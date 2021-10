TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Σειρές

18:45 Μόλις χθες στο ΣΚΑΪ

Επεισόδιο 19 Σεζόν 1: Η Λουίζα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να πουν το συντομότερο και με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο την αλήθεια στην Κατερίνα, ο Σπύρος όμως της αποκαλύπτει πως ο Μιχάλης είναι ο δολοφόνος του παππού της. Η Μαρία δεν αντέχει άλλο την στάση του Αντώνη και τον φέρνει προ των ευθυνών του. Ο Αντώνης σαμποτάρει την προσπάθεια της Δάφνης να σταθεί στα πόδια της βάζοντας της υπνωτικά στο τσάι. Η Κέλλυ τινάζει στον αέρα τον γάμο με τον Χρήστο, λέγοντάς του την αλήθεια για το πρώην επάγγελμά της. Η Χριστίνα, που γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω απ’ τη ληστεία στην τρατορία, αποφασίζει να αναλάβει προσωπικά την υπόθεση.

20:00 Χαιρέτα μου τον Πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 24 Σεζόν 2: Η Φένια είναι έτοιμη να βγάλει τις άδειες του γάμου, αλλά εκτός από τον γαμπρό, τώρα, έχει αντιρρήσεις και ο παπάς. Ο Ηλίας «τα βλέπει» και… ανεβάζει τον Σίμο από μηχανή σε τζιπ κι αυτός τρέχει να διαλέξει δαχτυλίδι για την Τούλα. Η Μάρμω παθαίνει μια πολύ ξαφνική… άνοια και βρίσκεται όλως τυχαίως να συζητάει με τη Βαλέρια για τρούφες και Ιταλούς στην… Κατοχή! Ο Τζώρτζης έχει την τέλεια ιδέα για την επιχείρηση που θα στήσουν για τη δοκιμασία, ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, αλλά και οι Πλατανιώτες όλο και κάποιον άσο κρύβουν στο μανίκι τους. Ο Θοδωρής βλέπει την Αγγέλα όπως τη γέννησε η μαμά της και χάνει τα λόγια του, αλλά εκείνη έχει ήδη σκεφτεί πώς θα πάρει το αίμα της πίσω. Η Αλίκη καταφέρνει να πάρει την τσάντα με τον χάρτη, ενώ ο Παναγής καταφέρνει να κλέψει ένα… φιλί της Κατερίνας. Μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσει το πρώην ζευγάρι μας… στα παλιά;

20:00 Ήλιος στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 29 Σεζόν 2: Ένα τροχαίο με τραγική κατάληξη, κάνει τους πάντες – και τον Δημήτρη – να αναρωτηθούν τι δουλειά είχε η Αλίκη στο αυτοκίνητο της Μαργαρίτας. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης εκμυστηρεύεται στην Νέλλη τις υποψίες του για την Αλίκη και σκέφτεται αν θα αποκαλύψει στον Δημήτρη το στοιχείο που την τοποθετεί στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Βολίδης εκείνη τη νύχτα. Η Ελπίδα ζητάει από την Εύα να απομακρυνθεί από τον Ιάσωνα, καθώς ενόψει της δίκης του, η σχέση του με μια ανήλικη, θα επηρεάσει αρνητικά το δικαστήριο. Ο Νικήτας και ο Αντώνης ανησυχούν για την Δάφνη και το μωρό που έχουν εξαφανιστεί. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς το αίτημά της για προσωρινή αποφυλάκιση απορρίπτεται και οδηγείται στην φυλακή.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 29 Σεζόν 1: Η Αργυρώ και ο Αστέρης προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια αλλά μία αναπάντεχη συνάντηση της Αργυρώς θα τους οδηγήσει και πάλι στην απόγνωση. Η Καλλιόπη, απογοητευμένη από την συμπεριφορά του Αστέρη, αποφασίζει ότι θα κάνει τα πάντα για να βρίσκεται κοντά στη Στέλλα και το εγγόνι της. Ο Μανόλης κι ο Νικηφόρος έχουν μπει στην τελική ευθεία για τη μετακόμιση. Ο Πέτρος έχει γοητευτεί από την μηχανόβια αμαζόνα της οποίας η ταυτότητα επιτέλους αποκαλύπτεται. Η Θοδώρα δέχεται πιέσεις από τον Γιώργη για να τα ξαναβρούνε. Ο Μανόλης σκέφτεται πλέον σοβαρά να καταδώσει τον Μαθιό.

21:00 Η Γη της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 52 Σεζόν 1: Η Μαργαρίτα προσφέρεται να βρει δουλειά στη Μυρτάλη, στα χωράφια που είχε αναλάβει πριν ασχοληθεί με τους Βρεττάκους. Ταυτόχρονα, την καθησυχάζει πως ο Αλέξης θα θεραπευτεί και δεν θα της ξανακάνει κακό. Η Αθηνά κι ο Ισίδωρος συγκρούονται, για μια ακόμη φορά, με αφορμή το ελαιοτριβείο, με την Αθηνά να του ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να του πουλήσει το μερίδιό της.

Ο Αποστόλης αρχίζει να δυσανασχετεί με τη συμπεριφορά της Ευτυχίας, ενώ ο Ανέστης της αγοράζει ένα πανάκριβο δώρο προκειμένου να την πείσει για τα αισθήματά του. Η Χάιδω υποψιάζεται πως ο Φίλιππος έχει μια σοβαρή σχέση και της το κρύβει. Η Αθηνά επισκέπτεται τη μητέρα της στο Σούνιο, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τον Δημήτρη κι όλα όσα ανακάλυψε για εκείνη. Το μαγαζί της Αρετής είναι, πλέον, σχεδόν έτοιμο κι όλη η οικογένεια μαζεύεται για το κρέμασμα της ταμπέλας και να ευχηθεί τα καλορίζικα.

