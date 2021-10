James Michael Tyler: Ο «Γκάνθερ» από τα Φιλαράκια έφυγε από τη ζωή

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ηθοποιού James Michael Tyler το πρωί της Κυριακής 24 Οκτωβρίου. Ο ηθοποιός, που διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη το 2018, βρισκόταν στο τέταρτο στάδιο και δυστυχώς η ασθένεια είχε κάνει μετάσταση στα οστά του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο Tyler αναγνωρίστηκε από το κοινό, μέσα από το ρόλο του Gunther, του διευθυντή του φημισμένου Central Perk στην κωμική τηλεοπτική σειρά Friends. Εμφανίστηκε συνολικά σε 150 επεισόδια.

Σύμφωνα με τη δήλωση που έκανε η οικογένεια του, ο ηθοποιός απεβίωσε στην κατοικία του στο Λος Άντζελες το πρωί της Κυριακής.

«Αν τον γνώριζες μια φορά, θα ήταν φίλος σου για πάντα. Επιβίωσε με την βοήθεια της συζύγου του, η οποία ήταν ο έρωτας της ζωής του. Ο κόσμος τον ήξερε ως Gunther (ο έβδομος Φίλος) από την τηλεοπτική επιτυχία Friends, αλλά οι πιο κοντινοί του άνθρωποι τον ήξεραν ως ηθοποιό, μουσικό, τρυφερό σύζυγο και υπέρμαχο της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο. Ο Michael λάτρευε την ζωντανή μουσική, ήταν υποστηρικτής της ομάδας Clemson Tigers και πάντα επιδίωκε να περνάει όμορφες και ανοργάνωτες περιπέτειες«.

Νωρίτερα αυτήν την χρονιά, ο Tyler δημοσιοποίησε την ασθένεια του και διοργάνωσε καμπάνιες με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του προστάτη. Παράλληλα, παρακίνησε όσους έχουν προστάτη να κάνουν εξετάσεις αίματος πριν τα 40 τους χρόνια.

Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Γκάνθερ»

Παλαιότερα είχε συμμετάσχει στις σειρές Sabrina the teenage Witch, Scrubs, Episodes κ.α. Επιπλέον, έκανε μια μικρή εμφάνιση στο reunion των Friends, στο οποίο ανέφερε ότι η παραμονή του στη σειρά ήταν τα 10 πιο αξιομνημόνευτα χρόνια της ζωής του.

Πιο συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερη εμπειρία. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά και ευχάριστα ως προς την συνεργασία μας. Ήταν μοναδική εμπειρία».

Ο παραγωγός των Friends, Kevin Bright έγραψε στο Twitter:

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever.

— Kevin Bright (@kbrightELA) October 24, 2021