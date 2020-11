Κάποτε στο…Χολιγουντ: Η βραβευμένη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο γίνεται μυθιστόρημα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο πρόκειται να κυκλοφορήσει δύο βιβλία, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο HarperCollins. Ένα μυθιστόρημα για την ταινία του «Κάποτε στο…Χόλιγουντ» κι ένα δοκίμιο.

Το βιβλίο για το «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Ο σκηνοθέτης σκεφτόταν εδώ και καιρό να γράψει ένα μυθιστόρημα βασισμένο στην πλοκή της τελευταίας του ταινίες με τον Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε και ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021, με εκδότη τον HarperCollins.

Στην ταινία, ο Ντι Κάπριο ενσαρκώνει έναν ηθοποιό που χάνει σιγά σιγά τη δόξα του και ο Πιτ τον κασκαντέρ του. Παράλληλα, είναι γείτονες με την οικογένεια Πολάνσκι και εμφανίζονται και οι οπαδοί του Μάνσον. Η πλοκή του βιβλίου θα αφορά στην ήδη γνωστή ιστορία από την ταινία, αλλά πρόκειται να προχωρήσει και πέρα από αυτή.

Ο πρόεδρος του εκδοτικού οίκου HarperCollins, Νόα Έακερ, μίλησε στο «Deadline» για το τι περιμένουν από τον Ταραντίνο. «Το συγγραφικό ταλέντο του Κουεντίν Ταραντίνο έχει φανεί από τα πρώτα κιόλας σενάριά του. Αλλά αξίζει να δει κανείς πόσο επιδέξια χαρίζει ζωή στους χαρακτήρες του στην σελίδα και πώς ξαφνιάζει συνεχώς τον αναγνώστη, ακόμη κι αυτόν που ξέρει απ’ έξω την ταινία», δήλωσε.

Ο ίδιος ο Ταραντίνο χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «έναν ερασιτέχνη της μυθοπλασίας για ταινίες», ενώ συνέχισε λέγοντας «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω το «Κάποτε στο…Χόλιγουν» ως την συνεισφορά μου σε αυτό το συχνά βαλμένο στο περιθώριο – αλλά αγαπημένο – υπο-είδος λογοτεχνίας. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω περαιτέρω τους χαρακτήρες μου και τον κόσμο τους σε μια νέα λογοτεχνική προσπάθεια που θα μπορέσει (ευελπιστώ) να σταθεί δίπλα στο κινηματογραφικό αντίστοιχό του».

Η μετατροπή σε μυθιστόρημα της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας θα εκδοθεί σε χαρτόδετο Harper Perennial, σε e-book και audio book, ενώ μέσα στο φθινόπωρο του 2021 θα ακολουθήσει πολυτελής δεμένη έκδοση.

Όσα γνωρίζουμε για το δεύτερο βιβλίο

To δεύτερο βιβλίο, που θα γράψει ο σκηνοθέτης, δεν θα είναι μυθιστόρημα αλλά δοκίμιο. Θα έχει τίτλο «Cinema Speculation» και ο εκδοτικός οίκος μας δίνει μια ιδέα για θέμα του. Θα παρέχει «Μια βαθιά βουτιά στις ταινίες της δεκαετίας του 1970, έναν πλούσιο συνδυασμό από αναφορές, κριτικές, προσωπικές σημειώσεις και επιρροές ενός από τους πιο διάσημους δημιουργούς ταινιών, του πιο αφοσιωμένου θαυμαστή του σινεμά».