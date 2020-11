10 βραβευμένες ταινίες για να δείτε στο Cinobo

Μέσω του Cinobo, της νέας ελληνικής πλατφόρμας ανεξάρτητου κινηματογράφου, μπορείτε να απολαύσετε ταινίες για όλα τα γούστα. Σας προτείνουμε, ωστόσο, 10 βραβευμένες ταινίες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τόσο στα φεστιβάλ όσο και στην προτίμηση του κοινού.

1.Ψυχρός Πόλεμος του Πάβελ Παβλικόφσκι

H παθιασμένη ερωτική ιστορία δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Πολωνία, το Βερολίνο, τη Γιουγκοσλαβία και το Παρίσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα γνωρίζονται στα συντρίμμια της μεταπολεμικής Πολωνίας. Παγιδεύονται σε έναν μοιραίο έρωτα που τους καταδικάζει να βρίσκονται δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Οι πολιτικές συνθήκες, τα ελαττώματα τους, αλλά και μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες τους χωρίζουν και τους ενώνουν σε έναν έρωτα διαχρονικά αδύνατο.

Η ταινία έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών κατακτώντας κοινό, κριτικούς, αλλά και την επιτροπή που απένειμε στον Pawel Pawlikowski το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

2. The Artist του Μισέλ Χαζαναβίσιους

Ο ταλαντούχος Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος δικαιώνεται απόλυτα για την έμπνευση και, κυρίως, για την τόλμη του να παρουσιάσει εν έτει 2011 μια ταινία που, εκτός από ασπρόμαυρη, είναι και σχεδόν ολόκληρη βωβή, αποσπώντας το εγκάρδιο χειροκρότημα του κοινού στο 64ο Φεστιβάλ Καννών.

Το «The Artist» είναι ένας πρωτότυπος, συγκινητικός και εξαιρετικά απολαυστικός φόρος τιμής σε πρωτοπόρους της Έβδομης Τέχνης, όπως ο Φριτς Λανγκ, ο Ερνστ Λιούμπιτς και ο Φρίντριχ Βίλελμ Μουρνάου. Απέσπασε βραβείο ερμηνείας στις Κάννες για τον μόνιμο πρωταγωνιστή του Χαζαναβίσιους, τον χαρισματικό Ζαν Ντιζαρντέν.

Το 1927 στο Χόλιγουντ, ο λαμπερός και αυτάρεσκος Ζορζ Βαλεντίν, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του βωβού κινηματογράφου, αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η έλευση του ήχου θα σημάνει αναπόφευκτα το τέλος της καριέρας του. Την ίδια στιγμή, η Πέπι Μίλερ, μια χαριτωμένη όσο και φιλόδοξη στάρλετ, την οποία ο Βαλεντίν βοήθησε στα πρώτα της βήματα, θα αρπάξει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα, όταν, εντελώς αναπάντεχα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως μία από τις πιο υποσχόμενες εκπροσώπους του ομιλούντος κινηματογράφου. Άραγε, πόσο εύκολο πλέον είναι να διατηρηθεί μια ειλικρινής σχέση ανάμεσά τους;…

3. O Αστακός του Γιώργου Λάνθιμου

Μετά τον Κυνόδοντα (Βραβείο “ Ένα Κάποιο Βλέμμα”, Φεστιβάλ Καννών/Υποψηφιότητα Ξενόγλωσσου Όσκαρ) και τις Άλπεις, ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει με μία αλληγορική, ρομαντική ιστορία που κέρδισε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο 68ο Φεστιβάλ Καννών (2015). Ο Αστακός είναι το αγγλόφωνο ντεμπούτο του σκηνοθέτη, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο σταθερός συνεργάτης του, Ευθύμης Φιλίππου.

Η ταινία συγκεντρώνει διεθνές καστ με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell (In Bruges, True Detective TV series) και τους Rachel Weisz, Léa Seydoux, John C. Reilly, Olivia Colman, Ben Whishaw, Ariane Labed, Αγγελική Παπούλια. Εμπνευσμένος, πρωτότυπος από τη σύλληψή του, προκλητικός, σκοτεινός και απρόσμενα αστείος, ο Αστακός ξετυλίγει μια αποκλίνουσα ιστορία αγάπης με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί.

