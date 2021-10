Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα Σαββατοκύριακα…μικροί μεγάλοι στο Μουσείο! Τα σχολεία άνοιξαν και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δίνει και φέτος τις καλύτερες προτάσεις για τα σαββατοκύριακα των παιδιών. Aπό τον Οκτώβριο έως και το Μάϊο, κάθε Σαββατοκύριακο, παιδιά και γονείς γνωρίζουν το συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου μέσα από παραμύθια διαδραστικές ξεναγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, θέατρο, φωτογραφία και μουσική!

Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια με ασφάλεια

Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τηρούνται όλα τα μέτρα και οι κανόνες που ισχύουν για την πρόληψη και προστασία από τον COVID-19 και το προσωπικό του Μουσείου έχει εμβολιαστεί. Εκτός αυτών, το Μουσείο έλαβε το Σήμα SGS Disinfection Monitored Cleaning Checked Mark, που επικυρώνει τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης για την πρόληψη της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 / Covid-19 σε όλους τους χώρους του.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου υλοποιούνται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, στρατηγικού συνεργάτη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

«I like to move it, move it!»: Χορός με τη σκιά μου

Για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών

Σάββατο 16/10, 11:00-13:00,

Κυριακή 17/10 και Κυριακή 24/10, 11:30-13:30

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, το φως ενός προβολέα και οι σκιές μάς υποδέχονται στο πρώτο εργαστήριο της χρονιάς.

Γονείς και παιδιά παρασύρονται από τους ήχους της μουσικής, φτιάχνουν τη δική τους χορογραφία και αφήνονται σ’ έναν χορό με τις σκιές τους… Μέσα από αυτές ξεπηδούν ήρωες και ζώα που παίρνουν τη θέση τους στο βιβλίο που θα δημιουργήσουμε με την τεχνική του στένσιλ. Χαρτιά, διαφάνειες, σφουγγάρια και μπογιές γίνονται τα εργαλεία μας για να παίξουν γονείς και παιδιά και να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία.

Η τεχνική του στένσιλ γίνεται με έναν παιγνιώδη τρόπο και τα παιδιά συμμετέχουν σε κάθε βήμα της δημιουργίας του βιβλίου. Από το σχεδιασμό του στένσιλ, μέχρι το ανακάτεμα των μπογιών και το τύπωμα.

Ετοιμαστείτε να χορέψουμε με τις σκιές μας.

Υ.Γ: Γονείς και παιδιά, φορέστε άνετα και πρόχειρα ρούχα κι ετοιμαστείτε να λερωθούμε, γιατί σίγουρα θα λερωθούμε.

Πληροφορίες

Για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών

Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου

Εισιτήριο 12€ (για 1 παιδί και 1 γονέα)

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 10

Εισιτήρια στο viva.gr

Πληροφορίες: Τ: 210 7294220, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

«Ταξίδια στον χρόνο»: Παλαιολιθική εποχή – Η ζωγραφική των σπηλαίων

Για παιδιά 4-5 ετών

Σάββατο 23/10, 11:00-13:00

και Κυριακή 31/10, 11:30-13:30

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Μια γλυκιά ιστορία φιλίας ανοίγει το εργαστήριο αυτής της χρονιάς. Ένα αγόρι, ναυαγός σε ένα νησί, γνωρίζει τον Χομ. Ο Χομ είναι διαφορετικός. Του μαθαίνει πράγματα, παίζουν μαζί και γίνονται φίλοι. Τι γίνεται μετά; Θα το μάθετε όταν έρθετε στο εργαστήριo. Μαζί θα μάθουμε και πώς ζωγράφιζαν οι άνθρωποι στην παλαιολιθική εποχή μέσα σε σπηλιές. Θα δούμε εικόνες από το Σπήλαιο των Χεριών και το Σπήλαιο των Θηρίων. Και όταν θα τελειώσει το ταξίδι μας, θα συρθούμε στη δική μας σπηλιά για να ζωγραφίσουμε στο φως των κεριών. Δε θα μείνουμε, όμως, εκεί. Θα φτιάξουμε τα χρώματα μας όπως οι άνθρωποι των σπηλαίων και θα ζωγραφίσουμε τα έργα μας πάνω σε πρωτότυπες επιφάνειες.

