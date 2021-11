Πού να πάμε σήμερα: 13 παραστάσεις την Κυριακή 7 Νοεμβρίου

1. «Σπάρτακος», σε χορογραφία Γιούρι Γκριγκορόβιτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με τον «Σπάρτακο», ένα από πλέον εντυπωσιακά επικά ρωσικά μπαλέτα, σε χορογραφία Γιούρι Γκριγκορόβιτς πάνω στην βραβευμένη μουσική του Αράμ Χατσατουριάν, ανοίγει ο κύκλος των φετινών μεταδόσεων Τhe Bolshoi Live from Moscow την Κυριακή 7 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας. Σε αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο, που έχει υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις, οι τέσσερις πρωταγωνιστές, ο Σπάρτακος, η Φρυγία, ο Κράσσος και η Αίγινα, έρχονται συχνά στα όρια των σωματικών τους δυνάμεων και της τεχνικής τους αρτιότητας, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα αριστουργήματα της νεοκλασικής ρωσικής σχολής.

Κυριακή 7/11, 17:00

Εισιτήρια: 8€ – 15€ | Προπώληση: Megaron.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

2. Οι γειτονιές του κόσμου, σε σκηνοθεσία Νάντιας Δαλκυριάδου στο θέατρο Βαφείο- Λάκης Καραλής

Το συγκλονιστικό ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου «Οι γειτονιές του κόσμου» που παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία, σε σκηνοθεσία της Νάντιας Δαλκυριάδου την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020, επιστρέφει από την Κυριακή 7 Νοεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής. Η ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου «Οι γειτονιές του κόσμου» γράφτηκε από το 1949 ως το 1951 κατά τη διάρκεια της εξορίας του ποιητή στη Μακρόνησο και στον Αη Στράτη. Εκδόθηκε το 1957, είναι αφιερωμένη στον Μάρκο Αυγέρη και περιλαμβάνεται στον Τόμο Ε «Τα Επικαιρικά».

Κυριακή 7/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: 5€ – 12€. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Βαφείο, Αγίου Όρους 16, Αθήνα 104 47. Τηλέφωνο: 21 0342 5637

3. O Γυάλινος Κόσμος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, στο Θέατρο Αλκυονίς

O Γυάλινος Κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Αλκυονίς. Ο Γυάλινος Κόσμος –ίσως το αντιπροσωπευτικότερο έργο του συγγραφέα που με τη δραματουργία του σημάδεψε τη μεταπολεμική Αμερική–, γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για έργο ποιητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου ο κόσμος της σκληρής πραγματικότητας συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά της φαντασίας και του ονείρου. Το έργο είναι μια ανάμνηση.

Κυριακή 7/11 στις 19:30.

Εισιτήρια: 20ευρώ, Φοιτητές, Άνεργοι, Αμεα 15. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42, Αθήνα, τηλ. 210 8828100

4.«Κατερίνα Γώγου: το Γαμώτο που Δεν Έζησα», του Ανδρέα Ζαφείρη στον Χώρο 2510

Η Θεατρική Ομάδα 2510 παρουσιάζει το έργο του Ανδρέα Ζαφείρη, «Κατερίνα Γώγου: το Γαμώτο που Δεν Έζησα», βασισμένο στη ζωή και το έργο της ίδιας. Η άγρια μοναδικότητα των στίχων της, η εκπληκτική της ενσυναίσθηση για τη σύγχρονη ζωή στο αστικό τοπίο, η έμπρακτη αγάπη της για το διαφορετικό, το περιθώριο, τους κολασμένους, η αυτοκαταστροφική της διαδρομή ως αντικαθρέφτισμα μιας ολόκληρης κοινωνίας την τοποθέτησαν κορυφαία του Χορού στην «Αγία Τριάδα των Εξαρχείων», (Σιδηρόπουλος, Άσιμος, Γώγου), αλλά και ισότιμη των Ελύτη, Ρίτσου και Σεφέρη σε αναγνωσιμότητα.

Κυριακή 7/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: 10€, Φοιτητικό – Ανέργων – ΑμεΑ 5€. Για κρατήσεις θέσεων: 6975535197, 6973070329, 6988477908, 6942962965.

