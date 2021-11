Πού να πάμε σήμερα: 13 παραστάσεις για την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

1.«Πάρτυ Γενεθλίων» του Χάρολντ Πίντερ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το αριστούργημα του Χάρολντ Πίντερ, «Πάρτυ Γενεθλίων» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Θεάτρου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Στο Πάρτυ Γενεθλίων ο Χάρολντ Πίντερ παρασύρει τον θεατή σε έναν κόσμο πολύ οικείο και ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν μένει ανακουφιστικά σταθερό. Οι χαρακτήρες συστήνονται με κάποια δεδομένα τα οποία στη συνέχεια αναιρούνται. Γεγονότα, ονόματα, τόποι και χρόνοι του παρελθόντος φαντάζουν όλα ρευστά. Η ταυτότητα του καθενός, αρχίζει να μοιάζει ρευστή, όπως ίσως και η ίδια η ανθρώπινη φύση.

Τετάρτη 10/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Α’ ζώνη: 20€, 25€, Β’ ζώνη: 15€, 20€. Προπώληση: viva.gr .

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος 17778, 2103418550

2.«Τσέρνομπιλ – Ένα χρονικό του μέλλοντος» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή του την παράσταση «Τσέρνομπιλ – Ένα χρονικό του μέλλοντος», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Σβετλάνας Αλεξίεβιτς, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση, όπως άλλωστε και το βιβλίο της Αλεξίεβιτς, δε μιλάει για το ίδιο το ατύχημα, αλλά για τους ανθρώπους του Τσέρνομπιλ: Τους κατοίκους αλλά και τους περίπου τριακόσιες πενήντα χιλιάδες φαντάρους ή εφέδρους που επιστρατεύτηκαν για να σβήσουν τη φωτιά στον αντιδραστήρα και να καθαρίσουν την περιοχή, χώρια οι εθελοντές.

Τετάρτη 10/11 στις 20:30.

Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 17€ μειωμένο (ισχύει για φοιτητές, άνεργους, άτομα άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους και Θαρύπου, Νέος Κόσμος, τηλέφωνο: 21 0921 2900

3.«Σιλάχ», του Μάκη Κατσανέα, σε σκηνοθεσία Φανής Παρλή, στον Πολυχώρο Vault

Η Light on Stage παρουσιάζει για 3η συνεχή χρονιά στην αθηναϊκή σκηνή, το πρωτότυπο νεοελληνικό έργο του Μάκη Κατσανέα, “Σιλάχ”. Ο έρωτας δεν κοιτάει εθνικότητα… Ο Σιλάχ είναι ένας νέος από το Ιράκ, ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχει πάει σε ελληνικό σχολείο. Αγαπάει τον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα μας και εργάζεται ως υδραυλικός. Η σπασμένη βρύση της Ελένης είναι η αφορμή για την γνωριμία τους. Τι γίνεται, όμως, όταν ο αστυνομικός πατέρας της Ελένης μαθαίνει πως η κόρη του διατηρεί δεσμό μ’ έναν άντρα άλλης εθνικότητας;

Τετάρτη 10/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15 ευρώ, προπώληση viva.gr: 12 ευρώ, φοιτητές / σπουδαστές / κάτοχοι κάρτας πολυτέκνων / ΑμΕΑ / άνω των 65 ετών / κάτοχοι κάρτας ανεργίας (ΟΑΕΔ): 8 ευρώ, ατέλειες: 5 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Πολυχώρος Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός.

4.«ΣΛΟΥΘ» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη στο «Από Μηχανής» Θέατρο

Το «Από Μηχανής» Θέατρο, παρουσιάζει το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ του Άντονι Σάφερ «ΣΛΟΥΘ» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Η σύγκρουση δυο ανδρών με επίκεντρο μια γυναίκα μετατρέπει τη σκηνή σε ένα πεδίο «μάχης» μεταξύ του απατημένου συζύγου και του εραστή της γυναίκας του ο οποίος διεκδικεί να την παντρευτεί. Με γενναίες δόσεις φλεγματικού χιούμορ και την ατμόσφαιρα ενός στιβαρού αστυνομικού έργου, το συναρπαστικό θεατρικό του Άντονι Σάφερ εξελίσσεται σε ένα συμφωνημένο μεταξύ των ηρώων «παιχνίδι» όπου όλα επιτρέπονται: οι ρόλοι εναλλάσσονται, η πραγματικότητα θολώνει, η μεταμόρφωση αντανακλά την αλήθεια.

