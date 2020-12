Online Agenda: 29 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Θέατρο

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.



Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί διαδικτυακά, από τις 17 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες ελληνικές παραστάσεις Το 2ο solo show του Stand-Up Comedian Λάμπρου Φισφή, «Δές το Θετικό», συνεχίζει τον κύκλο του στο διαδίκτυο με on demand προβολές, έως το 2021, μέσω viva.gr.

«Δές το Θετικό», συνεχίζει τον κύκλο του στο διαδίκτυο με on demand προβολές, έως το 2021, μέσω viva.gr. Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζουν online, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, με το διήγημα «Ο Ξένος» της Αθηνάς Κακούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη (δωρεάν).

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν):

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, του Κάρολου Ντίκενς σε online προβολή

Δευτέρα 21/12

«My Beautiful Laundrette» – Curve Theatre

Το Curve Theatre διαθέτει έως ότου ανοίξουν οι πόρτες του ξανά, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Ωραίο μου Πλυντήριο», βασισμένο στο υποψήφιο για όσκαρ ομότιτλο σενάριο του Hanif Kureishi. Μια παραγωγή του 2019, σε σκηνοθεσία Nikolai Foster και πρωτότυπη μουσική από τους Pet Shop Boys. Τοποθετημένο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας της Θάτσερ, το έργο αφορά την ιστορία του νεαρού Βρετανό-Πακιστανού, Ομάρ, ο οποίος αναζωογονεί την παρηκμασμένη επιχείρηση πλυντηρίων του θείου του. Ερχόμενος αντιμέτωπος, με μια φασιστική συμμορία, ο Ομάρ αναγνωρίζει ανάμεσά τους έναν παλιό συμμαθητή, τον Τζόνι, και χρησιμοποιεί το μεταξύ τους παρελθόν για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«A Christmas Carol» – Old Vic: In Camera

Το ιστορικό Old Vic του Λονδίνου, στο πλαίσιο της σειράς «Old Vic: In Camera», παρουσιάζει, από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live streaming, τη θεατρική διασκευή της κλασικής νουβέλας του Τσάρλς Ντίκενς, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Matthew Warchus και διασκευή Jack Thorne. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κακότροπου Εμπενίζερ Σκρουτζ βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Andrew Lincoln.

Δευτέρα 21/12 (15:00 και 21:00)

Εισιτήρια: Από 55£ έως 80£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Μέσω zoom. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand διαδικτυακή παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρ0

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Εθελοντές, η φωνή των αδέσποτων ζώων, καλούν σε βοήθεια

Μουσικό Θέατρο

«Το Λυκόφως των Θεών» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν online αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 το τελευταίο μέρος της τετραλογίας «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, με τίτλο «Το Λυκόφως των Θεών». Μια παραγωγή του 2012, σε σκηνοθεσία Robert Lepage και μουσική διεύθυνση Fabio Luisi, με τους Deborah Voigt, Jay Hunter Morris, Iain Paterson κ.α. Ένα επικό, κατακλυσμικό φινάλε, όπου η θυσία μιας γυναίκας εξιλεώνει τον κόσμο. Μέσω ενός συνδυασμού σύγχρονης τεχνολογίας και παραδοσιακής αφήγησης ο Lepage φέρνει το βαγκνερικό όραμα στον 21ο αιώνα.

Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου διαθέτει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, μια σειρά εορταστικών online μεταδόσεων μερικών από των δημοφιλέστερων παραγωγών της.

Από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2020 μπορείτε να παρακολουθήσετε σε on demand online προβολή την όπερα των Μότσαρτ και Ντα Πόντε, «Ντον Τζιοβάνι», σε σκηνοθεσία Kasper Holten, με τιμή ενοικίασης 2.77€.

Ενώ, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 11 Ιανουαρίου 2021, μπορείτε να παρακολουθήσετε, επίσης σε on demand προβολή την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «Λα Μποέμ», σε μουσική διεύθυνση Emmanuel Villaume, με τιμή ενοικίασης 2.74€.

