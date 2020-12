Online Agenda: 43 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Θέατρο

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition), σε τηλεσκηνοθεσία, ειδικά για τις ανάγκες του streaming, του έμπειρου και γνωστού από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Κώστα Κιμούλη. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Τετάρτη 30/12 | 20:00

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το φως είναι σαν νερό» – Ginger Creepers Theater Band

Η καλλιτεχνική ομάδα Ginger Creepers Theater Band παρουσιάζει, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, την ραδιοπτική παράσταση «Το φως είναι σαν νερό», βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, μέσα από την πλατφόρμα ζωντανού οπτικοακουστικού θεάματος aejaa. Δύο παιδιά που ζουν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας μιας μεγαλούπολης ζητάνε για δώρο Χριστουγέννων μία βάρκα. Παρόλο που οι γονείς τους αδυνατούν να καταλάβουν τη χρησιμότητά της, τους κάνουν το χατήρι. Μόλις τα παιδιά μένουν μόνα στο σπίτι, σπάνε μία λάμπα στο σαλόνι, το φως αρχίζει να τρέχει από μέσα χρυσαφί και δροσερό σαν νερό και τα παιδιά ταξιδεύουν “στα νησιά του σπιτιού” ανάμεσα στα πράγματα που σιγά σιγά αναδύονται από τις σκοτεινές γωνιές του. Ερμηνεύει ο Χρήστος Καπενής | Σύλληψη – Διασκευή: Ginger Creepers (Χρ. Καπενής – Γρ. Χατζάκης) | Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Χατζάκης | Μουσική: Βύρων Κατρίτσης.

Τετάρτη 30/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμη από τις 11:00 έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζονται online, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00, με το διήγημα της Αμάντας Μιχαλοπούλου, «Ανθρώπινη συμπύκνωση», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Ο «διαπλεκόμενος» εκδότης και διευθυντής εφημερίδας Σταύρος Παναγιωτόπουλος βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του την ώρα του πρωινού καφέ με την πλάτη γυρισμένη προς το παράθυρο, να κοιτάζει το χιόνι που πέφτει. Η Δώρα, η έμπειρη Αστυνόμος που αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση, τυχαίνει να έχει μεγαλώσει μέσα στην εφημερίδα, ως κόρη ενός παλαίμαχου, απολυμένου από τον νεκρό, αστυνομικού συντάκτη. Η έρευνά της για το ποιος σκότωσε τον διευθυντή συναντά πολλά εμπόδια, που αποκαλύπτονται καθώς ανακρίνει παλιούς γνωστούς, αλλά και νέους εργαζόμενους στην εφημερίδα. Παίζουν: Κόρα Καρβούνη, Ελένη Κουτσιούμπα, Βασίλης Μαγουλιώτης, Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Σιάτρας και Κωνσταντία Τάκαλου.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει online, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου» σημειώνει ο Ανδρέας Φλουράκης. «Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού. Τις ονόμασα έτσι γιατί η πυραμίδα είναι και ένα ταφικό σύμβολο που σχετίζεται άμεσα με τη μεταθανάτια ζωή, καθώς το σχήμα της συμβολίζει μια σκάλα προς τον ουρανό. Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, μια εποχή για γερά νεύρα, που τους αποσυντονίζει, τους βγάζει από τον άξονά τους και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 8 διάσημες ταινίες που δεν ξέραμε ότι είναι… χριστουγεννιάτικες

«Καλή Βρανοχρονιά» – Live streaming comedy show της Κατερίνας Βρανά

Η Κατερίνα Βρανά μας εύχεται και μας παρουσιάζει, διαδικτυακά, από τις 28 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μια «Καλή Βρανοχρονιά» – το ολοκαίνουριο, new year’s special comedy show της, που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτές τις γιορτές. Η παράσταση θα μεταδοθεί μέσω live streaming τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00, ενώ θα είναι διαθέσιμη-βιντεοσκοπημένη, για online streaming προβολές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Κατερίνα Βρανά, η πιο αστεία κωμικός του κόσμου, μαζί με τις λαμπερές καλεσμένες της θα μας περιμένει για ν’ αποχαιρετήσουμε το 2020 κι ό,τι μας έφερε αυτό και να καλωσορίσουμε το 2021, την επίσημη ενηλικίωση του 21ου αιώνα. Με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία και μελομακάρονα. Τα κατεξοχήν αγαπημένα πράγματα, δηλαδή, της Κατερίνας Βρανά.

