεάν | Γλώσσα: Γερμανική

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, από τις 1 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, μαγνητοσκοπημένη την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε online, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για μια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, με στοιχεία χοροκίνησης, τραγουδιών βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, διαδραστικό παιχνίδι και θέατρο σκιών, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Είναι επειδή ο παππούς είχε δει λύκους εκεί τριγύρω, ενώ το αγόρι όχι. Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 20:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ρούντολφ, Ο Τραγουδιστής της Όπερας!» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο ακολουθώντας τα σημεία των καιρών, παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Ρούντολφ, Ο Τραγουδιστής της Όπερας!» μέσω live streaming στις 25 και 26 Δεκεμβρίου και 1 και 2 Ιανουαρίου στις 5.30 μμ. Ο Ρούντολφ (ο διάσημος Ρούντολφ) έχει φιλοδοξίες. Δεν του φτάνει πια που είναι ο πρώτος στο έλκηθρο του Άη -Βασίλη. Δεν του φτάνει να φωτίζει με την μύτη του κάθε γωνιά που περνάει και αφήνει δώρα ο Άγιος. Θέλει να ανοίξει τα φτερά του και να κατακτήσει όχι μόνο το ουράνιο αλλά και το μουσικό στερέωμα. Κείμενο/Σκηνοθεσία: Νίκος Καμτσής. Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Δέσποινα Μακρή, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Σάββατο 2/1 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Καραγκιόζης και η Νύχτα των Καλικαντζάρων» – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 19:00, την online παράσταση του καραγκιοζοπαίχτη Χρήστου Στανίση «Ο Καραγκιόζης και η Νύχτα των Καλικαντζάρων». Ημέρες γιορτών και όλοι ετοιμάζουν τα γλυκά, τις πίτες και τα φαγητά για να γιορτάσουν. Αυτές τις μέρες όμως βγαίνουν από τα βάθη της γης οι Καλικάντζαροι που δεν αφήνουν κανέναν σε ησυχία και κάνουν τις σκανδαλιές τους. Μια παράσταση σκιών βασισμένη σε παραδοσιακές ιστορίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Την παράσταση στολίζουν μουσικά παραδοσιακά κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα. Κείμενα – σκηνικά – μουσική επιμέλεια – σκηνοθεσία: Χρήστος Στανίσης. Το live αυτό είναι αφιερωμένο και στηρίζει τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας όπου τα χρήματα θα διατεθούν για το Γεύμα Αγάπης «Επιούσιος Άρτος».

Κυριακή 3/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει 3,6 και 10 Ιανουαρίου 2021, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Κούκλες, μάσκες, μαριονέτες, επιστρατεύονται. Δράκοι κωμικοί και γκαφατζήδες κάνουν τα παιδιά να ξεκαρδίζονται στα γέλια Κόσμοι θαυμαστοί φανερώνονται μπροστά με ήρωες γενναίους και παραμυθένιους. Ένα βασίλειο κοιμισμένο… και τρεις βασιλοπούλες με αντικείμενα μαγικά. Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.



Κυριακή 3/1 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη» – ΚΠΙΣΝ

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», μια pocket size, δωρεάν διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη παράσταση από το Vlefaro Live Cinema, θα παρουσιαστεί live streaming, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 17;30, μέσω της σελίδας snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus , της σελίδας του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Θάνος Κοσμίδης-Αγγελική Μπόζου. Κείμενο, μουσική, πλήκτρα, γιουκαλίλι, Ξωτικό Ρίζι-Μίζι: Θάνος Κοσμίδης. Κατασκευές, live ζωγραφική, Δεσποινίς Σου / κα Βλεφαρίδου: Αγγελική Μπόζου.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, με ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότι. Σειρά έχει το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Il Trovatore», με τον Παβαρότι στον ρόλο του Manrico, του φλογερού τροβαδούρου, ο οποίος παγιδεύεται. από δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό του, σε μια απίθανη κατάσταση. Συνέχεια την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 με την όπερα «Ο Χορός των μεταμφιεσμένων» του Τζουζέπε Βέρντι, με τον Παβαρότι να ενσαρκώνει τον Ρικάρντο, τον άτυχο κυβερνήτη της Βοστώνης που ερωτεύεται την καλύτερη φίλη της συζύγου του, Amelia (Aprile Millo).

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμες από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Ο Χρυσός του Ρήνου», από την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νιμπελούνγκεν», σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer, με τους Tomasz Konieczny, Norbert Ernst, Jochen Schmeckenbecher κ.α. Συνέχεια την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), έχει η όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι», σε μουσική διεύθυνση Jesús López Cobos, με τους Ildar Abdrazakov, Edgardo Rocha, Anna Bonitatibus κ.α.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Τα Παραμύθια του Χόφμαν» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για διδικτυακή παρακολούθηση σημαντικές παραγωγές όπερας περισσότερων από 17 διαφορετικών χωρών. Σειρά έχει, έως τις 27 Ιανουαρίου 2021, η όπερα του Ζακ Όφενμπαχ «Τα παραμύθια του Χόφμαν». Μια παραγωγή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου (2015), σε μουσική διεύθυνση Stefan Blunier και σκηνοθεσία Barrie Kosky. Πρωταγωνιστούν στον ρόλο του Χόφμαν, εναλλάξ, Uwe Schönbeck, Dominik Köninger και Edgaras Montvidas. Η καλπάζουσα φαντασία του ποιητή Χόφμαν μετατρέπει το ανέβασμα του «Ντον Τζιοβάννι» του Μότσαρτ σε ένα τρελό ταξίδι σε παράξενους κόσμους.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Με αγγλικούς υπότιτλους

Δείτε την όπερα εδώ.

