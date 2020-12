The Crown: Η ποπ μουσική χαρακτηρίζει την 4η σεζόν

Η ποπ μουσική στην 4η σεζόν της σειράς «The Crown»

Σε ένα από τα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν της σειράς «The Crown», η μελλοντική πριγκίπισσα Νταϊάνα χορεύει με τις συγκατοίκους της το τραγούδι «Edge of Deventeen» της Stevie Nicks. Πρόσφατα αρραβωνιασμένη με τον πρίγκιπα Κάρολο, είναι 19 χρονών και ερωτευμένη. Αλλά μέχρι το τέλος του επεισοδίου αυτή η λάμψη αρχίζει να ξεθωριάζει. Στους τίτλους τέλους, το «Edge of Seventeen» ακούγεται ξανά μόνο με τη φωνή της τραγουδίστριας χωρίς τη μελωδία. Σε αυτό το σημείο, το τραγούδι είναι εμφανώς διαφορετικό.

Η απόφαση να ακουστεί το τραγούδι ξανά α καπέλα «ήταν μια απεικόνιση της αίσθησης της Νταϊάνα για τον εαυτό της», εξηγεί η υπεύθυνη μουσικής επένδυσης του «The Crown», Sarah Bridge. «Αρχικά, πήραμε το θέμα του τραγουδιού για να κάνουμε μοντάζ και ακούγοντας τη φωνή της τραγουδίστριας απομονωμένη, μαγευτήκαμε όλοι από την ομορφιά και την απλότητα της ερμηνείας. Φαινόταν πολύ ταιριαστό για εκείνη τη στιγμή.»

Οι μουσικές στιγμές της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Ενώ η σειρά του Netflix μας μεταφέρει από το τέλος της δεκαετίας του 70 στη δεκαετή Θατσερική περίοδο, η ποπ μουσική τοποθετείται στο προσκήνιο, προωθώντας την ιστορία, σκιαγραφώντας τη χρονική περίοδο και εκφράζοντας τα συναισθήματα των χαρακτήρων. Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί περισσότερη εμπορική μουσική δεν είναι τυχαία σύμφωνα με την Bridge, η οποία ερεύνησε τα μουσικά γούστα της Νταϊάνα. «Η Νταϊάνα αγαπούσε τη μουσική. Ως γνωστόν, οι Duran Duran ήταν το αγαπημένο της συγκρότημα. Το τρίτο επεισόδιο είναι η πρώτη μουσική εισαγωγή μας στην Νταϊάνα και περιλαμβάνει αρκετούς καλλιτέχνες, των οποίων η ίδια ήταν θαυμάστρια.»



Συναντάμε για πρώτη φορά τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ (την οποία υποδύεται η Emma Corrin) το 1977, σαν μία ντροπαλή μαθήτρια που τυχαίνει να πέσει πάνω στο μελλοντικό σύζυγό της, μεταμφιεσμένη σε δέντρο, στο σπίτι της οικογένειάς της. Από εκεί και πέρα, η 4η σεζόν επικεντρώνεται στην έφηβη ακόμη πριγκίπισσα του λαού, ενώ τραβάει το ενδιαφέρον του μελαγχολικού Κάρολου, περνάει το «Balmoral Test» με τρομερή επιτυχία, παντρεύεται, βυθίζεται σε βαθιά κατάθλιψη καταπολεμώντας τη βουλιμία και έρχεται αντιμέτωπη με τον παράνομο δεσμό του άντρα της με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Η παρουσία της μουσικής είναι διάχυτη σε αυτά τα γεγονότα.

Η Bridge παραθέτει άλλο ένα απόσπασμα του τρίτου επεισοδίου: Το τραγούδι του Έλτον Τζον, «Song For Guy», που ακούγεται, καθώς η Νταϊάνα αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο επικείμενος γάμος της μπορεί να μην είναι όλα όσα ονειρεύτηκε. «Η Νταϊάνα νιώθει μόνη και απελπισμένη, χάνεται μέσα στη μουσική και το χορό, πρόκειται για μια γλυκόπικρη στιγμή θλίψης και ενδυνάμωσης.»