Τετάρτη 30/12

Ώρες: 02:00 π.μ., 12:00 μ.μ., 18:00 και 22:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος- Ίκαρος Μπαμπασάκης. «Γιατί το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να νυχτώνει σιγά σιγά».

Τετάρτη 30/12 | 19:30

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.



Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» – Δημήτρης Βερύκιος

Η παράσταση «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» ανεβαίνει στην σκηνή του eStage.gr, από την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30. Ο Δημήτρης Βερύκιος σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον μονόλογο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής», από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, συνεχίζοντας να εμπνέεται από το πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα και διανοητή. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωση της ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει τον επανελθόντα στη Γη, Ιησού Χριστό, λίγο πριν τον ρίξει στην πυρά. Έτσι αρχίζει η σκοτεινή, άπνοη, αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλλης.. Ο αέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά… Μια μνημειώδης σύγκρουση ανάμεσα στο Καλό και το Κακό.

Τετάρτη 30/12

Εισιτήριο: 10€, 12€ και 15€

Για πληροφορίες δείτε εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): Η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου,

«Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τετάρτη 30/12



Τετάρτη 30/12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου στην Επίδαυρο σε online προβολή την Πρωτοχρονιά

Παιδικό Θέατρο «Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει την Κυριακή 20, 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:30 καθώς και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Κούκλες, μάσκες, μαριονέτες, επιστρατεύονται. Δράκοι κωμικοί και γκαφατζήδες κάνουν τα παιδιά να ξεκαρδίζονται στα γέλια Κόσμοι θαυμαστοί φανερώνονται μπροστά με ήρωες γενναίους και παραμυθένιους. Ένα βασίλειο κοιμισμένο… και τρεις βασιλοπούλες με αντικείμενα μαγικά. Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.



Τετάρτη 30/12 | 19:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Τετάρτη 30/12 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη» – ΚΠΙΣΝ

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», μια pocket size, δωρεάν διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη παράσταση από το Vlefaro Live Cinema, θα παρουσιαστεί live streaming, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 17;30, μέσω της σελίδας snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus , της σελίδας του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Θάνος Κοσμίδης-Αγγελική Μπόζου. Κείμενο, μουσική, πλήκτρα, γιουκαλίλι, Ξωτικό Ρίζι-Μίζι: Θάνος Κοσμίδης. Κατασκευές, live ζωγραφική, Δεσποινίς Σου / κα Βλεφαρίδου: Αγγελική Μπόζου.

Τετάρτη 30/12 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Τετάρτη 30/12| Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ίδρυμα Ωνάση: Καλεί παιδιά και εφήβους να γράψουν «ένα τραγούδι για την πανδημία» με τους REC

Μουσικό Θέατρο

«Τόσκα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, με ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό τενόρο Λουτσιάνο Παβαρόττι. Συνέχεια την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, με την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «Τόσκα». Μια παραγωγή του 1978, σε μουσική διεύθυνση James Conlon, με τον Παβαρόττι στον ρόλο του Cavaradossi, του ζωγράφου και επαναστάτη, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη διάσημη τραγουδίστρια Τόσκα, εδώ ενσαρκωμένη από την απαστράπτουσα Shirley Verrett. Στο ρόλο του διαβολικού αρχηγού της αστυνομίας, Βαρώνου Σκάρπια, ο Cornell MacNeil. Σκηνοθεσία: Tito Gobbi.

Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«The War of the Worlds» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2021 θα έχετα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση του μιούζικαλ του Jeff Wayne «The War of the Worlds». Μια παραγωγή του 2006 βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Χάνσελ και Γκρέτελ» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ένγκελμπερτ Χούμπερντινκ, «Χάνσελ και Γκρέτελ». Μια παραγωγή του 2015 σε μουσική διεύθυνση Christian Thielemann, με τους Adrian Eröd, Janina Baechle, Daniela Sindram, Ileana Tonca κ.α. Οι Χάνσελ και Γκρέτελ στέλνονται από τη μητέρα τους στο δάσος να μαζέψουν μόνοι τους φράουλες. Εκεί στο σκοτεινότερο κομμάτι ζει μια ανθρωποφάγος μάγισσα.