Στο εγγύς μέλλον και σύμφωνα με τους κανόνες της Πόλης, όσοι χωρίζουν και μένουν μόνοι, συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στο Ξενοδοχείο. Εκεί, είναι υποχρεωμένοι να βρουν ένα σύντροφο μέσα σε 45 μέρες. Αν αποτύχουν, μεταμορφώνονται σε κάποιο ζώο της επιλογής τους και αφήνονται ελεύθεροι στο ∆άσος. Ένας απεγνωσμένος Άντρας δραπετεύει από το Ξενοδοχείο, βρίσκεται στο ∆άσος όπου ζουν οι Μοναχικοί, και ερωτεύεται, παρ’ όλο που κάτι τέτοιο είναι ενάντια στους κανόνες τους.

4. Μόνο οι Εραστές Μένουν Ζωντανοί του Τζιμ Τζάρμους

O Jim Jarmusch (Ghost Dog, Broken Flowers, Dead Man) θεωρείται εδώ και χρόνια μια γονιμοποιός μορφή στο αμερικάνικο ανεξάρτητο σινεμά. Οι ταινίες του ξεχωρίζουν για τον ανυπέρβλητο μινιμαλισμό τους και την ανατροπή των παραδοσιακών ειδών όπως το γουέστερν και το road movie.

Το Μόνο οι Εραστές Μένουν Ζωντανοί είναι η νέα, ακαταμάχητα γοητευτική ταινία του ιδιότυπου Jarmusch, με πρωταγωνιστές τους Tilda Swinton (Io Sono L’ Amore, We Need to Talk About Kevin) και Tom Hiddleston (Thor, Avengers). Πρόκειται για μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία – μια ερωτική επιστολή αφιερωμένη στην επί χρόνια καλλιτεχνική σύντροφο του σκηνοθέτη, Sara Driver- που αναθεωρεί το είδος των ταινιών με βαμπίρ, λειτουργώντας περισσότερο ως αλληγορία για τη συντροφικότητα, την τέχνη και την κατάσταση της ανθρωπότητας. Στην παραγωγή της ταινίας, που επιλέχθηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, συμμετείχε και η ελληνική εταιρεία παραγωγής Faliro House του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου (Before Midnight).

Με φόντο το ρομαντικά ερημικό τοπίο του Ντιτρόιτ και της Ταγγέρης, ένας απομονωμένος μουσικός, βαθιά απογοητευμένος από την ανθρωπότητα, επανασυνδέεται με την αισιόδοξη και αινιγματική του ερωμένη. Η ερωτική τους ιστορία έχει αντέξει εδώ και αιώνες, αλλά το ειδύλλιο τους θα διαταραχθεί από την εμφάνιση της ανεξέλεγκτης μικρής της αδερφής. Θα καταφέρουν αυτοί οι σοφοί και εύθραυστοι χαρακτήρες να επιβιώσουν, όσο η σύγχρονη κοινωνία καταρρέει γύρω τους;

5. Πριν τα Μεσάνυχτα του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Οι χαρισματικοί Ethan Hawke και Julie Delpy επιστρέφουν στους ρόλους των Jesse και Celine και μοιράζονται μαζί μας το τρίτο μέρος μιας ξεχωριστής ιστορίας αγάπης. Γυρισμένο στο αγέρωχο και ανεπιτήδευτο τοπίο της Μάνης, το «Πριν τα Mεσάνυχτα» είναι η πιο πολυαναμενόμενη ταινία του καλοκαιριού σε παραγωγή της ελληνικής εταιρείας Faliro House.

Μετά τη Βιέννη (Πριν το Ξημέρωμα) και το Παρίσι (Πριν το Ηλιοβασίλεμα), η κάμερα του Richard Linklater περιπλανιέται παρέα με τους πρωταγωνιστές από το σπίτι του αείμνηστου περιηγητή συγγραφέα Patrick Leigh Fermor στην Καρδαμύλη μέχρι την Πύλο και την Κορώνη. Σε αυτή τη γραφική διαδρομή, με φόντο την καλοκαιρινή Ελλάδα, μας αποκαλύπτεται με αφοπλιστική αμεσότητα τι επιφυλάσσει η ζωή για το ιδιαίτερο αυτό ζευγάρι.