Χώρος 2510, Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια

5.«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Θέατρο Ακροπόλ

Η «Θέαμα Ακροπόλ» παρουσιάζει τον «Κουρέα της Σεβίλλης» του Μπομαρσέ, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, στο Θέατρο Ακροπόλ. Ο περίφημος Φίγκαρο εμφανίζεται για πρώτη φορά στη θεατρική πινακοθήκη ως ένας μυθικός χαρακτήρας τυχοδιώκτη πονηρού καταφερτζή αλλά και ονειροπόλου ο οποίος ήταν προάγγελος μιας επανάστασης που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο.

Κυριακή 7/11 στις 18:00.

Εισιτήρια: 45, 35, 25, 20 ευρώ και φοιτητικό – ανέργων 15 ευρώ. Δεκτά εισιτήρια ΟΓΑ. Ειδικές τιμές για group. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα, τηλ. 2103648 303

6. Ο Αγριάνθρωπος του Γιάννη Κωνσταντάτου στο Μέγαρο Μουσικής σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Μυλωνά

Το έργο Ο Αγριάνθρωπος του Γιάννη Κωνσταντάτου παίζει στο Μέγαρο Μουσικής σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Μυλωνά. Μετά την εξαφάνιση πάνω στα βουνά της Ηπείρου ενός δασκάλου, ένα μυστικό καλά κρυμμένο θα δει το φως και θα οδηγήσει στην αποκάλυψη ενός φόνου. Διαφορετικές εποχές. Διαφορετικοί άνθρωποι. Μια χώρα. Μια αλήθεια. Θα τη μάθουμε ποτέ;

Κυριακή 7/11 στις 19:00.

Εισιτήρια και προπώληση: ticketservices.gr .

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/



7. Μακμπέθ του William Shakespeare, στο θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τίτλο Μακμπέθ ανεβαίνει στην σκηνή του θεάτρου Τέχνης την Κυριακή 7 Νοεμβρίου σε σκηνοθεσία Θανάση Δόρβη. Ο πολεμιστής Μακμπέθ γυρνώντας νικητής μετά από σπουδαίες μάχες στοιχειώνεται από μια προφητεία μαγισσών που τον θέλει να γίνεται Βασιλιάς της Σκωτίας. Επηρεασμένος από τον χρησμό και την αλαζονεία του που τροφοδοτεί η Λαίδη Μακμπέθ, αποφασίζει να σκοτώσει τον Βασιλιά Ντάνκαν και να γίνει αυτός Βασιλιάς στη θέση του. Στην συνέχεια διαπράττει και άλλα εγκλήματα. Η τιμωρία του όμως δεν αργεί να επέλθει.

Κυριακή 7/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: Κανονικό 18 ευρώ, Μειωμένο 14 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Υπόγειο – Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Τηλέφωνο ταμείου: 2103228706.



8. Stones and Bones από 3 έως 7 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Στο νέο τους έργο, Stones and Bones, οι RootlessRoot, συνεργάζονται με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page, αναμετρούνται με το υλικό της αιωνιότητας, το μάρμαρο, και δημιουργούν μια παράσταση για την παροδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης του Βασίλη Μαντζούκη. Στο επίκεντρο του έργου τοποθετείται το λευκό μάρμαρο –το υλικό με τη μεταφυσική διάσταση, το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού– παρόλο που η φυσική του θέση είναι μέσα σε μεγαλόπρεπα βουνά και έξω από θεατρικές συμβάσεις. Κυριακή 7/11 στις 20:30.

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 €, 12 €, 22 €, 28 € Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 10 €, 20 €, 22 € Παρέα 10+ άτομα: 9 €, 18 €, 20 € Κάτοικος Γειτονιάς: 7 € Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: onassis.org .

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα 117 45. Τηλ. 21 0900 5800



9.«Φουέντε οβεχούνα» στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου

«Φουέντε οβεχούνα», το διαχρονικό έργο του Ισπανού συγγραφέα Λόπε δε Βέγα, ανεβαίνει την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το έργο καταδεικνύει ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα: την κοινή συνείδηση και την αλληλεγγύη, σε μια κοινωνία που την χαρακτηρίζει η ατομικότητα. Ένα δραματικό γεγονός και πιο συγκεκριμένα η αυταρχική συμπεριφορά ενός μονάρχη αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό τη Φουέντε οβεχούνα.

Κυριακή 7/11 στις 20:30.

Εισιτήρια και προπώληση: ticketservices.gr και στο 210.7234567.