Επιπλέον, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, διατίθενται, δωρεάν, ηχητικά αρχεία των παραγωγών της όπερας του Μότσαρτ «Ο γάμος του Φίκγαρο» (έως 24 Δεκεμβρίου 2020), σε μουσική διεύθυνση Antonio Pappano και της όπερας «Φάλσταφ» του Τζουζέπε Βέρντι (έως 30 Δεκεμβρίου), σε μουσική διεύθυνση Nicola Luisotti.

Δευτέρα 21/12

«The Sea Between My Soul» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ροκ μιούζικαλ «The Sea Between My Soul» του Raed Yassin κάνει live παγκόσμια πρεμιέρα, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, στο επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Ταριχευμένα ζώα καταλαμβάνουν τη σκηνή και τραγουδούν για τη μακρά ιστορία θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο. Μπορεί το παράλογο τραγούδι τους να αποκαλύψει κάτι για τον κόσμο γύρω μας; Η υβριδική διεπιστημονική πρακτική του Ραέντ Γιασίν αποτυπώνεται σε μια πολυαισθητηριακή θεατρική παράσταση και μια μουσικογλυπτική φαντασμαγορία.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμο έως 26/12

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Δευτέρα 21/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

«Καβαλερία Ρουστικάνα» – Teatro di San Carlo

Το Teatro San Carlo της Νάπολης μας δίνει τη δυνατότητα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020, να νοικιάσουμε την παράσταση της όπερας του Πιέτρο Μασκάνι «Καβαλερία Ρουστικάνα». Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Juraj Valčuha, με τους Elīna Garanča, Jonas Kaufmann και Claudio Sgura. Η όπερα, που εγκαινίασε την περίοδο του Ιταλικού Βερισμού, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζιοβάννι Βέργκα. Στην αγροτική Σικελία του 1880 ο Turiddu επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία και ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Lola έχει παντρευτεί κάποιον άλλον. Θέλοντας να την κάνει να ζηλέψει, ο Turridu συνάπτει σχέση με την αφελή, νεαρή Santuzza, η οποία τρέφει αληθινά συναισθήματα γι’ αυτόν. Καθώς, το πάθος των παλιών εραστών, όμως, αναζωπυρώνεται, η τραγωδία είναι μόνο μερικά βήματα μακριά.

Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη για 24 ώρες

Εισιτήριο: 2,99€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«The Railway Children» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 16:00 (ώρα Ελλάδος), το κλασικό μιούζικαλ «The Railway Children», βασισμένο στο ομότιτλο παιδικό βιβλίο της Έντιτ Νέσμπίτ. Σε μουσική Richard John και λιμπρέτο – στίχους Julian Woolford, το έργο αφορά την ιστορία τριών παιδιών, κατά τη διάρκεια της βικτωριανής εποχής, τα οποία στάλθηκαν να ζήσουν στην επαρχία με τη μητέρα τους αφότου ο πατέρας τους κατηγορήθηκε για προδοσία. Μια ιστορία με χιούμορ, περιπέτεια και την τελική επικράτηση του καλού ενάντια στο κακό.

Δευτέρα 21/12 | 16:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 48 ώρες

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι: Μια ματιά στη ζωή του απόλυτου Ιταλού σταρ

Χορός

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ – ΚΠΙΣΝ

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 20.30, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, σε μια ξεχωριστή online συναυλία για όλη την οικογένεια που θα μας εισάγει στη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Το εορταστικό πρόγραμμα που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το διάσημο μουσικό παραμύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος» του Sergey Prokofiev, την ορχηστρική σουίτα «Το καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saens και τη «Φαντασία πάνω στο τραγούδι «Greensleeves» του Ralph Vaughan Williams. Δείτε τη συναυλία εδώ, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.

