Family Weekend: 12 προτάσεις διασκέδασης με τα παιδιά

1. Θέατρο: «Σβήσε το Φως!», σε σκηνοθεσία Γκάυ Στεφάνου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η ομάδα Κοπέρνικος μάς καλεί και φέτος, για τρίτη χρονιά, να πλησιάσουμε με θάρρος −και να γνωρίσουμε− όλα όσα μας φοβίζουν, σε μια ευφάνταστη μουσικοθεατρική παράσταση, γεμάτη περιπέτεια, σασπένς, ατμόσφαιρα και χιούμορ. Ήρωας της παράστασης, ο Μάξιμος, ένας πραγματικός φοβητσιάρης που φοβάται ακόμα και τη σκιά του! Όταν πέφτει η νύχτα, η φαντασία του καλπάζει και το καθετί μοιάζει με πραγματικό τέρας! Ώσπου, μια μέρα, ένας επίμονος ήχος θα τον οδηγήσει σε έναν κόσμο όπου όλες οι φοβίες του ενσαρκώνονται με μοναδικό τρόπο και εκείνος θα κληθεί να τις αντιμετωπίσει.

Κυριακή 24/10, 15:30 | Για παιδιά 4-10 ετών

Εισιτήριο: 10€ για παιδιά και ενήλικες και 8€ ομαδικό (15 άτομα και άνω). Προπώληση: ticketservices.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

2. «Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου», σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

Η παράσταση για μικρούς και μεγάλους, «Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου», βασισμένη στο αριστούργημα παιδικής λογοτεχνίας της Άλκης Ζέη, παρουσιάζεται στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου. Όταν οι Ιταλοί έφτασαν στο κατώφλι της Ελλάδας, ο Πέτρος ήταν εννέα ετών. Γνώριζε τον πόλεμο μόνο μέσα από τα βιβλία. Τώρα όμως, τον βιώνει κάθε μέρα μαζί με τους γονείς του, τον παππού του και τη μεγαλύτερη αδελφή του, την Αντιγόνη, αρχίζοντας έναν μεγάλο περίπατο – μια βόλτα στην Αθήνα της Κατοχής, στα δύσκολα εκείνα χρόνια της πείνας, των συσσιτίων, του φόβου, των διωγμών.

Κυριακή 24/10, στις 11:30 και 15:00.

Εισιτήρια: Κανονικό 12 ευρώ, Νεανικό (κάτω των 18) 10 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Βασιλάκου: Διεύθυνση: Προφήτου Δανιήλ 3, Αθήνα 104 35

Τηλέφωνο: 21 1013 2002

3. Θέατρο: «Μια θαυμάσια ημέρα» από την ομάδα Artika στο Μικρό Θέατρο Κεραμεικού

Η ομάδα Artika παρουσιάζει, στο Μικρό Θέατρο Κεραμεικού, την παράσταση για γονείς και παιδιά 2+ «Μια Θαυμάσια Ημέρα». Ένα έργο με ζωντανή μουσική, χορό και ποίηση. Από πολύ νωρίς στη ζωή μας αρχίζουμε να διαμορφώνουμε συνήθειες και ρουτίνες που μας προσφέρουν ασφάλεια και την αίσθηση ότι όλα βρίσκονται υπό έλεγχο. Κάποτε, όμως, χάνουμε τον έλεγχο και τότε είναι να σα να χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μας, χάνεται η λογική, η ισορροπία, ακόμα και τα λόγια μας.Τότε, είναι η ώρα να ανακαλύψουμε ξανά τον κόσμο, τις σχέσεις, να συνδεθούμε με όσα υπάρχουν γύρω μας

Σάββατο 23/10, 21:00

Εισιτήρια: γενική είσοδος: 10€, ανέργων/ομαδικο (15+): 8€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Μικρό Θέατρο Κεραμεικού, Ευμολπιδών 13, Αθήνα. Τηλ: 21 0363 7200.

4. Θέατρο: «Οι Άθλοι του Ηρακλή», της Κάρμεν Ρουγγέρη στο Christmas Theater

Η Κάρμεν Ρουγγέρη, η Χριστίνα Κουλουμπή και οι συνεργάτες τους έρχονται στο Christmas Theater για να μας παρουσιάσουν την παράσταση «Οι Άθλοι του Ηρακλή». Μια παράσταση βασισμένη πάνω σε ό,τι έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που με τους άθλους του έμεινε στην ιστορία ως ο πιο ονομαστός και αγαπητός ήρωας της ανθρωπότητας.

