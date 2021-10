Netflix: 4 ιδιαίτερες ταινίες animation που αγαπήσαμε για τα μηνύματά τους

Η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων. Με αυτή την αφορμή σας προτείνουμε 4 εμβληματικές ταινίες του Studio Ghibli που μπορείτε να βρείτε στο Netflix.

Για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε το Studio Ghibli, πρόκειται για μια ιστορική εταιρεία παραγωγής animated ταινιών, με συνιδιοκτήτη τον διάσημο σκηνοθέτη Χαγιάο Μιγιαζάκι -που πρόσφατα μάθαμε ότι θα επιστρέψει επιτέλους στη σκηνοθεσία με μία νέα μεγάλου μήκους ταινία! Παρ’ όλο που ο Μιγιαζάκι πήρε σύνταξη το 2013, το Studio Ghibli δημιουργεί ταινίες αδιάκοπα από το 1985 έως σήμερα.

Η προσφορά του στον κινηματογραφικό κόσμο είναι μεγάλη, καθώς έχουν πολλές και αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων σε μικρούς και μεγάλους, που συνήθως κρύβουν μηνύματα και ηθικά διδάγματα που συγκινούν ανεξαρτήτως ηλικίας.

Μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του στούντιο βρίσκονται διαθέσιμες στο Netflix και μάλλον η Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων είναι η καλύτερη αφορμή για να τις απολαύσουμε.

1. Η γειτονιά του δάσους: Οι περιπέτειες του Τότορο (My neighbor Totoro), 1988.

Η φαντασία και η δημιουργικότητα του Μιγιαζάκι αποτυπώνεται στην αριστουργηματική ταινία “My neighbor Totoro”. Μια ανάλαφρη και τρυφερή ιστορία που απεικονίζει τον κόσμο από την ματιά δύο μικρών κοριτσιών. Η Σάσκε και η Μέι μετακομίζουν μαζί με τον πατέρα τους σε ένα σπίτι στην εξοχή, το οποίο βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνει η μητέρα τους από μια μακροχρόνια ασθένεια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο καινούριο τους σπίτι, τα δύο κορίτσια ανακαλύπτουν σε ένα μυστηριώδες δάσος, πολλά μικρά μαγικά πλάσματα και τον τεράστιο, μα χαριτωμένο Τότορο.

Από εκείνη τη στιγμή θα αναπτυχθεί μεταξύ τους μια όμορφη φιλία και μαζί θα περάσουν ξεχωριστές και πολύτιμες στιγμές, οι οποίες θα τους χαρίσουν ξανά την ελπίδα και τη χαρά. «Οι περιπέτειες του Τότορο» προβάλλουν τους αμυντικούς μηχανισμούς των μικρών παιδιών που έρχονται αντιμέτωπα με ένα δυσάρεστο γεγονός που τους επηρεάζει άμεσα. Η Σάσκε και η Μέι δημιούργησαν με την φαντασία τους έναν αλλόκοτο και μαγικό κόσμο, για να αποφύγουν οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα που μπορεί να καταστρέψει την αθωότητα και την αγνότητα τους. Στον κόσμο που έπλασαν, οι μικροί τους φίλοι και ο γίγαντας Τότορο, τις φέρνουν πιο κοντά στη φύση, τις γεμίζουν αισιοδοξία απαλλάσσοντας τες από τις ευθύνες και τις στεναχώριες των «μεγάλων».

2. Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων (Spirited Away), 2003

Η πιο εμπορική ιστορία φαντασίας που σκαρφίστηκε ο μεγάλος δημιουργός Μιγιαζάκι, μας ταξιδεύει αυτή τη φορά σε έναν κόσμο που κατοικούν μυστηριώδη πνεύματα και αλλόκοτα πλάσματα.:

Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η μικρή Τσίχιρο, η οποία αναγκάζεται να αφήσει το παλιό της σπίτι και να ακολουθήσει τους γονείς της , αφήνοντας πίσω της τους φίλους της και την παλιά της ζωή. Στο δρόμο για το καινούριο της σπίτι, η οικογένεια ανακαλύπτει ένα εγκαταλελειμμένο χωριό και ο πατέρας της Τσίχιρο τους παροτρύνει να το εξερευνήσουν. Διασχίζοντας το χωριό, οι γονείς του κοριτσιού παρατηρούν ένα εστιατόριο με ζεστά, λαχταριστά φαγητά και χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκινούν να τρώνε με μανία ό,τι τους προσφέρεται, μέχρι τη στιγμή που μεταμορφώνονται σε γουρούνια. Η Τσίχιρο, η οποία αρνήθηκε να ακολουθήσει τους γονείς της και μη γνωρίζοντας τι τους συνέβη, συνεχίζει να εξερευνά το χωριό. Οδηγείται σε ένα λουτρό όπου εκεί γνωρίζει ένα όμορφο αγόρι, τον Χάκου.

Εκείνος την προειδοποιεί να επιστρέψει διασχίζοντας ένα ποτάμι πριν το ηλιοβασίλεμα. Η Τσίχιρο δεν τον ακούει και όταν μαθαίνει πως οι γονείς της μεταμορφώθηκαν σε γουρούνια, δεν μπορεί να επιστρέψει για να τους σώσει. Εγκλωβισμένη πια στο λουτρό, αναγκάζεται να δουλέψει εκεί για να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει στους γονείς της. Εκεί συναντά την Γιουμπάμπα, μια ηλικιωμένη γυναίκα με εξαιρετικά μεγάλο κεφάλι, το τρομακτικό και μυστηριώδες πλάσμα Νο- face, ένα γιγαντιαίο βρέφος και πολλές άλλες αλλόκοτες φιγούρες. Μετά από πολλές περιπέτειες και με την βοήθεια του Χάκου, καταφέρνει να περάσει το ποτάμι και να επιστρέψει σώα στους γονείς της, όπου πια έχουν επανέλθει στην ανθρώπινη μορφή τους.

