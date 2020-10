Γιατί τα παιδιά στην Δανία είναι τα πιο ευτυχισμένα του πλανήτη;

Όλοι όσοι είμαστε γονείς, περιμένουμε παιδί ή σκοπεύουμε να κάνουμε παιδί στο μέλλον, έχουμε ένα κοινό στόχο στη ζωή: να κάνουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα.

Οι γονείς στη Δανία φαίνεται πως έχουν βρει τον τρόπο να το εξασφαλίσουν αυτό για τα παιδιά τους, αφού τα τελευταία 42 χρόνια, οι Δανοί θεωρούνται βάσει ερευνών «οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη». Ποιο είναι όμως το μυστικό της επιτυχίας τους; Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο βιβλίο The Danish Way of Parenting: A Guide To Raising The Happiest Kids in the World της Jessica Alexander, μιας αμερικανίδας μαμάς που έζησε για χρόνια στη Δανία, παντρεύτηκε Δανό και ανέθρεψε την κόρη της με τα δικά τους στάνταρ για την ανατροφή και έγραψε το βιβλίο αυτό σε συνεργασία με τη Δανή ψυχοθεραπεύτρια Iben Sandahl.