Τετάρτη 30/12 | 21:00

Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Τετάρτη 30/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Nutcracker Delights» – English National Ballet

Το English National Ballet προσφέρει για τους θεατές, ως χριστουγεννιάτικο δώρο, την παράσταση «Nutcracker Delights», διαθέσιμη, για δωρεάν online παρακολούθηση, έως τις 23 Ιανουαρίου 2021. Ο θίασος από την ίδρυσή του προσφέρει κάθε χρόνο μια διαφορετική εκδοχή του «Καρυοθραύστη». Η φετινή-εορταστική παράσταση (2020) περιλαμβάνει μια συλλογή από αγαπημένα τμήματα της χορογραφίας του Wayne Eagling, όλα συνδευόμενα από τη μεγαλειώδη μουσική του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, σε ολοκαίνουρια ενορχήστρωση από τον Gavin Sutherland. Παίζουν: Natascha Mair, Erina Takahashi, Joseph Caley, Aitor Arrieta.

Τετάρτη 30/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αντρέι Ταρκόφσκι: Στο μυαλό του σπουδαίου Ρώσου σκηνοθέτη

Μουσική

Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, στις 20:30, δωρεάν, διαδικτυακό-εορταστικό γκαλά, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τους λυρικούς ερμηνευτές Χριστίνα Πουλίτση, Τάση Χριστογιαννόπουλο και Χριστόφορο Σταμπόγλη, σε μουσική διεύθυνση Κορνήλιου Μιχαηλίδη. Στις μουσικές επιλογές γι’ αυτή τη λαμπερή βραδιά περιλαμβάνονται άριες, ντουέτα και ορχηστρικά αποσπάσματα από αγαπημένες όπερες και οπερέτες του Vincenzo Bellini, του Leonard Bernstein, του Georges Bizet, του Gaetano Donizetti, του Manuel de Falla, του Charles Gounod, του Gioachino Rossini και του Giuseppe Verdi.

Τετάρτη 30/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Αφιέρωμα σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες» με τον Δ. Μπάση και τον Μ. Ανδρουλιδάκη

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, διαδικτυακή συναυλία-αφιέρωμα σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες, με τον Δημήτρη Μπάση και τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη.Ένα ρεσιτάλ που θα ταξιδέψει το ακροατήριο σε γνώριμες μελωδίες μεγάλων Ελλήνων δημιουργών όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός κ.ά. Ο ακροατής θα έχει την ευκαιρία να ακούσει σπουδαία τραγούδια σύγχρονα και κλασσικά και να εστιάσει τόσο στην απλότητα όσο και στην ουσία των στίχων τους. Το live αυτό είναι αφιερωμένο και στηρίζει τον Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές». Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη 30/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Dark Christmas» – Παντελής Κυραμαργίος και Small Chanter

Οι Παντελής Κυραμαργιός, Γρηγόρης Ψαλτάκος (Small Chanter) και οι σκηνοθέτες Γιάννης Μαργετουσάκης και Θάνος Λυμπερόπουλος παρουσιάζουν, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00, την online συναυλία, «Dark Christmas», η οποία θα μεταδοθεί από το YouTube Channel του Yiannis Margetousakis Photography. Συμμετέχουν οι: Baios Prapas, Marios Ivan Papoulias, Thanasis Mantzaris και Jim Tsarnos. Οι καλλιτέχνες αποφάσισαν να δωρίσουν όσα έσοδα διαθέσουν με ελεύθερη εισφορά οι φίλοι και θεατές σε μια οικογένεια που έχει πραγματική ανάγκη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη 30/12 | 22:00

Δείτε τη συναυλία εδώ.

2020: Interrupted Stories – London Philarmonic Orchestra

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου παρουσιάζει, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) την online συναυλία «Interrupted stories», η οποία θα μεταδοθεί δωρεάν και χωρίς εγγραφή από τη streaming πλατφόρμα Marquee TV. Ο μαέστρος Vladimir Jurowski και μαζί με την ορχήστρα, έργα των Vivaldi, Spohr, Honegger, Bliss και James Macmillan. Συμμετέχει η σοπράνο Mary Bevan. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Τετάρτη 30/12 | 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Διαθέσιμη έως 7 μέρες μετά την πρώτη προβολή

Δωρεάν – χωρίς εγγραφή/συνδρομή

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Groovy Christmas: Jazz Tropical» – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των online εορταστικών εκδηλώσεών του, παρουσιάζει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 16:00, την online, δωρεάν συναυλία «Groovy Christmas: Jazz Tropical». Το μουσικό σχήμα Jazz Tropical απαρτίζουν οι: Νατάσα Παυλίδου Φωνή | Γιάννης Οικονομίδης Τρομπέτα, ενορχήστρωση, κρουστά | Φίλιππος Κωσταβέλης Πιάνο | Δημήτρης Γιαλαμάς Μπάσο | Αλέξανδρος Σπανίδης Τύμπανα. Δείτε το πρόγραμμα της μουσικής εκδήλωσης εδώ.