Με μια άλλη ματιά:

Η εμβληματική αυτή ταινία του Studio Ghibi αποτελεί στην πραγματικότητα μια αλληγορία: Η Τσίχιρο (στα ιαπωνικά σημαίνει «χίλιες ερωτήσεις») δεν ζει απλώς μια φανταστική περιπέτεια, αλλά πραγματοποιεί ένα πνευματικό ταξίδι με σκοπό ανακαλύψει τον εαυτό της και να αφυπνίσει της συνείδηση της. Κάθε χαρακτήρας που συναντά, απεικονίζει μια πλευρά του ίδιου της του εαυτού που καλείται να τον αποδεχτεί και να συνυπάρξει μαζί του. Το ταξίδι της αποτελεί μια οδό προς την πνευματική μεταμόρφωση και την συναισθηματική ωρίμανση, όπου τελικά φαίνεται να το επιτυγχάνει.

3. Το Κινούμενο Κάστρο (Howl’s Moving Castle), 2004.

Η ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκι «Το κινούμενο Κάστρο» μπορεί φαινομενικά να μοιάζει με άλλη μια παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων. Ωστόσο, με μια δεύτερη ματιά, η ταινία παρουσιάζει το εσωτερικό ταξίδι δύο ανθρώπων, οι οποίοι πάλεψαν με τους δικούς τους δαίμονες και με τη βοήθεια ο ένας του άλλου, κατάφεραν να αναδυθούν νικητές.

Η πραγματική περιπέτεια ξεκινά όταν η Σόφι, μια νέα κοπέλα η οποία δεν πίστευε ποτέ στον εαυτό της και δεν έβρισκε ποτέ την ευκαιρία να βελτιώσει την ανιαρή ζωή της, συναντά τον πανέμορφο νεαρό μάγο Χάουλ. Γοητευμένη από εκείνον, η Σόφι αποφασίζει να τον αναζητήσει και να τον ακολουθήσει στο ταξίδι του, παρόλο που μια μοχθηρή μάγισσα την μεταμορφώνει σε ηλικιωμένη γυναίκα.

Έτσι, η ρυτιδιασμένη πλέον Σόφι, προσπερνά τους φόβους της και βάζει σκοπό της ζωής της να κατακτήσει τον Χάουλ με κάθε τίμημα. Εκείνος, μπλέκεται συνεχώς σε μπελάδες εξαιτίας της απερισκεψίας του ως νέος και άπειρος μάγος. Μοιάζει να είναι συνεχώς χαμένος στις σκέψεις του, αμφισβητεί και φοβάται τα ίδια του τα συναισθήματα και φαίνεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι στη Σόφι. Ύστερα από αρκετές δοκιμασίες, ο Χάουλ ωριμάζει συναισθηματικά, αποδεσμεύει τον εαυτό του από τους φόβους που τον κατέπνιγαν και αφήνεται στην αληθινή μαγεία του έρωτα. Τα μάγια λύνονται, η Σόφι είναι ξανά όμορφη και νέα και ζει ευτυχισμένα με τον αγαπημένο της στο κινούμενο του κάστρο.

4. When Marnie Was There, 2014.

Μπορεί αυτή η ταινία να μην έχει την υπογραφή του Χαγιάο Μιγιαζάκι, ωστόσο το Studio Ghibli μας προσφέρει μια άκρως μυστηριώδη και συνάμα τρυφερή ιστορία. Η 12χρονη Άννα, μετά από ένα βαρύ επεισόδιο υγείας, μεταφέρεται στο χωριό των συγγενών της για να αναρρώσει. Όντας εσωστρεφής, συνεσταλμένη, και μην έχοντας φίλους, περνάει τις μέρες της καθισμένη δίπλα σε ένα ποτάμι ζωγραφίζοντας. Μια μέρα συναντά την Μάρνι, μια κοπέλα με αμφίεση που θυμίζει την δεκαετία του ‘50. Οι δυο κοπέλες γίνονται φίλες, μοιράζονται τα μυστικά τους και μέρα με τη μέρα δένονται όλο και πιο πολύ, μέχρι που μια μέρα η Μάρνι εξαφανίζεται. Έτσι, η Άννα συντετριμμένη, αποφασίζει να μάθει την αλήθεια πίσω από την ιστορία της Μάρνι. Μετά από αρκετή έρευνα, η Άννα ανακαλύπτει πως η Μάρνι είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, το οποίο όμως ανήκει στο παρελθόν.

Μια ταινία μυστηρίου, με καλοσχεδιασμένη πλοκή, μας περιγράφει το πως η Άννα, ένα κορίτσι με χαμηλή αυτοπεποίθηση, ανήμπορη να εμπιστευτεί τον οποιονδήποτε, καταφέρνει να ανοίξει την καρδιά της και να μπορέσει να δεχθεί την αγάπη που της προσφέρεται. Η Μάρνι την μαθαίνει να εμπιστεύεται, να αισιοδοξεί και να ζει την κάθε της στιγμή όσο πιο όμορφα γίνεται, κάνοντας την να αγαπήσει και πάλι τον εαυτό της.