Ratatouille: The TikTok Musical – TodayTix

Η streaming πλατφόρμα TodayTix παρουσιάζει, για μια μοναδική online παράσταση, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, στις 02:00 π.μ (ώρα Ελλάδος) το μιούζικαλ «Ratatouille: The TikTok Musical». Ένα έργο δημιουργημένο το φθινόπωρο του 2020, στο TikTok, από φανς του Μπροντγουέι, βασισμένο στην ομώνυμη-πολυαγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney. Στην παράσταση, η οποία θα είναι διαθέσιμη έως και 72 ώρες για on demand παρακολούθηση, συμμετέχουν αστέρες του Μπροντγουέ, όπως οι Adam Lambert, Wayne Brady, Kevin Chamberlin, Mary Testa, και Priscilla Lopez, ενώ ο Tituss Burgess θα πρωταγωνιστήσει ως Remy, ο εκλεπτυσμένος ποντικός που αγαπάει το καλό φαγητό.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Εισιτήρια: Από 5$ έως 100$

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«A History of Water in the Middle East» – Royal Court

Η ραδιοφωνική παράσταση «A History of Water in the Middle East» της Sabrina Mahfouz, σε σκηνοθεσία Stef O’Driscoll, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online ακρόαση, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Royal Court. Μια μουσική παράσταση του 2019, η οποία μέσα από την προσωπική οπτική της Mahfouz, αλλά και την παγκόσμια οπτική, εξερευνά πως ο ιμπεριαλισμός έχει διαμορφώσει«τοπία, ζωές, κληρονομιές».

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Αγγλικά

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«The War of the Worlds» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2021 θα έχετα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση του μιούζικαλ του Jeff Wayne «The War of the Worlds». Μια παραγωγή του 2006 βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός

«Stones and Bones» – Ίδρυμα Ωνάση

Πρωτοχρονιά με μια διεθνή ομάδα χορού: οι RootlessRoot στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Για ένα μόνο 24ωρο, η σπουδαία ομάδα έρχεται στις οθόνες μας και κάνει για πρώτη φορά παγκόσμια πρεμιέρα online. Το «Stones and Bones» είναι μια παράσταση που σου κόβει την ανάσα με την εικονοποιΐα της, που αποτίνει φόρο τιμής στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη μνήμη, που κινείται στα όρια χορού και performance concert, ως μια ταινία με αυθύπαρκτη υπόσταση. Στο νέο έργο των RootlessRoot, πέντε ερμηνεύτριες (Λίντα Καπετανέα, Έλενα Τοπαλίδου, Μάρθα Φριντζήλα, Hyaejin Lee, Anna Calsina Forrellad), υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, έρχονται αντιμέτωπες στη σκηνή με το μάρμαρο, δημιουργώντας ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την αιωνιότητα του μαρμάρου. Ο Γιόζεφ Φρούτσεκ και η Λίντα Καπετανέα συνεργάζονται με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page, έναν αριστοτέχνη στο είδος του, και εισχωρούν στα μυστήρια αυτού του ξεχωριστού φυσικού υλικού, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στη σκηνική του χρήση.

Σάββατο 2/1

Διαθέσιμη έως τις 21:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Alice Adventures in Wonderland» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο πλαίσιο του εορταστικού-online προγράμματός της, παρουσιάζει, για on demand παρακολούθηση, το μπαλέτο «Alice Adventures in Wonderland», έως τις 21 Ιανουαρίου 2021. Χορογραφία: Christopher Wheeldon, μουσική: Joby Talbot και μουσική διεύθυνση: Koen Kessels. Στο ρόλο της Αλίκης η Lauren Cuthbertson. Σε ένα πάρτυ στον κήπο, ένα ηλιόλουστο απόγευμα η Αλίκη βλέπει με έκπληξη τον φίλο των γονιών της Lewis Carroll να μετατρέπεται σε ένα λευκό κουνέλι. Όταν τον ακολουθεί στην κουνελότρυπα τα γεογνότα γίνονται όλο και πιο περίεργα (εισιτήριο: 2.76€). Επιπλέον διαθέσιμες παραστάσεις από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου: Η όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, δωρεάν, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως τις 6 Ιανουαρίου 2021. Την ίδια περίοδο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση μπαλέτου «Δον Κιχώτης».

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Nutcracker Delights» – English National Ballet

Το English National Ballet προσφέρει για τους θεατές, ως χριστουγεννιάτικο δώρο, την παράσταση «Nutcracker Delights», διαθέσιμη, για δωρεάν online παρακολούθηση, έως τις 23 Ιανουαρίου 2021. Ο θίασος από την ίδρυσή του προσφέρει κάθε χρόνο μια διαφορετική εκδοχή του «Καρυοθραύστη». Η φετινή-εορταστική παράσταση (2020) περιλαμβάνει μια συλλογή από αγαπημένα τμήματα της χορογραφίας του Wayne Eagling, όλα συνδευόμενα από τη μεγαλειώδη μουσική του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, σε ολοκαίνουρια ενορχήστρωση από τον Gavin Sutherland. Παίζουν: Natascha Mair, Erina Takahashi, Joseph Caley, Aitor Arrieta.

Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.