Δευτέρα 21/12 | 20:30

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Half Note Jazz Club On Demand

Αν και η πανδημία μας κρατάει ακόμη μακριά από την ζωντανή μουσική που τόσο αγαπούμε, τo Half Note Jazz Club προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα και σε ειδική τιμή για τους φίλους του στην Eλλάδα, μία μοναδική εορταστική on demand virtual παράσταση σε streaming με την χωρίς αμφιβολία σπουδαιότερη jazz big band του κόσμου, την Jazz At Lincoln Center Orchestra με τον Wynton Marsalis και κορυφαίους guests. Kurt Elling, Rubén Blades, Catherine Russell, Ashley Pezzotti κ.α.. Οι φίλοι της jazz – μικροί και μεγάλοι – και φίλοι του Half Note Jazz Club έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν on demand, έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020, μια μοναδική στο πνεύμα των χριστουγέννων παράσταση σε ειδική τιμή.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 25$

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου με την Ουρανία Γκάσιου – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο χαρμόσυνος ήχος των χάλκινων πνευστών συνδυάζεται μαγικά με το επιβλητικό ηχόχρωμα των αυλών του εκκλησιαστικού οργάνου, στην καθιερωμένη συναυλία της Ουρανίας Γκάσιου, που μεταδίδεται διαδικτυακά τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 8:30 το βράδυ. Φέτος, η πολυβραβευμένη οργανίστα του Μεγάρου συμπράττει με δύο δεξιοτέχνες, τον τρομπετίστα Δημήτρη Γκόγκα και τον τρομπονίστα Ανδρέα-Ρολάνδο Θεοδώρου στην ερμηνεία χριστουγεννιάτικων medleys και μελωδιών που γράφτηκαν από γνωστούς συνθέτες για τις ημέρες των Χριστουγέννων. *Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα 21/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Κωστής Αβυσσινός: Ήχοι της Μεσογείου – Heraklion Arts and Culture

Ο Κωστής Αβυσσινός μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες του παρουσιάζει, στο πλαίσιο του ψηφιακού φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» του Δήμου Ηρακλείου, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:15, ένα μουσικό ταξίδι με χρώματα της Ανατολικής Μεσογείου. Από τραγούδια των τελευταίων χρόνων, αγαπημένα των Χαΐνηδων και προσωπικές του συνθέσεις, στα παράλια της Μικράς Ασίας κι έπειτα στα λιμάνια της Κρήτης με τα Ταμπαχανιώτικα, και φυσικά στην καρδιά της παραδοσιακής κρητικής μουσικής. Συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι οι: Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι, μπεντίρ), Νίκος Παραουλάκης (νέι), Γιώργος Σταυράκης (κιθάρα, τραγούδι).

Δευτέρα 21/12 | 21:15

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη συναυλία εδώ.

«Montagsstücke: Oratorio De Noël – Εθνικό Θέατρο του Μονάχου

Το Εθνικό Θέατρο του Μονάχου διοργανώνει, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:15 (ώρα Ελλάδος), ένα ακόμη δωρεάν live streaming «Κονσέρτο της Δευτέρας», μέσω της ιστοσελίδας www.staatsoper.de. Αυτή την Δευτέρα η μουσική βραδιά θα περιλαμβάνει ένα εορταστικό – χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή των λυρικών ερμηνευτών Ailyn Pérez, Tara Erraught, Okka von der Damerau, Benjamin Bernheim και Etienne Dupuis, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Antonello Manacorda, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν το «Ορατόριο των Χριστουγέννων» του Γάλλου συνθέτη Καμίγ Σαιν-Σανς.

Δευτέρα 21/12 | 21:15 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει το καλοκαίρι του 2021

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για το «Μich nicht» του Νίκου Ιωακείμ, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου.



Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμη έως 16/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Εκθέσεις

«1821: Πριν και μετά» – Μουσείο Μπενάκη

Μέσα από ένα βίντεο, οι επιμελητές της έκθεσης «1821: Πριν και μετά» του Μουσείου Μπενάκη και ιστορικοί, Τάσος Σακελλαρόπουλος και Μαρία Δημητριάδου, μας ξεναγούν εικονικά στο στήσιμο της έκθεσης, που θα εγκαινιαστεί τον Μάρτιο του 2021. Η βιντεο-περιήγηση θα ξεκινήσει από το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, όπου θα ανακαλύψουμε την αφετηρία, το σκεπτικό, την ταυτότητα και τη δομή της έκθεσης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, για να γευτούμε την ατμόσφαιρα της προετοιμασίας της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα 21/12

