Η Lady Gaga και ο ΠΟΥ διοργανώνουν φιλανθρωπική συναυλία για τον κορονοϊό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε συνεργασία με την οργάνωση Global Citizen και τη Lady Gaga διοργανώνουν το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τι κι αν τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού; Οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους σε μία συναυλία, και μάλιστα για πολύ καλό σκοπό!

Η Lady Gaga με το Global Citizen έχουν ήδη μαζέψει 35 εκατομμύρια δολάρια! Έτσι, η συναυλία αυτή δεν θα είναι ακριβώς ο φιλανθρωπικός τηλεμαραθώνιος, που έχουμε συνηθίσει. Όπως δήλωσε η ίδια η Lady Gaga ελπίζει να έχουν μαζέψει ήδη τα χρήματα που θέλουν, ώστε το show να επικεντρωθεί περισσότερο στη διασκέδαση μας και σε μηνύματα αλληλεγγύης. Δηλαδή, θα γίνει περισσότερο για να μας δώσουν λίγη χαρά, κάτι που σίγουρα χρειαζόμαστε όλοι μας αυτές τις μέρες.

Με οικοδεσπότες τους μεγαλύτερους late-night παρουσιαστές, τον Jimmy Kimmel, τον Stephen Colbert και τον Jimmy Fallon και διοργανώτρια την Lady Gaga, αυτό θα είναι σίγουρα το μουσικό event της χρονιάς. Το “One World: Together at Home” θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 18 Απριλίου.

Ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν στη συναυλία;

Η ίδια η Lady Gaga επέλεξε τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στην συναυλία και φυσικά η σταρ διάλεξε τα μεγαλύτερα ονόματα της μοσυικής σκηνής αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν ο Paul McCartney, ο Elton John, η Billie Eilish και ο αδερφός της Finneas, η Lizzo, ο Stevie Wonder, ο John Legend, ο Chris Martin, ο Eddie Vedder, Kacey Musgraves, ο J Balvin, ο Keith Urban, η Alanis Morissette, Lang Lang, ο Andrea Bocelli, ο Billie Joe Armstrong, ο Burna Boy και ο Maluma.