Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 8 προτάσεις για την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

1. Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα

Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας «μετακομίζει» για μία εβδομάδα (21-27 Οκτωβρίου 2021), στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους Αθηναίους φίλους της μικρού μήκους ταινίας να απολαύσουν την αφρόκρεμα της φετινής παραγωγής στη μεγάλη οθόνη. Στην ταινιοθήκη θα προβληθούν όλες οι ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος που συμμετείχαν στο 44ο DISFF καθώς και οι βραβευμένες ταινίες των υπόλοιπων διαγωνιστικών τμημάτων (Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, Διεθνές Animation και Short and Green).

21-27 Οκτωβρίου | Εισιτήριο: 5€.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 – 136, 104 35 Κεραμεικός (Μετρό Στάση Κεραμεικός). Τηλ: +30 210 3612046 και +30 210 3609695 (ext. 0117) | E: [email protected] | http://www.tainiothiki.gr

2. 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 20 έως Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και online μέσα από το https://www.chaniafilmfestival.com. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation εντάσσονται σ’ αυτό. Εκθέσεις, masterclasses, εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις. Eιδικές προβολές, αφιερώματα και ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και εργαστηρίων για την Εκπαιδευτική Κοινότητα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

20-30 Οκτωβρίου

Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και online μέσα από το https://www.chaniafilmfestival.com.

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

3. Guido Van Helten: Ο Αυστραλός καλλιτέχνης της street art στην Πάτρα για την τελική τοιχογραφία του ArtWalk 6

Ο περιζήτητος καλλιτέχνης της street art, Guido Van Helten, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του ArtWalk, έρχεται από την Αυστραλία για να προσθέσει στον αστικό ιστό της Πάτρας την τελευταία για φέτος εντυπωσιακή τοιχογραφία, στην οδό Κορίνθου 131. Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσετε μια πραγματικά επιβλητική τοιχογραφία να αποκαλύπτεται από την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, μέρα με τη μέρα, μπροστά στα «μάτια της πόλης». Περισσότερες πληροφορίες για τον Guido Van Helten, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τετάρτη 27/10 | Διαβάστε περισσότερα εδώ.

4. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

5. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

6. «In Women We Trust»: Panel Discussions και Πάρτι με τη συμμετοχή κορυφαίων γυναικών της μουσικής βιομηχανίας

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο «In Women We Trust», ένα event με Panel discussions & πάρτι από το Plisskën Festival σε συνεργασία με το British Council. Η ημέρα αυτή θα περιλαμβάνει έναν διαθεματικό διάλογο σε 2 πάνελ, ενώ θα ακολουθήσουν networking drinks με εξαιρετικά επιτυχημένες γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας από την Βρετανία & την Ελλάδα. Η βραδιά θα κορυφωθεί με ένα πάρτι με Female Only Line Up μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ρομάντσο.

Τετάρτη 27/10, Πάνελ: 17:30 – 21:00 και Πάρτι: 22:00 – 03:30

Είσοδος δωρεάν

Συζήτηση: Atraktos, Μαραθωνομάχων 8, Αθήνα. Τηλ: 21 0514 2936 | Πάρτι: Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, Αθήνα. Τηλ: 21 6700 3325

7. Σημεία Στίξης: Πολυξένη Καράκογλου και Αθηνά Σπανού παρουσιάζουν τη νέα τους συνεργασία στον Ιανό

Ο IANOS φιλοξενεί την τραγουδοποιό Πολυξένη Καράκογλου και τη στιχουργό Αθηνά Σπανού να παρουσιάσουν για πρώτη φορά την καινούργια τους εργασία με τίτλο «Σημεία Στίξης». Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος, Νίκος Θρασύβουλου. Μία πόλη ξένη που μας συστήνεται μέσα από 12 τραγούδια. Η δημιουργία του κάθε τραγουδιού από τα «Σημεία Στίξης» κρύβει στην απαρχή του μια κουβέντα με την Αθηνά Σπανού που έριξε τα απαραίτητα πυροτεχνήματα και πυροδότησε την ανάγκη και των δύο να γίνει τραγούδι. Γι’ αυτό και είναι μια ιστορία, πολύ προσωπική.

Τετάρτη 27/10, 19:30

Εισιτήριο: 4 ευρώ (περιλαμβάνει καφέ ή τσάι ή αναψυκτικό ή ένα ποτήρι μπύρα ή ένα ποτήτι κρασί). Προπώληση στο Ianos.gr και στα ταμία του βιβλιοπωλείου.

Ιανός, Σταδίου 24, Αθήνα.

8. 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις»

Η μαγεία των γραμμάτων έρχεται με το 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις», 11-29 Οκτωβρίου. Εξέχοντες συγγραφείς, κριτικοί λογοτεχνίας και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και την Πορτογαλία θα δώσουν ραντεβού στο ΛΕΑ για να προσεγγίσουν, να αξιολογήσουν και να ορίσουν ζωτικά ζητήματα σχετικά με τον πολιτισμό, και ειδικά με τη λογοτεχνία και τον ρόλο της στα νέα δεδομένα και στον τρόπο ζωής που φαίνεται να αλλάζει. Τετάρτη 27/10, στις 19:00: Βιβλιοπαρουσίαση. «Φως, έρωτας, θάνατος. Επιλογή ποιημάτων του Βιθέντε Αλεϊξάντρε». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά σε αυτή τη σελίδα https://zoom.us/j/99435747131 ή YouTube ή Facebook

11 Οκτωβρίου έως 18 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.