Σάββατο 23/10, 15:00, 19:30 και Κυριακή 24/10, 12:00, 17:00

Εισιτήριο: Από 5€. Προπώληση: viva.gr.

Christmas Theater, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεΐκου 139. Email: [email protected] Τηλ: 211 7701700. https://ct.gr

5. Θέατρο: Η Βασίλισσα των Πάντων: Η παράσταση για βρέφη του Λάμπρου Φισφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η μαγική και πολύχρωμη βρεφική θεατρική παράσταση «Η Βασίλισσα των πάντων», την σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Λάμπρος Φισφής. Το έργο απευθύνεταισε βρέφη από 10 μηνών, παιδιά ως 3 ετών και τους γονείς τους. Με όχημα τη φαντασία, ταξιδεύει μωρά, παιδιά και γονείς σε έναν κόσμο όπου όλα είναι πιθανά. Μέσα σε 40 λεπτά ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια των θεατών μέρη μαγικά με εξωτικά πουλιά, πολύχρωμα ψάρια, άγριες ζούγκλες, ορμητικά ποτάμια, θορυβώδεις πόλεις, έναστρους ουρανούς και πλούσια παλάτια.

Κυριακή 24/10, 15:00

Εισιτήριο: 18 ευρώ (παιδί + 1 συνοδός), 26 ευρώ (παιδί + 2 συνοδοί), 10 ευρώ επιπλέον συνοδός. | Προπώληση: megaron.gr. και ticketservices.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

6. Planet Physics: Διαδραστική και επιμορφωτική έκθεση Φυσικής στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το «Planet Physics», η πιο εντυπωσιακή και συναρπαστική έκθεση Φυσικής στην Ελλάδα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Σκοπός της έκθεσης είναι να καλλιεργήσει στους μικρούς επισκέπτες το ενδιαφέρον για τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που διέπουν τον κόσμο, επιστρατεύοντας μια σειρά από διαδραστικά εκθέματα.

Σάββατο 23/10 – Κυριακή 14/10, 11:00-19:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 6€ | Προπώληση: viva.gr.

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλ: 212 254 0000. E: [email protected]

7. Οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Αθηναίων προσκαλούν τα παιδιά να γνωρίσουν «Το μουσείο αλλιώς»

Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί τα παιδιά 6-12 ετών να ανακαλύψουν «Το μουσείο αλλιώς» μέσα από μία συναρπαστική διαδραστική ξενάγηση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, με ελεύθερη συμμετοχή, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2021, στους πολιτιστικούς χώρους και τα μουσεία του ΟΠΑΝΔΑ και στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης. Κυριακή 24 Οκτωβρίου, 11.00 και 13.00: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

Ελεύθερη συμμετοχή. Απαραίτητη κράτηση θέσης

Πληροφορίες – κρατήσεις: Τηλ: 2130109325 | [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

8. Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους και ενήλικες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη διοργανώνει στους χώρους του σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 16:30 – 17:30, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο, για παιδιά 4-5 ετών, «Σχεδιάζω και δημιουργώ comics». Οι μικροί καλλιτέχνες θα μυηθούν στην τέχνη των comics και θα μάθουν να αποκωδικοποιούν και να χειρίζονται τα σύμβολα, καθώς και να εξασκούνται στα εξωγλωσσικά στοιχεία μιας επικοινωνίας. Με την αφηγήτρια Βασιλεία Βαξεβάνη. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, στις 19:00, η Σάσα Βούλγαρη προσκαλεί νέους και ενήλικες σε μια βραδιά αφήσης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Η γυναίκα στην Επανάσταση του 1821 l Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/

9. Ίδρυμα Takis: Εκπαιδευτικές δράσεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια

Το Ίδρυμα Takis διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια ένα Σάββατο τον μήνα. Με αφορμή τα έργα του Takis (Σινιάλα, Μαγνητικές Σφαίρες, Ηλεκτρικά Πάνελ, Μαγνητικοί Τοίχοι) τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους περνούν στιγμές διασκέδασης και δημιουργίας μαζί! Ξεναγήσεις, παιχνίδια παρατήρησης, γρίφοι, πειράματα και κατασκευές, εξελίσσονται προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο 23/10, 11:30-12:30

Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

Κόστος συμμετοχής: 15€ (παιδί και συνοδός). Για κάθε επιπλέον παιδί το κόστος είναι 7€ και για κάθε συνοδό 5€. Αιτήσεις συμμετοχής εδώ.

