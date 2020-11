MTV EMAs 2020: Οι μεγάλοι νικητές, το κόκκινο χαλί και τα live της «εικονικής» τελετής των ευρωπαϊκών βραβείων

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Μουσικής του MTV, ή αλλιώς MTV EMAs, μάλλον θα είναι τα τελευταία μουσικά βραβεία που θα απονεμηθούν το 2020. Όλα όμως δείχνουν ότι δεν θα είναι τα τελευταία βραβεία που θα πραγματοποιηθούν με την τρέχουσα συνθήκη του κορονοϊού, που αλλάζει τα πάντα, από το κόκκινο χαλί μέχρι και τις live εμφανίσεις των καλλιτεχνών.

Συγκεκριμένα, τα φετινά MTV EMAs δεν πραγματοποιήθηκαν σε ένα τεράστιο στάδιο στην Βουδαπέστη, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά μεταδόθηκαν από διάφορες γωνιές του κόσμου, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Έτσι, οικοδέσποινες ήταν τα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος Little Mix, ενώ στο κόκκινο χαλί είχαμε περιορισμένες εμφανίσεις, από τους λίγους καλλιτέχνες που παρευρέθηκαν για να τραγουδήσουν ή να παρουσιάσουν κάποιο βραβείο.

Οι live εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα άδειο στάδιο, χωρίς κοινό, ενώ οι νικητές της βραδιάς δεν παρευρέθηκαν στο show, αλλά παρέλαβαν τα βραβεία τους στο σπίτι τους, ευχαριστώντας από εκεί το κοινό.

Παρά τις δυσκολίες, όμως, τα EMAs, όπως τα βραβεία Emmy, τα VMAs και άλλες προηγούμενες διοργανώσεις, κατάφεραν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες και να προσφέρουν ένα απολαυστικό θέαμα σε μία βραδιά γεμάτη μεγάλους νικητές, συναρπαστικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, ακόμα πιο συναρπαστικά live και απονομές βραβείων από… το σπίτι.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Όπως αναφέραμε φέτος διοργανώθηκε μία «εικονική» τελετή απονομής, με τους νικητές της βραδιάς να παραλαμβάνουν τα βραβεία τους στο σπίτι τους, απ’ όπου έδωσαν και τις ευχαριστήριες ομιλίες τους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα φετινά βραβεία δεν ήταν συναρπαστικά.

Από τους μεγάλους νικητές των φετινών βραβείων EMAs, λοιπόν, ήταν το K-Pop συγκρότημα BTS, οι οποίοι κέρδισαν τέσσερα από τα πέντε βραβεία, για τα οποία ήταν υποψήφιοι. Συγκεκριμένα, κέρδισαν το Τραγούδι της Χρονιάς, το Καλύτερο Συγκρότημα, Καλύτερης «Εικονικής» Συναυλίας, αλλά και το βραβείο των Καλύτερων Φαν.

Congrats to @BTS_twt on winning #MTVEMA Best Virtual Live! 🙌 pic.twitter.com/VTUNyKv9V6

— MTV EMA (@mtvema) November 8, 2020