Η «παλιά» Lady Gaga επιστρέφει με ολοκαίνουριο άλμπουμ

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου της single “Stupid Love”, η Lady Gaga ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουριου άλμπουμ. Δύο χρόνια μετά το «A Star Is Born» και τέσσερα χρόνια από την τελευταία της προσωπική δισκογραφική δουλειά -το πολύ διαφορετικό από τον συνηθισμένο της ήχο «Joanne,» η Lady Gaga επιστρέφει με νέα μουσική και περσόνα. Και όλα δείχνουν ότι αυτή θα είναι μια δυναμική επιστροφή.

Όπως σωστά είχαν υποπτευθεί οι φανατικοί θαυμαστές της, η νέα δισκογραφική δουλειά της Gaga θα έχει τίτλο “Chromatica”. Αν σας ακούγεται γνωστό είναι γιατί στην αρχή του βίντεο του νέου της τραγουδιού «Stupid Love» διαβάζουμε: «Ο κόσμος αποσυντίθεται σε διαμάχες. Πολλές φυλές παλεύουν για κυριαρχία. Ενώ οι Πνευματικοί προσεύχονται για ειρήνη, οι Καλοί παλεύουν για το Chromatica». Η λέξη αυτή εμφανίστηκε και στις διαφημιστικές καμπάνιες για την επίσημη πρεμιέρα του τραγουδιου την προηγούμενη εβδομάδα.

Το «Chromatica» θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου, ενώ αν κρίνουμε από τη σελίδα του άλμπουμ στο iTunes, θα περιέχει 16 τραγούδια. Παραγωγός θα είναι η ίδια η Gaga μαζί με τον στιχουργό/συνθέτη Bloodpop (Michael Tucker). Η μόνη επιπλέον πληροφορία που έχουμε είναι ότι το «Chromatica» θα είναι διαθέσιμο όχι μόνο σε CD, αλλά και σε βινύλια διάφορων χρωμάτων και κασέτες. Παράλληλα, η Lady Gaga έχει κυκλοφορήσει νέο merchandise αλλά και ένα αποκλειστικό βινύλιο στο σάιτ της.

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz

This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN

— Lady Gaga (@ladygaga) March 2, 2020