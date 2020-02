Instar: Η νέα παράσταση της Ομάδας Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα έρχεται τον Μάρτιο στον Βοτανικό

Η Μαρία Κολιοπούλου δημιουργεί ένα ντουέτο για τη γυναικεία ταυτότητα, που ερμηνεύουν οι Ιωάννα Αποστόλου και Χριστίνα Ράινχαρτ.

Ο όρος «instar» αναφέρεται στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής στα αρθρόποδα μέχρι την σεξουαλική τους ωρίμανση: κατά τη μεταμόρφωσή του το κάθε έντομο περνάει από διαφορετικά στάδια “έκδυσης”, όπου σε κάθε τέτοιο στάδιο “αλλάζει ρούχα”. Στη λογική αυτή δομείται η παράσταση που εξελίσσεται ανάμεσα στο “ντύσιμο” και στο “γδύσιμο”, ανάμεσα στο οικείο και στο ανοίκειο.

Η παράσταση

Δύο γυναίκες ερευνούν την δυαδικότητά τους ξεδιπλώνοντας πτυχές δύναμης, ιεραρχίας, συμπερίληψης και αποκλεισμού. Με χιούμορ, ευαισθησία και με έντονη διεισδυτική ματιά, η παράσταση συναντά τα ασαφή όρια ανάμεσα στο ντυμένο και γυμνό σώμα, επιτρέποντας να φανούν οι διαφορετικές πτυχές του. Το γυναικείο σώμα αποκαλύπτοντας την γύμνια του ακυρώνει διαχωρισμούς, κανονισμούς και κώδικες, προκαταλήψεις και κοινωνικούς διαχωρισμούς και εφευρίσκει μια νέα γλώσσα για να μιλήσει για την γυναικεία φύση, θέτοντας αντιστικτικά τα ζητήματα της ταυτότητας και της ελευθερίας.

Κεντρικό ρόλο στην αφηγηματική εξέλιξη της χορογραφίας αλλά και στην διαμόρφωση του χώρου έχει το ένδυμα, που συμβολίζει τις πολλές πτυχές της γυναικείας φύσης. Η καθημερινή πράξη της ένδυσης και της έκδυσης γεννά ένα είδος τελετουργίας που διατρέχει όλη την παράσταση.

Η πρόσληψη του θηλυκού σώματος σήμερα, η σύγχρονη αναπαράστασή του αλλά και οι κοινωνικές και πολιτισμικές αναφορές σε αυτό είναι τα κεντρικά θέματα που πραγματεύεται η παράσταση Instar. Η χορογραφική έρευνα εστιάζει στα ερωτήματα: πόσο απελευθερωμένο είναι αλήθεια το γυναικείο σώμα και τι αντιπροσωπεύει στην σύγχρονη κοινωνία;

Ομάδα Χορού Πρόσχημα

Η ομάδα χορού Πρόσχημα έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, έργα σε παραγγελία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων και του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στο Αλγέρι. Έχει διακριθεί με το βραβείο Jarmila Jeřábková award (2008) στο New Europe Festival στην Πράγα και το 2ο Βραβείο στο International Contemporary Dance Festival of Algiers (2013) στο Αλγέρι.

Το 2017 η Μαρία Κολιοπούλου δίδαξε χορογραφία και αυτοσχεδιασμό στο Belgrade Dance Institute και χορογράφησε το έργο 4only για την Editta Brown Company στην Αυστρία. Το 2019 χορογράφησε για την ομάδα Stopgap dance company στο Surrey, το έργο Here and where? Συνεργάζεται με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο πρόγραμμα Europe Beyond Access.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην Αθήνα: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Φεστιβάλ Αθηνών, Αρχαιολογικός χώρος των Αστικών Πυλών Πειραιά, Μουσείο Μπενάκη, ΑΣΚΤ και έχουν ταξιδέψει σε Αλγέρι, Βουδαπέστη, Βιέννη, Λιουμπλιάνα, Σάλτσμπουργκ, Στοκχόλμη, Κάρλσταντ, Χάγη.

Με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.