Το τραγούδι της πριγκίπισσας Μαργαρίτας

Αλλά δεν είναι όλες οι ξεχωριστές μουσικές στιγμές μόνο για την Νταϊάνα. Το επεισόδιο «The Hereditary Principle» που επικεντρώνεται στην πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ανοίγει με την αδελφή της βασίλισσας (την οποία υποδύεται η Helena Bonham Carter) να ακούει το τραγούδι «Let’s Dance» του David Bowie και να χορεύει με ένα φίλο της ιερέα, τον Derek Jennings (που τον υποδύεται ο Tom Burke). «Το τραγούδι ήταν σε μια playlist που είχα φτιάξει για τη σκηνοθέτη του επεισοδίου Jessica Hobbs νωρίτερα,» λέει η Bridge. «Είναι ένα στιγμιότυπο μιας πλευράς της Μαργαρίτας, την οποία σπάνια βλέπουμε στην 4η σεζόν. Είναι η ζωντανή και χαρούμενη πλευρά της. Αυτή η πλευρά ήρθε στο φως και εξελίχθηκε, όταν η Helena Bonham-Carter και ο Tom Burke άρχισαν να παίζουν με την ερμηνεία και την ενέργεια του τραγουδιού.»

Η μουσική για την πολιτική της Μάργκαρετ Θάτσερ

Εντωμεταξύ, η νέα πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ (την οποία υποδύεται η Gillian Anderson) ανεβαίνει στην εξουσία και επιβάλλει μια σειρά αντιλαϊκών οικονομικών πολιτικών. Η γενική λαϊκή δυσαρέσκεια αντιπροσωπεύεται με το τραγούδι «Whine and Grine/Stand Down Margaret» του συγκροτήματος The English Beat. Η Bridge λέει ότι «οι πολιτικές της Μάργκαρετ Θάτσερ ξεσήκωσαν μια μουσική εξέγερση τη δεκαετία του 80. Ένας πλούτος από τραγούδια διαμαρτυρίας οδήγησε τη Θάτσερ να είναι η πιο καταδικασμένη πολιτικός στη βρετανική μουσική.»



Αυτό αποτυπώνεται έντονα στο πέμπτο επεισόδιο «Fagan», το οποίο ακολουθεί τον ελαιοχρωματιστή και διακοσμητή Michael Fagan. Ο Fagan πέφτει σε γραφειοκρατικά αδιέξοδα, ενώ περιμένει στην ουρά για το επίδομα ανεργίας. Ψάχνοντας για δουλειά χωρίς αποτέλεσμα και παλεύοντας να μη χάσει τα παιδιά του λόγω του διαζυγίου του, ο Fagan κάνει διάρρηξη στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Θέλει να μιλήσει στη βασίλισσα Ελισάβετ για τα δεινά της εργατικής τάξης της χώρας.

«Ο Fagan είναι η προσωποποίηση της εμπειρίας της εργατικής τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο την εποχή της Θάτσερ», λέει η Bridge. «Είναι ένας άνεργος πατέρας που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στο οικονομικό πείραμα της Θάτσερ στις αρχές της δεκαετίας του 80.»

Στο επεισόδιο η Bridge προτίμησε τραγούδια που «προσκαλούν το κοινό στον κόσμο του Fagan και αντικατοπτρίζουν το θέμα του επεισοδίου». Τραγούδια από συγκροτήματα, όπως οι Joy Division, The Cure και The Specials. «Ήταν πολύ σημαντικό αυτή η περίοδος να έχει μία αυθεντικότητα μέσα από τη μουσική. Ταυτόχρονα αντιπαραβάλλεται αυτός ο σκοτεινός κόσμος, μία απογοητευμένη χώρα με τον πλούτο της βασιλικής οικογένειας.»

Για την επόμενη σεζόν της σειράς

Η επόμενη σεζόν του «The Crown» θα λάβει χώρα τη δεκαετία του 90. Mια δεκαετία που έφερε διαζύγιο θάνατο και περισσότερη απογοήτευση στη βασιλική οικογένεια. Η αναμενόμενη playlist της Bridge μάλλον είναι ήδη πλήρης.

Πηγή: Independent