Τα μεγάλα μονοπλάνα που σφύζουν από διάλογο –χαρακτηριστικά της σκηνοθετικής μαεστρίας του Linklater-, οι καλοδουλεμένες ατάκες που ακούγονται αυτοσχέδιες –καρπός μιας ιδιαίτερης συγγραφικής διαδικασίας- και η φυσικότητα των πρωταγωνιστών-αποτέλεσμα ατελείωτων προβών- είναι τα εργαλεία αυτής της γοητευτικής ταινίας που αιχμαλωτίζει λίγο πριν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα τις πιο καλά κρυμμένες πτυχές της ζωής ενός ζευγαριού.

Μπορεί σε αυτή την ταινία να μην υπάρχει διορία (ένα τραίνο ή μια πτήση που καραδοκεί ως εύρημα που πυροδότησε τις δύο προηγούμενες ταινίες), όμως η εμπλοκή μας με τους πρωταγωνιστές είναι ακόμα πιο έντονη. Δεν είναι μόνο οι συζητήσεις τους που είναι ακόμα το ίδιο συναρπαστικές. Είναι ότι τα συναισθήματα τους αναδύονται πιο γνήσια από ποτέ, ειδικά τώρα που μοιράζονται μια ζωή και όχι μόνο μια φαντασίωση.

6. Τα Φτερά του Έρωτα του Βιμ Βέντερς

Είναι ρομαντική ταινία φαντασίας του 1987, από τη Δυτική Γερμανία και τη Γαλλία, σε σκηνοθεσία Βιμ Βέντερς, ο οποίος συμμετείχε και στο σενάριο και στην παραγωγή. Πρωταγωνιστούν οι Μπρούνο Γκαντς, Σόλβεϊ Ντόμαρτικ και Όττο Σάντερ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία αθάνατων και αόρατων αγγέλων, οι οποίοι ακούν και ησυχάζουν τις επιθυμίες των Βερολινέζων. Ένας από αυτούς του αγγέλους, ερωτεύεται μία όμορφη χορεύτρια, και εξ αιτίας της γίνεται θνητός για να μπορέσει να κατανοήσει απολύτως την ανθρώπινη φύση: από απλά πράγματα, δηλαδή νιώθοντας τη γεύση του φαγητού, μέχρι και του να αγγίζει τους αγαπημένους του.

Η σύλληψη της ιστορίας έγινε από τους αγγέλους που απεικονίζονται στη Δυτική Γερμανία στο Τείχος του Βερολίνου. Οι εμπνευστές των εικόνων αυτών, ήταν οι Βέντερες και Χάντκε, που μαζί με τον Ρίχαρντ Ράιτενγκερ, έγραψαν το σενάριο. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Χενρί Αλεκάν, ο οποίος τη γύρισε και με χρώμα και χωρίς. Οι χωρίς χρώμα σκηνές, γυρίστηκαν για να προσδώσουν τη σκοπιά του αγγέλου, που έτσι έβλεπε τον κόσμο. Η παραγωγή της ταινίας έγινα με συμπαραγωγή Γαλλίας και Δυτική Γερμανίας. Η ταινία, γενικά, είναι ένα αποκύημα συμβολισμών και διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων, ούσα εμπνευσμένη από τη μουσική του Νικ Κέιβ, έως και τη λυρική ποίηση του Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Η ταινία γυρίστηκε σε πραγματικές τοποθεσίες του Βερολίνου, όπως για παράδειγμα στη Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου.

7. Το Λιμάνι της Χάβρης του Άκι Καουρισμάκι

Το «Λιμάνι της Χάβρης» είναι ένα γλυκόπικρο ενήλικο παραμύθι δια χειρός Άκι Καουρισμάκι («Φώτα στο Σούρουπο», «Μποέμικη Ζωή», «Μακριά Πετούν τα Σύννεφα»), που έκλεψε τις εντυπώσεις στο 64ο Φεστιβάλ Καννών, εξασφαλίζοντας το Βραβείο της FIPRESCI, αλλά και Εύφημο Μνεία από την Οικουμενική Επιτροπή. Ο Φινλανδός κινηματογραφιστής μας προσφέρει μια ακόμη σπουδαία ταινία, γεμάτη ανθρωπιά, ρομαντικό πνεύμα και αισιόδοξη διάθεση και με το χαρακτηριστικό σαρκαστικό του χιούμορ σε περίοπτη θέση. Και, όπως πάντα, αποσπά εξαίρετες ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές του. Δίποδους και… τετράποδους!