Το εργαστήριο γίνεται με αφορμή το βιβλίο «Χομ. Πρώτος φίλος, ο τελευταίος του είδους του», των Jeanne Willis και Paddy Donnelly, Εκδόσεις Ίκαρος.

Ετοιμαστείτε για ένα αλλιώτικο ταξίδι!

*Υ.Γ: Τα παιδιά να φορέσουν άνετα και πρόχειρα ρούχα κι ετοιμαστείτε να λερωθούμε, γιατί σίγουρα θα λερωθούμε.

Πληροφορίες

Για παιδιά 4-5 ετών

Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου

Εισιτήριο 12€

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 15

Εισιτήρια στο viva.gr

Πληροφορίες: Τ: 210 7294220, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

«Περιβάλλον και Σύγχρονοι Καλλιτέχνες» | Rashid Jonhson

Για παιδιά 6-10 ετών

Κυριακή 17/10, 11:30-13:30

Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Με υλικά από το ντουλάπι της κουζίνας θα φτιάξουμε έναν έναστρο ουρανό…

Αντλώντας έμπνευση από τον καλλιτέχνη Rashid Johnson και τα φωτογράμματα των πρώτων φωτογράφων, θα φτιάξουμε τα δικά μας μονοχρωματικά έργα από χρώμα, χαρτί, βρώμη, φακές και πολλά άλλα υλικά που κρύβονται στο ντουλάπι της κουζίνας.

Ο Rashid Jonhson εμπνέεται από τα έργα των πρώτων φωτογράφων (π.χ. Equivalents του Alfred Stieglitz) και από την διατροφή του, που συνδέεται με την παράδοση της χώρας του και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Φτιάχνει έργα που μοιάζουν τόσο με φωτογράμματα, όσο και με λιθογραφίες.

Στο εργαστήριο αυτό, αρχικά, θα παρουσιάσουμε το έργο του και θα μάθουμε τι τον έχει εμπνεύσει. Στη συνέχεια με αφορμή την τεχνική του φωτογράμματος, θα κατασκευάσουμε έργα με την χρήση οσπρίων και καρπών πάνω σε χαρτί ακουαρέλας.

*Υ.Γ: Παιδιά, φορέστε άνετα και πρόχειρα ρούχα κι ετοιμαστείτε να λερωθούμε, γιατί σίγουρα θα λερωθούμε.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται χωρίς τη συνοδεία γονέα, στα ελληνικά, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και αγγλόφωνα παιδιά.

«Περιβάλλον και Σύγχρονοι Καλλιτέχνες» | Georgia O’ Keeffe

Κυριακή 31/10, 11:30-13:30

Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Τα πάντα είναι θέμα οπτικής και κάδρου. Από μακριά βλέπεις το τεράστιο λουλούδι που μόλις έφτιαξες, αλλά τι θα συμβεί όταν αλλάξει η προοπτική;

Μια νέα ιστορία ξεκινά..!

Πάμε να την ζωγραφίσουμε, όπως η Georgia O’ Keeffe!

Θα δούμε τα έργα της O’ Keeffe και τον τρόπο που μετατοπίστηκε από την απεικόνιση της φύσης στην αφαίρεση. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής και κάδρου.

Θα κατασκευάσουμε μεγάλα λουλούδια. Με την χρήση ενός κάδρου, το κάθε παιδί θα απομονώσει ένα μέρος του λουλουδιού του και θα το ζωγραφίσει. Πριν όμως καταλήξουμε στο κάδρο μας, το κάθε παιδί θα προσπαθήσει να δει με την βοήθεια της φαντασίας, τι μπορεί να κρύβουν οι αποσπασματικές εικόνες.

*Υ.Γ: Παιδιά, φορέστε άνετα και πρόχειρα ρούχα κι ετοιμαστείτε να λερωθούμε, γιατί σίγουρα θα λερωθούμε.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης χωρίς τη συνοδεία γονέα, στα ελληνικά, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και αγγλόφωνα παιδιά.

Πληροφορίες

Για παιδιά 6-10 ετών

Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου

Εισιτήριο: €12

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 12

Εισιτήρια στο viva.gr

Πληροφορίες: Τ. 210 7294220, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