Τετάρτη 10/11 στις 18:00.

Εισιτήρια:14€ – 17€. Προπώληση: viva.gr .

Διεύθυνση: Ακαδήμου 13, Αθήνα 104 36

5.«Μάκμπεθ-ο κύκλος του στΑΙΜΑτος» στο θέατρο Από Μηχανής

Mια διασκευή του Μάκμπεθ για 3 πρόσωπα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, έρχεται την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στο Θέατρο Από Μηχανής. Ένα παραστατικό ταξίδι κατά το οποίο η αφετηρία των συγκλονιστικών στίχων του Ελισαβετιανού δραματουργού και η πρωτότυπη πλοκή που διατηρείται κι ακούγεται στον πυρήνα της αυτούσια, συναντιούνται με τον προορισμό του νέου κειμένου και της σκηνικής δράσης σε έναν ανατρεπτικό διάλογο επί σκηνής.

Τετάρτη 10/11 στις 21:00. Εισιτήρια: Κανονικό:15€ Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ):12€. Προπώληση: viva.gr .

Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Αθήνα 104 36, Τηλέφωνο: 21 0523 2097

6.«Τέλος του Παιχνιδιού» του Σάμουελ Μπέκετ στο Σύγχρονο Θέατρο

Το θεατρικό έργου του Σάμουελ Μπέκετ με τίτλο «Τέλος του Παιχνιδιού» παρουσιάζεται την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο. «Τετέλεσται». Σε ποιο άλλο θεατρικό έργο, η πρώτη-πρώτη λέξη του κειμένου ακυρώνει εξ αρχής τη θεατρική Πράξη, την Πράξη της ζωής; Πρόκειται για την εξ αρχής επικύρωση της φράσης του Σάμουελ Μπέκετ πως «το τέλος βρίσκεται στην αρχή, και ωστόσο συνεχίζουμε».

Τετάρτη 10/11 στις 18:15.

Εισιτήρια: Α’ ζώνη 6€ – 15€, Β’ ζώνη 7€ – 15€, Γ’ ζώνη 6€ – 13€, Δ’ ζώνη 7€ – 13€. Προπώληση: viva.gr .

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Αθήνα.

7. Μακμπέθ, του William Shakespeare στο θέατρο Τέχνης

Ο Μακμπέθ του Σαίξπηρ παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Ο πολεμιστής Μακμπέθ γυρνώντας νικητής μετά από σπουδαίες μάχες στοιχειώνεται από μια προφητεία μαγισσών που τον θέλει να γίνεται Βασιλιάς της Σκωτίας. Επηρεασμένος από τον χρησμό και την αλαζονεία του που τροφοδοτεί η Λαίδη Μακμπέθ, αποφασίζει να σκοτώσει τον Βασιλιά Ντάνκαν και να γίνει αυτός Βασιλιάς στη θέση του. Στην συνέχεια διαπράττει και άλλα εγκλήματα ώστε να μην κινδυνεύσει η βασιλεία του. Η τιμωρία του όμως δεν αργεί να επέλθει.

Τετάρτη 10/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: 12€ – 15€. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα 105 64

8. Ο Ποπολάρος, του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Ο Ποπολάρος, του Γρηγόριου Ξενόπουλου, σε διασκευή Έλσας Ανδριανού, ανεβαίνει φέτος το φθινόπωρο, σε συμπαραγωγή με την ομάδα Θεάτρου Οπεrα, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Οι ιδιαιτερότητες της επτανησιακής κοινωνίας επιτρέπουν μέσα από μια δροσερή ιστορία αγάπης δυο νέων παιδιών και την ταξική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται θείοι και πατεράδες, να αποτυπωθεί η καθήλωση σωμάτων και ψυχών σε ό,τι τους υπαγορεύουν τα κοινωνικά στεγανά. Την ίδια στιγμή ο τροχός της ιστορίας έχει μπει σε κίνηση και μια μεταβατική εποχή που εγκυμονεί την ανατροπή έχει ήδη ανατείλει, ενώ η τραγωδία των πρωταγωνιστών είναι -όπως πάντα άλλωστε- ότι αδυνατούν να το αντιληφθούν.