Ο Μαρσέλ Μαρξ, ένας μποέμ τύπος που κάποτε φιλοδοξούσε να πιάσει την καλή ως συγγραφέας στο Παρίσι, έχει αποτραβηχτεί στη Χάβρη, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Γαλλίας. Πλέον μοιράζει την καθημερινότητά του ανάμεσα στο ταπεινό επάγγελμα του λούστρου, τις συχνές του επισκέψεις στο αγαπημένο του μπαρ και τη φροντίδα της Αρλετί, της βαριά άρρωστης συζύγου του. Ένα παιχνίδι της μοίρας, όμως, θα τον φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ίντρισα, έναν ανήλικο λαθρομετανάστη από την Αφρική, τον οποίο αναζητά η αστυνομία. Ο Μαρσέλ, βασισμένος στην έμφυτη αισιοδοξία που τον διακρίνει και στην ανθρωπιά του κοινωνικού του περιγύρου, αναλαμβάνει να τον βοηθήσει να βρει το δρόμο του. Έστω κι αν χρειαστεί να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του…

8. Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Μια διαχρονική ιστορία ανθρώπινης επαφής κι αυτογνωσίας, το Moonlight εξιστορεί τη ζωή ενός άντρα από την παιδική του ηλικία έως και την ενηλικίωση, καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ένα ζωτικό πορτρέτο, σε τρία κεφάλαια, της σύγχρονης ζωής ενός αφροαμερικανού κι ένας ποιητικός διαλογισμός επάνω στην ταυτότητα, την οικογένεια, τη φιλία, την αγάπη, πλημμυρισμένος με βαθιά συμπόνοια και καθολικές αλήθειες.

Το συγκλονιστικό όραμα του Μπάρι Τζένκινς συγκινεί με την απεικόνιση των στιγμών, των ανθρώπων και των αγνώστων δυνάμεων που πλάθουν τη ζωή μας και μας καθορίζουν.

9. Αυτή η Νύχτα Μένει του Νίκου Παναγιωτόπουλου

Ο Ανδρέας είναι ένας νέος που διατηρεί ψιλικατζίδικο σε κάποια συνοικία της Αθήνας και μαζί με τη Στέλλα, που φιλοδοξεί να γίνει τραγουδίστρια, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στη σύγχρονη πραγματικότητα της μεγάλης ανεργίας και των πανταχόθεν κλειστών δρόμων. Μπροστά στο γενικό αδιέξοδο, η Στέλλα εγκαταλείπει την Αθήνα και προσπαθεί να κάνει την τύχη της σαν τραγουδίστρια στα πολυάριθμα νυχτερινά κέντρα της επαρχίας. Ο Ανδρέας, μαζί μ’ έναν φίλο του συγγραφέα –ο οποίος ψάχνει στα επαρχιακά σκυλάδικα εικόνες και καταστάσεις για το επόμενο βιβλίο του–, αναζητούν τη Στέλλα και κάποτε τη βρίσκουν. Όμως απροσδόκητα και χωρίς προφανή λόγο, κάποιοι αλβανοί λαθρομετανάστες απαγάγουν τη Στέλλα και τη μεταφέρουν σε ένα ορεινό χιονισμένο τοπίο. Μετά από αλλεπάληλες συγκρούσεις, ο Ανδρέας κατορθώνει να την απελευθερώσει και να τη σφίξει στην αγκαλιά του για πάντα.

10. Χαμένη Λεωφόρος του Ντέιβιντ Λιντς

Εκτυλισσόµενη µε τη λογική ονείρου, που µπορεί να ερµηνευθεί αλλά ποτέ να εξηγηθεί, η Χαμένη Λεωφόρος είναι διάστικτη από µια σειρά γεγονότων που απλά δεν µπορεί να έχουν συµβεί: ένας άνδρας µεταβάλλεται σε κάποιον άλλο, µια γυναίκα που ίσως είναι νεκρή σαγηνεύει τον άνδρα που ίσως τη σκότωσε, ένας άνδρας τηλεφωνεί στον εαυτό του και – παραδόξως – βρίσκεται στην άλλη πλευρά της γραµµής για να απαντήσει στο τηλεφώνηµά του! Καθώς το µεταµοντέρνο νουάρ περνά στη σφαίρα της επιστηµονικής φαντασίας, γίνεται προφανές ότι στην Χαμένη Λεωφόρο, το µόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα. Αυτό, και το γεγονός ότι ο David Lynch παραµένει ένας απ’ τους πιο ξεχωριστούς και γοητευτικούς καλλιτέχνες του σύγχρονου κινηµατογράφου.