Takis Foundation – Research Center for the Art and the Sciences, Τέρμα Δερβενακίων – Γεροβουνό – Καματερό, Αθήνα. Τηλ: +30 210 2313410 / +30 210 2389019

10. «I like to move it, move it!: Χορός με τη σκιά μου»: Εργαστήρι για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Γονείς και παιδιά παρασύρονται από τους ήχους της μουσικής, φτιάχνουν τη δική τους χορογραφία και αφήνονται σ’ έναν χορό με τις σκιές τους… Χαρτιά, διαφάνειες, σφουγγάρια και μπογιές γίνονται τα εργαλεία μας για να παίξουν γονείς και παιδιά και να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. Η τεχνική του στένσιλ γίνεται με έναν παιγνιώδη τρόπο και τα παιδιά συμμετέχουν σε κάθε βήμα της δημιουργίας του βιβλίου. Από το σχεδιασμό του στένσιλ, μέχρι το ανακάτεμα των μπογιών και το τύπωμα. Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου.

Κυριακή 24/10, 11:30-13:30

Για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών

Εισιτήριο 12€ (για 1 παιδί και 1 γονέα) | Προπώληση: viva.gr.

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά | Mέγιστος αριθμός παιδιών: 10

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4. T: 210 7228321-3 | https://cycladic.gr/

11. «Ταξίδια στον χρόνο». Παλαιολιθική εποχή – Η ζωγραφική των σπηλαίων: Εργαστήριο για παιδιά 4-5 ετών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στο εργαστήριο, το οποίο γίνεται με αφορμή το βιβλίο «Χομ. Πρώτος φίλος, ο τελευταίος του είδους του», των Jeanne Willis και Paddy Donnelly, (Εκδόσεις Ίκαρος), θα μάθουμε και πώς ζωγράφιζαν οι άνθρωποι στην παλαιολιθική εποχή μέσα σε σπηλιές. Θα δούμε εικόνες από το Σπήλαιο των Χεριών και το Σπήλαιο των Θηρίων. Και όταν θα τελειώσει το ταξίδι μας, θα συρθούμε στη δική μας σπηλιά για να ζωγραφίσουμε στο φως των κεριών. Δε θα μείνουμε, όμως, εκεί. Θα φτιάξουμε τα χρώματα μας όπως οι άνθρωποι των σπηλαίων και θα ζωγραφίσουμε τα έργα μας πάνω σε πρωτότυπες επιφάνειες. Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου.

Σάββατο 23/10, 11:00

Για παιδιά 4-5 ετών

Εισιτήριο 12€. Προπώληση: viva.gr.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4. T: 210 7228321-3 | https://cycladic.gr/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ίδρυμα Takis: Εκπαιδευτικές δράσεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια

12. Humanæ: Συμπλήρωσε το παζλ της διαφορετικότητας: Διάλεξη-Μάθηση για παιδιά στο ΚΠΙΣΝ

Εσύ + Εγώ = Εμείς = Άνθρωποι. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Humanæ της καλλιτέχνιδας Angélica Dass, που φιλοξενείται στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του SNF Nostos 2021 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), τον Οκτώβριο πραγματοποιείται μία σειρά εργαστηρίων για παιδιά στο Μεσογειακό Κήπο με στόχο την ανάδειξη του πλούτου της μοναδικότητας. Με εργαλεία τις έννοιες της ισότητας και της διαφορετικότητας, οι συμμετέχοντες δημιουργούν το δικό τους πορτρέτο και αναπτύσσουν την προσωπική τους θεώρηση για τα ανεξάντλητα χρώματα του ανθρώπινου δέρματος.

Κυριακή 24 Οκτωβρίου και Σάββατο 30 Οκτωβρίου

Ώρες: 11.00-12.30 Για παιδιά 6-8 ετών | 13.00-14.30 Για παιδιά 9 έως 11 ετών

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | https://www.snfcc.org/