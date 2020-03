Η διάσημη Pyramid Stage του Glastonbury θα παραμείνει άδεια τον Ιούνιο, καθώς το διάσημο φεστιβάλ προστίθεται στην όλο και αυξανόμενη λίστα των ακυρωμένων event, που δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά λόγω του κορονοϊού.

Το προηγούμενο Glastonbury είχε πραγματοποιηθεί με τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα ο πήχης για το φετινό να έχει ανέβει κατακόρυφα. Με headliners τον Paul McCartney, την Taylor Swift, τον Kendrick Lamar, την Diana Ross και την Dua Lipa, όλα έδειχναν ότι το Glastonbury 2020 θα έγραφε ιστορία.

Ο κορονοϊός, όμως, τους χάλασε τα σχέδια και οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τελικά το φεστιβάλ, διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν ήταν από επιλογή.»

Πριν 6 μόλις ημέρες, η διοργανώτρια «ήλπιζε» πως το φεστιβάλ θα συνεχιζόταν κανονικά. Όταν, όμως, την Δευτέρα η κυβέρνηση συμβούλεψε τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να αποφύγουν τις μαζικές συναθροίσεις,» όλα έδειχναν ότι η ακύρωση γινόταν όλο και πιο πιθανή.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020