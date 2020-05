10ο Athens Open Air Film Festival: Επιστρέφει με προβολές σε θερινά και drive-in σινεμά

View this post on Instagram

Ναι. Υπάρχουν και καλά νέα. – ⭐️ Το Athens Open Air Film Festival γίνεται 10 χρονών και «πλέκει» έναν αστερία από ψάθα, ένα αστέρι στον ανοιχτό ουρανό της πόλης. – 🎥 Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα την αφίσα του 10ου Athens Open Air Fiilm Festival δια χειρός @vame._ και δηλώνουμε ελπιδοφόρο «παρών» σε αυτή την πρωτοφανή και δύσκολη συγκυρία! Υποσχόμαστε αξέχαστες κινηματογραφικές εμπειρίες, δωρεάν για το κοινό, σε αγαπημένους θερινούς κινηματογράφους, εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης και εντυπωσιακές drive-in προβολές. #StaySafe και Stay Tuned! – Περισσότερα: bit.ly/3eezdKO ⭐ #aoaff10 #AOAFF #aoaff2020 #AthensOpenAirFilmFestival #cinemagazine #ΟΠΑΝΔΑ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων