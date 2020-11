Νοέμβριος στο Cinobo: Βραβευμένες ταινίες και αφιέρωμα στην άλλη πλευρά του τρόμου

Ένας πολύ ιδιαίτερος κινηματογραφικός μήνας έρχεται το Νοέμβριο στο Cinobo με βραβευμένες ταινίες από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, οσκαρικές ερμηνείες, δυσεύρετα ντοκιμαντέρ, ελληνικά αφιερώματα και μια συλλογή με ταινίες που εξερευνούν την άλλη πλευρά του τρόμου.

Spotlight στις ταινίες τεκμηρίωσης του Ηλία Γιαννακάκη, μια δεισδυτική ματιά στον κόσμο της μόδας και του σινεμά, η πρόσφατη κινηματογραφική συνεύρεση του Χαβιέ Μπαρδέμ και της Πενέλοπε Κρουζ και μία ωδή στα 90s από τον Κριστόφ Ονορέ συνθέτουν τον φιλμικό ιστό του Νοέμβρη στο Cinobo.

The Other Side of Horror

Τρόμος στο σινεμά δεν είναι μόνο εκείνο το τρόμαγμα που βρίσκεται πίσω από τους σκοτεινούς τοίχους και τις κλειστές πόρτες. Ας φανταστούμε την ταινία τρόμου, αλλιώς. Δίχως τινάγματα. Δίχως τέρατα. Δίχως ουρλιαχτά. Αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία που έχουμε συνδέσει με το είδος, πόσο συχνά μπορεί όμως ο τρόμος να ελλοχεύει στην παραμικρή γωνιά της απλής καθημερινότητας; Στην αγωνία της ψηφιακής επικοινωνίας. Στην κρίση ταυτότητας μιας παραμυθένιας ζωής που εξελίσσεται σε βίαιο εφιάλτη. Στον ψυχολογικό πανικό της απομόνωσης. Στην ασφυξία μιας οικογενειακής τραγωδίας. Στην υπαρξιακή απόγνωση του έρωτα και της δημιουργίας.

Η Βασίλισσα της Γης (Queen of Earth) του Άλεξ Ρος Πέρι με μια ανατριχιαστικά εκπληκτική Ελίζαμπεθ Μος θα σταθεί σημαιοφόρος της νέας συλλογής που θα εγκαινιαστεί το Νοέμβριο στο Cinobo υπό τον τίτλο «The Other Side of Horror». Ταινίες δομημένες πάνω σε συμβάντα βίας, τρόμου και αγωνίας, κατασκευασμένες με πρωταρχικό σκοπό να κάνουν το κοινό τους να φοβηθεί, με ιστορίες σασπένς πάνω στο άγνωστο, στο διαφορετικό, στο απόκοσμο, στο ταμπού, από τον Ολιβιέ Ασαγιάς ως τον Γιώργο Λάνθιμο κι από την Λιν Ράμσεϊ ως τον Ξαβιέ Ντολάν.

Τι νέο θα δούμε στο Cinobo;

Ταινίες με δυνατές σκηνοθετικές υπογραφές, επιτυχημένες παρουσίες στο ελληνικό box office, ενδιαφέρουσες ντοκιμαντερίστικες σκιαγραφήσεις ιδαίτερων προσωπικοτήτων και μια αξιοπρόσεκτη ελληνική φωνή στο σινεμά της τεκμηρίωσης ξεχωρίζουν ανάμεσα στις νέες προσθήκες του Νοεμβρίου.

Από τη Μονομαχία (By the Way of Helena) του Κίραν Ντάρσι Σμιθ και το γυναικείο ψυχοδράμα Fortunata του Σέρτζιο Καστελίτο, μέχρι το Ουζερί Τσιτσάνης του Μανούσου Μανουσάκη που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη και το Citizenfour της Λάουρα Πουατρά που ακολουθεί κατά πόδας την περίπτωση του Έντουαρντ Σνόουντεν, ο Νοέμβριος ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς.

Η Τζούλιαν Μουρ έρχεται στο Cinobo ως βραβευμένη με Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο Still Alice: Κάθε Στιγμή Μετράει (Still Alice) των Ρίτσαρντ Γκλέιζερ και Γουός Γουέστμορλαντ, στο ρόλο μιας γυναίκας που χάνει τη μνήμη της, ενώ το αντισυμβατικό Κάτω από το Δέντρο (Under the Tree) του Χάφστειν Γκούμαρ Σίγκουρντσον εξερευνά τα δυσδιάκριτα όρια της κωμωδίας και της τραγωδίας.