Τετάρτη 30/12 | 16:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Patti Smith and her Band: A Live Birthday Performance

Η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Patti Smith παρουσιάζει μαζί με την μπάντα της και με αφορμή τα 74α γενέθλιά της, μια live streaming συναυλία, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 4:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος). Κάθε χρόνο, για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών, η διάσημη καλλιτέχνιδα γιορτάζει τα γενέθλιά της με ένα live show, το οποίο μετατράπηκε, πλέον, σε μια πλούσια και χαρούμενη παράδοση, την οποία και φέτος, εξαιτίας της πανδημίας, αποφάσισε να συνεχίσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Πέμπτη 31/12 | 04:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 10$

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερς πληροφορίες δείτε εδώ.

«A Covid Christmas Dream» με την Σταματία Μολλούδη

Η μετζο-σοπρανο Σταματία Μολλούδη παρουσιάζει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μια διαδικτυακή συναυλία-on demand, με άριες, lieder, αριες αντίκες, ευρωπαϊκά κάλαντα, διαχρονικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με συνοδεία κλασικού πιάνου και άρπας θα εναλλαχθούν με γνωστες άριες των Rossini, Bizet, Mozart, Gounod και Handel, και πολλές ακόμη γνωστές σε όλους μας μελωδίες: «Oh holy night», «Ave Maria»,«Noel» και «Habanera», F.Sinatra, A.L.Webber, L.Dalla, L.Bernstein. κ.α.

Τετάρτη 30/12 – Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Κρήτη – Μικρασία … ένα ταξίμι δρόμος» – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό πολιτιστικό κανάλι του Δήμου Ηρακελίου, Heraklion Arts and Culture, παρουσιάζει, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:15, την online συναυλία «Κρήτη – Μικρασία … ένα ταξίμι δρόμος». Ένα μουσικό οδοιπορικό μνήμης από τα Ταμπάχανα της Σμύρνης στις αστικές περιοχές της Κρήτης. Το σμυρνέϊκο τραγούδι σαν κρητικό ιδίωμα. Από τον Παναγιώτη Τούντα στον Γιάννη Μπαξεβάνη, από τον Μεχμέτ Σταφιδάκη στον Γιώργη Τζιμάκη κι από τους ρεμπέτες στον Στέλιο Φουσταλιέρη. Παίζουν και τραγουδούν: Χρίστος Τσιαμούλης – τραγούδι, ούτι, Κάρολος Κουκλάκης – τραγούδι, μπουλγαρί, Ειρήνη Δερέμπεη – τραγούδι, θιαμπόλι, Στέλιος Πετράκης – Κρητική λύρα.

Τετάρτη 30/12 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Άννα Βίσση σε μια live stream συναυλία, ανήμερα την Πρωτοχρονιά από το Θέατρο Παλλάς

Σινεμά Χριστουγεννιάτικες online προβολές της Παιδικής και Νεανικής Ταινιοθήκης του Νεανικού Πλάνου

Η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου παρουσιάζει σε διαδικτυακές προβολές τέσσερις ποιοτικές χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές ταινίες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας με μειωμένο εισιτήριο 3,5 ευρώ. Οι ταινίες: «Μια ιστορία για τον Άη Βασίλη», «Το αλογάκι της Γουίνκι», «Μέσα στη Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» και «Χριστούγεννα της Λουτσία».

Τετάρτη 30/12

Ενοικίαση: 3.50€ η ταινία

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Εορταστικό πρόγραμμα με online streaming ποροβλές

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές της στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, και προτείνει για τις γιορτές ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Οι θεατές, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, και με εισιτήριο 3 ευρώ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online δύο αφιερώματα: Επιλογές από τους θησαυρούς της Ταινιοθήκης: τους «Απάχηδες των Αθηνών» (1930) και, μαζί, ως δώρο, τις «Περιπέτειες του Βιλλάρ». Και οι δύο αυτές ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλους χωρίς geo-blocking. Σινεφίλ επιλογές από το σύγχρονο κινηματογράφο: έξι ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία με την Weirdwave. Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας από το 1978 έως το 2017, που ξεχωρίζουν θεματικά και αισθητικά, μας έρχονται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Κάνες, Βενετία, Βερολίνο, Τορόντο, Λοκάρνο) και κάποιες έχουν σημαντικές διακρίσεις στις αποσκευές τους όπως όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Δείτε τις ταινίες αναλυτικά εδώ.

Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και προβολή ταινιών δείτε εδώ.

Νύχτες Πρεμιέρας: Δωρεάν online προβολές επτά ταινιών μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σάς προσκαλεί σε μια εορταστική κινηματογραφική βόλτα στην Αθήνα με την online προβολή των επτά ταινιών μικρού μήκους που είχαν αναδειχθεί από το Athens Film Lab, από την ασφάλεια του σπιτιού σας, 21-31 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.aiff.gr). Οι καθιερωμένοι/-ες πλέον δημιουργοί Ζακλίν Λέντζου, Ευθύμης Kosemund Σανίδης, Νίκος Πάστρας, Νατάσσα Ξύδη, Σύνη Παππά, Αριστοτέλης Μαραγκός και Ορφέας Περετζής μάς χαρίζουν την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά τους πάνω στην Αθήνα και μαζί μια ευκαιρία να δούμε την πόλη μέσα από τη νέα μας -προσωρινή- πραγματικότητα της καραντίνας και να την αγαπήσουμε ξανά.

Τετάρτη 30/12

Διαθέσιμες έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Προχωρούν οι εργασίες στο κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης

Φεστιβάλ 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για τις «Μουσικές καλημέρΕΛΣ» των Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Δημήτρη Δημόπουλου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη.

Τετάρτη 30/12 | 21:30

Δαιθέσιμο έως τις 30/1

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Εκθέσεις

«Οπτικοπιοώντας την ανθρωπότητα» – Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού

Το πρώτο επίσημο «παρών» του δηλώνει το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ψηφιακή έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα τέχνης 62 καλλιτεχνών από τις συλλογές των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Τετάρτη 30/12

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» που μόλις ολοκληρώθηκε, αναδεικνύει τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους μουσειακούς του χώρους και στο διαδίκτυο και δημιουργεί έναν νέο, συναρπαστικό κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το σύνολο των εκθεμάτων του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα. Για τους μικρούς φίλους του Μουσείου δημιουργήθηκε μία ειδική ιστοσελίδα, το www.acropolismuseumkids.gr, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου διασκεδάζοντας. Ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες τα παρακινούν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.

Τετάρτη 30/12

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το βλέμμα μου και η πόλη» – Αιμιλία Μπουρίτη και Καλλιτεχνική πλατφόρμα Συν+Εργασία

Μια άλλη ματιά στη δική τους πόλη, τον Ασπρόπυργο, καταθέτουν 19 καλλιτέχνες, στη διαδικτυακή ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών με τίτλο «Το βλέμμα μου και η πόλη», που οργανώνουν η Αιμιλία Μπουρίτη με την Καλλιτεχνική πλατφόρμα Συν+Εργασία, στο πλαίσιο της ενότητας «Γιορτή στην Κοινότητα», του Διεθνούς προγράμματος Αμολή. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 (ώρα 20:00) ως τις 23 Ιανουαρίου 2021. Περιηγηθείτε στην έκθεση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα: https://www.facebook.com/synergasiaorg, https://synergasia.wixsite.com/synergasia, http://www.emiliabouriti.com/ . Καλλιτέχνες: Νίκος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Βερούτης, Παναγιώτης Βρούβας, Θόδωρος Γεωρνταµιλής, Θεανώ Καµπόλη -Κουράση, Χριστόφορος Κώνστας @Xsquare DesignLab , Θρασύβουλος Λιάκος, Σοφία Μαυρίδη, Μαρία Μηλιώνη, Δήµητρα Μουλντή, Δαυίδ Μπάκας, Αιµιλία Μπουρίτη, Δηµήτρης Μπουρίτσας, Ευφροσύνη Νερούτσου, Κωνσταντίνα Πηλιχού, Εύα Πόγκα, Χρήστος Ρούσσος, Ματίνα Σιώκη, Αλεξάνδρα Τσίγκου