Εθνικό Θέατρο – Κεντρική Σκηνή (Κτίριο Τσίλλερ), Αγίου Κωνσταντίνου 22, Αθήνα. Ταμεία: 210 5288170-171

10.«12 Ένορκοι», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, στο Θέατρο Άνεσις

Η παράσταση «12 ένορκοι», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, επιστρέφει για 7η χρονιά, στο Θέατρο Άνεσις, με τρία νέα πρόσωπα να εισέρχονται στο δωμάτιο των ενόρκων. Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για φόνο. Η τύχη του είναι στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι ένοχο. Σ’ αυτή την περίπτωση η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα δωμάτιο, άλλοτε ταυτίζονται κι άλλοτε συγκρούονται.

Κυριακή 7/11 στις 18:30.

Εισιτήρια: Πλατεία Α: 18€, Πλατεία Β: 15€, Εξώστης: 12€ . Προπώληση: ticketmaster.gr.

Θέατρο Άνεσις, Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αθήνα. Τηλ. 2107718943

11.«Το Μινόρε» σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η παράσταση «Το Μινόρε», που βασίζεται στην τηλεοπτική σειρά των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη Μεσθεναίου, παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ένας νεαρός, με μόνη περιουσία ένα «ζητιανόξυλο», το μπουζούκι του, φτάνει φυγάς από τη Σύρο στον Πειραιά. Ο ρεμπέτης ξάδερφός του και η κομπανία του τον υποδέχονται. Μια δυναμική Σμυρνιά κι ο τεκές της τον αγκαλιάζουν. Ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό μέσα στα σκοτάδια και τους καπνούς του Πειραιά του ‘30, για τους ρεμπέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώπους του περιθωρίου.

Κυριακή 7/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη: 30€ / Μειωμένο: 25€ Α’ ζώνη: 25€ / Μειωμένο: 20€ Β’ ζώνη: 20€ / Μειωμένο: 15€ Γ’ ζώνη: 15€ / Μειωμένο: 10€. Προπώληση: viva.gr .

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, 2104143300

12. When we went electronic, της ομάδας The Tank στο θέατρο Ροές

Το νεοϋρκέζικο «The Tanκ», ένα από τα επιδραστικότερα off-off θέατρα του Μανχάταν, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει στις στο Θέατρο Ροές το έργο “When we went electronic”, σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του θεάτρου Meghan Finn. Δύο κορίτσια «Made in USA», νεαρά μοντέλα της American Apparel, αναζητούν τη χαμένη τους μνήμη μετά από ένα «τραγικά» διασκεδαστικό πάρτι. Καθώς όμως αρχίζουν να τους συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, τα κορίτσια αμφισβητούν σιγά-σιγά την αυθεντικότητα της προσωπικής τους σύνθεσης, των υλικών από τα οποία οι ίδιες είναι φτιαγμένες, για να φτάσουν στο τέλος να αναρωτηθούν αν ό,τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ ήταν όντως αληθινό.

Κυριακή 7/11 στις 21:15.

Εισιτήρια: 17 ευρώ, 20 ευρώ & 15 ευρώ (μειωμένο / φοιτητικό). Προπώληση: ticketservices.gr .

Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, τηλ 2103474312

13. «Παράδεισος» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου

Ο «Παράδεισος» με τον υπότιτλο «πλημμήρα/λιμοκτονία/παιχνίδι» ανεβαίνει στη σκηνή ως ένα βλέμμα στο ζοφερό μέλλον της ανθρωπότητας που χτίζεται εδώ και αιώνες: Από τις φυτείες καουτσούκ του Αμαζονίου τον 19ο αιώνα μέχρι τις πολεμικές συρράξεις του 21ου αιώνα για τον έλεγχο των τελευταίων φυσικών κοιτασμάτων. Από αυτήν την ιστορία εκμετάλλευσης της φύσης, διασώζεται (σκηνικά) «ένα μικρό τελευταίο κομμάτι παραδείσου, το οποίο γεμίζει με αφηγήσεις ιστοριών και αναμνήσεων από το παρελθόν που δεν έχουν συμβεί ποτέ» εξηγεί η σκηνοθέτις της παράστασης.

Κυριακή 7/11, στις 21:00 .

Εισιτήρια: Κανονικό: 15 €,Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 11 €,Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €,Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: onassis.org.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα 117 45. Τηλ. 21 0900 5800