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι δικές μας επιλογές με ταινίες και σειρές που θα δούμε αυτά τα Χριστούγεννα στην COSMOTE TV

Σινεμά

Νύχτες Πρεμιέρας: Δωρεάν online προβολές επτά ταινιών μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σάς προσκαλεί σε μια εορταστική κινηματογραφική βόλτα στην Αθήνα με την online προβολή των επτά ταινιών μικρού μήκους που είχαν αναδειχθεί από το Athens Film Lab, από την ασφάλεια του σπιτιού σας, 21-31 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.aiff.gr). Οι καθιερωμένοι/-ες πλέον δημιουργοί Ζακλίν Λέντζου, Ευθύμης Kosemund Σανίδης, Νίκος Πάστρας, Νατάσσα Ξύδη, Σύνη Παππά, Αριστοτέλης Μαραγκός και Ορφέας Περετζής μάς χαρίζουν την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά τους πάνω στην Αθήνα και μαζί μια ευκαιρία να δούμε την πόλη μέσα από τη νέα μας -προσωρινή- πραγματικότητα της καραντίνας και να την αγαπήσουμε ξανά.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμες έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Μη με ξυπνάτε» – Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο Θερβάντες διοργανώνει, για τον μήνα Δεκέμβριο, τον κύκλο των δωρεάν, online, κινηματογραφικών προβολών, με ταινίες μικρού μήκους από γυναίκες δημιουργούς. Η επιλογή των τεσσάρων ταινιών αντικατοπτρίζει διαφορετικά μεταξύ τους παραδείγματα της σύγχρονης παραγωγής ταινιών μικρού μήκους: Δύο ταινίες μυθοπλασίας, ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία μοντάζ. Από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 έως την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, θα είναι διαθέσιμη, στο επίσημο κανάλι του Ινστιτούτου Θερβάντες στο vimeo, η ταινία «Μη με ξυπνάτε» της Sara Fantova.

Δευτέρα 21/12 | 21:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Με τα μάτια ανοιχτά»: 6ο Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν, 17-21 Δεκεμβρίου 2020, για 6η συνεχή χρονιά το Αφιέρωμα στο Ελληνικό Nτοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά» στην διαδικτυακή του εκδοχή. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν με όριο τους 300 θεατές ανά ταινία σε συνεχή ροή για τέσσερεις μέρες στο www.hellasdoc.gr το οποίο θα ανοίξει στις 9 το πρωί τις Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2020.

17-21 Δεκεμβρίου 2020 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το Φεστιβάλ εδώ.

11o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες»

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες», έρχεται, 11-25 Δεκεμβρίου 2020, με ένα εορταστικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, εκ των οποίων 18 Ελληνικές ταινίες, σε διάφορα είδη -όπως μυθοπλασία, τεκμηρίωση και κινούμενα σχέδια- πρόσφατης παραγωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 κατηγορίες. Στις διαδικτυακές προβολές, τιμητική συμμετοχή έχει η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic» με τον Ματ Ντίλον. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

11-25 Δεκεμβρίου

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός: Οι «θησαυροί» του Αγίου Όρους ψηφιοποιούνται και διατίθενται στο κοινό

Εκδηλώσεις

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Ακολουθούν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 τέσσερα σκίτσα του Δημήτρη Σταμούλη και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 «Ο γάιδαρος και το βόδι» του Μισέλ Τουρνιέ (εκδόσεις Ερατώ), σε ανάγνωση της Όλιας Λαζαρίδου. Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 η Νόνικα Γαληνέα λέει τα Κάλαντα των Χριστουγέννων με τις κόρες της Αριέττα και Αμαλία. Τέλος, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, η Ξένια Καλογεροπούλου αφηγείται την χριστουγεννιάτικη ιστορία «Μπάμπουσκα» (εκδόσεις Μάρτης).

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε τις online αναγνώσεις εδώ.

«Μετακίνηση 7» -Δημοτικό Θέατρο Περαιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Πατρίσια Απέργη, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Δευτέρα 21/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 4ο βίντεο της Πατρίσια Απέργη εδώ.