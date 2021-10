Conversations With Friends: Μια ματιά στα…παρασκήνια της νέας σειράς, βασισμένης στο μυθιστόρημα της Sally Rooney

Νωρίτερα φέτος, ανακοινώθηκε το καστ της επερχόμενης προσαρμογής του Hulu στο μυθιστόρημα – ντεμπούτο της Sally Rooney, «Conversations With Friends» με πρωταγωνιστική τετράδα τους Alison Oliver, Sasha Lane, Jemina Kirke και Joe Alwyn.

Τώρα, χάρη στον Joe Alwyn, έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας σειράς. Σε μία από τις πολλές φωτογραφίες από τα παρασκήνια, που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Alwyn ποζάρει με την Oliver και την Lane, που υποδύονται την αφηγήτρια του βιβλίου, Frances και την καλύτερη φίλη και πρώην κοπέλα της, Bobbi, αντίστοιχα. Σε μια άλλη εικόνα, ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα πορτραίτο του που σχεδίασε η Jemima Kirke.

Η ίδια η Kirke είχε μιλήσει σχετικά με την εμπειρία συμμετοχής της στο «Conversations With Friends» τον περασμένο μήνα, σε μια συνέντευξή της στο WWD. Η ιστορία, ανέφερε πως «θα είναι αφηγημένη από την πλευρά των σχέσεων μεταξύ των χαρακτήρων και μέσα από τις συνομιλίες μεταξύ τους».

«Πρέπει να ειπωθεί με κάποια απόχρωση και λεπτότητα, αλλά με πολλή προσοχή στο διάλογο», πρόσθεσε. «Όλα πρέπει να έχουν κάποιο νόημα και συνάφεια, ακόμη και σε στιγμές που κάποιος ρωτάει κάποιον άλλο αν είναι απλά ok».