New in Cinobo: Ακόμα περισσότερες βραβευμένες ταινίες

Ο συνήθης (και πάντα εξαιρετικός) Κρίστιαν Πέτζολντ (Το Τραγούδι του Φοίνικα, Barbara) έρχεται με το ταξιδιάρικο Transit, ενώ ο ιδιαίτερα αγαπητός Ρικάρντο Νταρίν παρουσιάζει ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτά που τον είχε συνηθίσει το ευρύ κοινό, στο Μαύρο Χιόνι (Nieve Negra) του Μάρτιν Χοντέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Cinobo: Η νέα ελληνική streaming πλατφόρμα που φέρνει το ανεξάρτητο σινεμά στις οθόνες μας

Ένας μύθος του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Ίαν Μακ Κέλεν, που έμεινε στην πρόσφατη μνήμη των θεατών ως ο Γκάνταλφ της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και ο Μαγκνέτο των X-Men, είναι ο πρωταγωνιστής του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ Ίαν Μακ Κέλεν: Ρόλος Ζωής (McKellen: Playing the Part) που αφηγείται τον βίο και την πολιτεία του διάσημου Άγγλου Σερ της υποκριτικής τέχνης.

Δυο στιβαρά ελληνικά ντοκιμαντέρ δια χειρός Ηλία Γιαννακάκη, τα Ένα Αργοπορημένο Ευχαριστώ και Μακρόνησος, έρχονται στο Cinobo και ανοίγουν έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο με το κοινό για γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

Τέλος, ο Χρυσός Φοίνικας και η Χρυσή Άρκτος του 2018 συναντώνται τον Νοέμβριο στο Cinobo, αφού το ιδιότυπο Μη με Αγγίζεις (Touch Me Not) της Αντίνα Πιντιγιέ, ένα συνταίριασμα μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης που μιλάει ανοιχτά για την ερωτική επιθυμία, συνομιλεί με τους Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters) του Χιροκάζου Κόρε-έντα, μια συναισθηματική βόμβα που δεν αφήνει ασυγκίνητο και το πιο σκληρό σινεφίλ μάτι, ενώ στις ταινίες του Ασγκάρ Φαραντί που βρίσκονται ήδη στο Cinobo (Τι απέγινε η Έλι, Ένας Χωρισμός, Ο Εμποράκος, Το Παρελθόν) προστίθεται και το πρώτο ισπανόφωνο φιλμ του σπουδαίου Ιρανού σκηνοθέτη με τίτλο Το Ξέρουν Όλοι (Everybody Knows) με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Cinobo Πρεμιέρες



Τέσσερις δυνατές προσθήκες φεστιβαλικής προέλευσης, αδίκως παραγνωρισμένες από το ελληνικό κοινό, κάνουν την πρεμιέρα τους το Νοέμβριο στο Cinobo.

O πάντα συναισθηματικός Κριστόφ Ονορέ επιστρέφει με το Οι Χτύποι της Καρδιάς μου (Sorry Angel), μια νοσταλγική queer ερωτική ιστορία με φόντο το Παρίσι των ’90s. Η Αλίσια Βικάντερ πρωταγωνιστεί στο Hotell, ένα χαμηλόφωνο δράμα χαρακτήρων που γύρισε στη μητρική της γλώσσα, προ Οσκαρικής διαδρομής.

Ο one-of-a-kind σχεδιαστής μόδας Ρόι Χάλστον αποκαλύπτεται στο Χάλστον του Φρένερικ Τσενγκ, ενώ μια από τις καλύτερες animated ταινίες των τελευταίων ετών, τα Χελιδόνια της Καμπούλ (Swallows of Kabul) των Ζαμπού Μπράιτμαν και Ελέα Γκόμπε-Μέβελετς αποτελούν έναν ύμνο για τη γυναίκα, πατώντας πάνω στο εξαιρετικό μυθιστόρημα της Γιασμίνα Χάντρα – λογοτεχνικό ψευδώνυμο του αλγερινού συγγραφέα Μοχάμεντ Μουλεσεχούλ.

Λίγα λόγια για το Cinobo

Το Cinobo (Cinema No Borders) είναι η νέα ελληνική συνδρομητική streaming (sVOD) πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 12 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και arthouse κινηματογράφου, με εκατοντάδες ταινίες επιλεγμένες και κατηγοριοποιημένες από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού χώρου. Με μόλις 7,99€ τον μήνα, δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, οι συνδρομητές του Cinobo μπορούν να παρακολουθήσουν απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους. Η πλατφόρμα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με μία «Πρεμιέρα Cinobo» και δύο νέες προσθήκες, ενώ παρουσιάζει ανά 15 ημέρες εκτενή αφιερώματα και συλλογές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Δάφνη Μπεχτσή: Το Cinobo αγαπά το ανεξάρτητο σινεμά

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε High Definition και με 5.1 surround ήχο για την ultimate κινηματογραφική εμπειρία. Είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ιστοσελίδας, καθώς επίσης μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG με WebOS 4.0 ή μεταγενέστερα) και με προβολή μέσω Chromecast. Με μία μηνιαία συνδρομή ο χρήστης έχει απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει και να συνεχίσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (Offline Viewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία Continue Watching για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.

Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Cinobo.