Τετάρτη 10/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: 15€ / 10€ (μειωμένο) / 8€ (άνεργοι). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Τέχνης – Σκηνή Φρυνίχου 14, Πλάκα 10558, 2103222464

9. «Το Μινόρε» σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η παράσταση «Το Μινόρε» βασίζεται στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής» των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη Μεσθεναίου και παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Φιλίες, έρωτες, μάχη για την επιβίωση, λογοκρισία, διώξεις, αδιέξοδα, επιτυχία. Ό,τι και να πει κανείς για τους ρεμπέτες είναι λίγο. Μιλούν τα τραγούδια που μας παρηγόρησαν όταν έπρεπε, που μας συνεπήραν κάποια θλιβερά δειλινά, που τα αγαπήσαμε γιατί μας συγκίνησαν. Ακριβώς γι’ αυτό ανεβαίνει το «Μινόρε». Για να μας μιλήσει με τον τρόπο που μόνο το θέατρο μπορεί.

Τετάρτη 10/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη: 30€ / Μειωμένο: 25€ Α’ ζώνη: 25€ / Μειωμένο: 20€ Β’ ζώνη: 20€ / Μειωμένο: 15€ Γ’ ζώνη: 15€ / Μειωμένο: 10€. Προπώληση: viva.gr .

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, 2104143300

10. «Το Τρίτο Στεφάνι», του Κώστα Ταχτσή επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς

Το Τρίτο Στεφάνι, το αριστούργημα του Κώστα Ταχτσή, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Τα πρόσωπα αυτού του δράματος, οι «ατσάλινοι» άνθρωποι μιας άλλης εποχής, σχεδόν σαν Παπαδιαμαντικοί ήρωες, υποφέρουν, απελπίζονται, κλαίνε γοερά, ματώνουν, αλλά ποτέ δε χάνουν πραγματικά την πίστη τους στη ζωή, σ᾽ αυτό που φέρνει το αύριο. Γελάνε δυνατά και λαγαρά μπροστά σε κάθε δυσκολία, και μας δείχνουν το δρόμο.

Τετάρτη 10/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Από 15€ μέχρι 80€. Προπώληση: viva.gr και Τηλεφωνικά (με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) στο 11876. Ομαδικές κρατήσεις: 210-3213100 (εσωτ. 211) και στα ταμεία του Θεάτρου Παλλάς

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3-5) | τηλ: 2103213100

11. «Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς» του Λέοντος Τολστόι στο Θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς», βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Λέοντος Τολστόι στο Θέατρο Αλκμήνη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» βασίζεται στο αληθινό γεγονός του θανάτου του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ , όπως το διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του αποθανόντος. Παρ’ όλο που δεν είναι από τα πιο γνωστά, συγκαταλέγεται από φιλοσόφους και λογοτέχνες, στα πιο σημαντικά και πιο ώριμα έργα του Τολστόι.

Τετάρτη 10/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 13€ Μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ: 10€. Προπώληση: ticketmaster.gr .

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Γκάζι, τηλ. 210 3428650

12. «Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο Στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Το έργο «Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο Στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλλο, βασισμένο στη μετάφραση του Λ. Μυριβήλη, παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου. Η τυχαία συνάντηση δύο αγνώστων στο σιδηροδρομικό σταθμό, θα σταθεί η αφορμή για μια εξομολόγηση. Ένας άνθρωπος ανακαλύπτει τη μοναδικότητα και τις ομορφιές της ζωής, όπως δεν τις έχει ξαναδεί ως τώρα. Η φιλοσοφική συζήτηση με τη συνοδεία του πιάνου επί σκηνής γίνεται ένας ύμνος προς τη ζωή.

Τετάρτη 10/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ (μειωμένο). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Άλφα, 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα 104 32 Τηλέφωνο: 210-5201828

13. «Ο κήπος με τις αλήθειες» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή στο Θέατρο Μουσούρη

Το έργο «Ο κήπος με τις αλήθειες» («Things I know to be true») του βραβευμένου Αυστραλού θεατρικού συγγραφέα Άντριου Μπόβελ, ανεβαίνει στο Θέατρο Μουσούρη. Το έργο εκτυλίσσεται στον κήπο μιας οικογένειας, τα προβλήματα της οποίας έχουν τα ίδια, γνώριμα χαρακτηριστικά με αυτά μιας ελληνικής οικογένειας. Η οικογένεια Πράις μπορεί να ζει στη μακρινή Αυστραλία, όμως γίνεται μια οικουμενική οικογένεια, στην οποία κάθε θεατής ανακαλύπτει στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις οικεία στοιχεία και σημεία ταύτισης.

Τετάρτη 10/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών), €10 (ανέργων) . Προπώληση: ticketmaster. gr .

Θέατρο Μουσούρη, Πλ. Καρύτση 7, Κέντρο | Tηλ: 210 3310936