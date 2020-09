Βραβεία Emmy 2020: Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις της «εικονικής» τελετής απονομής

Τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy 2020 μας έδωσαν μια μικρή γεύση από το πώς θα μοιάζουν πλέον οι τελετές απονομής βραβείων.

Παρ’ολο που ο οικοδεσπότης Τζίμι Κίμελ έβαλε τα δυνατά του για να γίνει η απονομή όσο πιο διασκεδαστική γίνεται, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν το ίδιο. Μας απέδειξε, όμως, ότι μία «εικονική» τελετή -χωρίς κοινό και χωρίς αγαπημένους ηθοποιούς να ανεβαίνουν στη σκηνή, μπορεί να λειτουργήσει σωστά και να πετύχει τον σκοπό της: να τιμήσει τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς και παράλληλα να μας προσφέρει ένα θέαμα.

Ας δούμε λοιπόν τους μεγαλύτερους νικητές, τις εκπλήξεις και τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς.

Ποιοι σάρωσαν τα φετινά βραβεία Emmy;

Όταν πέρσι τελείωσε το Game Of Thrones, όλοι αναρωτιόμασταν πώς θα επανέλθει το HBO στα επόμενα βραβεία Emmys, ιδιαίτερα όταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του, το Netflix, ήταν πολύ κοντά στο να ξεπεράσει το ρεκόρ του στα βραβεία του 2019.

Για ακόμη μια χρονιά, όμως, το HBO σάρωσε τα βραβεία Emmy με 30 νίκες, αφήνοντας πίσω του το Netflix με 21 νίκες.

Από τους μεγάλους νικητές του καναλιού ήταν το «Watchmen», που κυριάρχησε στα 72α Βραβεία Emmy με 11 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ηθοποιού για την Ρετζίνα Κίνγκ, του Β΄Ανδρικού Ρόλου για τον Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν ΙΙ, του σεναρίου και της καλύτερης σειράς περιορισμένων επεισοδίων.

Από τις κωμωδίες, το «Schitt’s Creek» έγραψε ιστορία, κερδίζοντας όλα τα μεγάλα βραβεία για κωμική τηλεοπτική σειρά, όπως το βραβείο σεναρίου, σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου στους Γιουτζίν Λέβι και Κάθριν Ο΄Χάρα αντίστοιχα, Β’ Ανδρικού Ρόλου στον γιό του Λέβι και συνδημιουργού της σειρά, Νταν Λέβι, καθώς και το βραβείο Καλύτερης Σειράς.

Στις δραματικές σειρές κυριάρχησε το «Succession» επίσης του HBO. Κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, Καλύτερου Ηθοποιού σε δράμα για τον Τζέρεμι Στρονγκ, καλύτερου σεναρίου και σκηνοθεσίας δραματικής σειράς.

Άλλος ένας μεγάλος νικητής ήταν και το «The Mandalorian», που ξεχώρισε από τις σειρές του Disney Plus και έκανε άισθηση φέτος με τoν αξιολάτρευτο Baby Yoda. Η spin-off σειρά του Star Wars, κέρδισε εφτά βραβεία Emmy.

Οι πιο ευχάριστες εκπλήξεις

Όπως κάθε χρόνο, όμως, εκτός από τους αναμενόμενους νικητές υπάρχουν και οι εκπλήξεις. Φέτος η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η Ζεντάγια, η οποία μας συγκλόνισε μεν με την ερμηνεία της ως η έφηβη Ρου στο «Euphoria», ήταν όμως αντιμέτωπη με «τεράστια» ονόματα, όπως είναι η Τζένιφερ Άνιστον («The Morning Show»), η Ολίβια Κόλμαν («The Crown»), η Σάντρα Ο («Killing Eve») και η περσινή νικήτρια Τζόντι Κόμερ («Killing Eve»). Η ομιλία της ήταν επίσης μία ευχάριστη έκπληξη, αφού η νεαρή ηθοποιός μας άφησε να «γιορτάσουμε» μαζί με την οικογένεια της.

More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH

Αυτό που επίσης δεν προέβλεψε κανείς ήταν τα τόσα νέα και φρέσκα ονόματα στην λίστα των νικητών. Εκτός από την Ζεντάγια, στους νικητές είδαμε και την Τζούλια Γκάρνερ που κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Όζαρκ.

Lisa Kudrow, Jennifer Aniston and Courteney Cox will always be there for us! The #Friends‘ stars made a surprise appearance at tonight’s #Emmys. 👏👏👏 (📷: Courtesy Academy of Television Arts & Sciences | ABC Entertainment) https://t.co/FeckWBXper pic.twitter.com/1m1OBhaCBx

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 21, 2020