22:00 Σε ξένα χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 19 Σεζόν 1: Μετά την αποκάλυψη της φωτογραφίας, η οικογένεια Φεγκούδη αντιμετωπίζει κρίση: ο Μάνος πρέπει να εξηγήσει τα ανεξήγητα, όσο ο Φεγκούδης πασχίζει να μη διαλυθεί ο γάμος. Η αντεπίθεση του Φεγκούδη θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, βάζοντας στις ζωές τους τα πλέον ακατάλληλα πρόσωπα. Παράλληλα, στο σπίτι του Πιπερόπουλου, ο Παντελής, με τη βαλίτσα στο χέρι, ετοιμάζεται να φύγει. Η Σούλα αποφασίζει να κόψει μία και καλή τα ανυπόστατα όνειρα της Πελαγίας. Όσο η Τόνια παλεύει για τη θέση της νταντάς, με το Σύμπαν να συνωμοτεί εναντίον της, η Μαριτίνα είναι αποφασισμένη να βρει την άκρη του νήματος σχετικά με τη φωτογραφία.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 16 Σεζόν 3: Ο Δούκας βλέπει το άλλοθι του να γκρεμίζεται και ο Θανόπουλος προτείνει να ομολογήσει. Ο Ακύλας όμως έχει μια ανατρεπτική πρόταση να του κάνει…Τι θα αποφασίσει ο Δούκας; Η κίνηση του Πέτρου έχει προκαλέσει αναταραχή και ενώ οι υποψίες σύντομα πέφτουν πάνω του εκείνος είναι αποφασισμένος να μάθει για τον αδερφό του. Η Ελένη με τη βοήθεια του Νέστορα μπαίνει μυστικά στην ΕΣΤΙΑ για να μαζέψει περισσότερες πληροφορίες ενώ οι αδερφές της ενημερώνουν το καφενείο ποιος κρύβεται πίσω από τη δίωξη του Λάμπρου. Ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση σε σχέση με το μαγαζί.. Ο Μπάμπης δοκιμάζει τον Βάϊο εξοργίζοντας τον Γαϊτάνη την στιγμή που ο Κυριάκος με την Ουρανία φτάνουν στη Λέρο. Η Κορίνα βρίσκει ένα στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες της πως η μητέρα της έχει εραστή…

23:00 Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 8 Σεζόν 2: Το καλοκαίρι του 1974 βρίσκει την οικογένεια Αντωνοπούλου στους Γαργαλιάνους, όπου η ανιψιά του Στέλιου, Αγγελική, τους δείχνει τα κατατόπια του χωριού και τους ανοίγει το πατρικό σπίτι της οικογένειας. Εκεί ο Στέλιος ψάχνει, μετά το φιάσκο της κατασκευαστικής, μήπως ο χάρτης που άφησε η μάνα του στη διαθήκη της κρύβει έναν θησαυρό, που θα δώσει λύση στα οικονομικά του αδιέξοδα. Πάνω σε… θησαυρό, όμως, θα πέσει πρώτος ο Άγγελος, ο οποίος βρίσκει στο πρόσωπο της νεαρής Ίνγκριντ, που παραθερίζει στην περιοχή, τη Σουηδέζα των ονείρων του! Όμως, καθώς περιμένει να γιορτάσει μαζί της τα 13α γενέθλιά του, οι σειρήνες του πολέμου σηματοδοτούν την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο…

Ταινίες

21:00 Ένα αστέρι γεννιέται (A Star Is Born) στο STAR

Ρομαντικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Μπράντλεϊ Κούπερ

Παίζουν: Μπράντλεϊ Κούπερ, Lady Gaga, Άντριου Ντάις Κλέι, Ντέιβ Σαπέλ, Σαμ Έλιοτ



Υπόθεση: Ο καταξιωμένος αλλά προβληματικός μουσικός Τζάκσον Μέιν, ανακαλύπτει και ερωτεύεται την Άλι, η οποία έχει εγκαταλείψει το όνειρο της να γίνει μια σπουδαία τραγουδίστρια. Ο Τζακ πιστεύει στο ταλέντο της και τη βγάζει και πάλι στο προσκήνιο. Αλλά όταν η καριέρα της Άλι απογειώνεται, η προσωπική τους σχέση καταρρέει, καθώς ο Τζακ βρίσκεται σε συνεχή μάχη με τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες…

21:00 Υψηλά Εγκλήματα (High Crimes) στο OPEN

Δραματική ταινία μυστηρίου, αμερικανικής παραγωγής (2002) Σκηνοθεσία: Καρλ Φράνκλιν

Παίζουν: Άσλεϊ Τζαντ, Τζιμ Καβίζελ, Μόργκαν Φρίμαν, Αμάντα Πιτ

Υπόθεση: Η διακεκριμένη δικηγόρος Κλερ Κιούμπικ βλέπει την ειδυλλιακή ζωή της να ανατρέπεται, όταν ο σύζυγός της Τομ, που ζει μαζί της με ψεύτικο όνομα, κατηγορείται από τη στρατιωτική αστυνομία ότι ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ναυτικό σώμα. (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζόζεφ Φάιντερ)

22:00 Η τελευταία Λεγεώνα (The Last Legion) στην ΕΡΤ2

Περιπέτεια παραγωγής 2007 Σκηνοθεσία: Νταγκ Λέφλερ

Ηθοποιοί: Κόλιν Φερθ, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Πίτερ Μούλαν, Αισβάρια Ράι, Ρούπερτ Φρεντ,Ίεν Γκλεν

Υπόθεση: Καθώς η μέχρι τότε πανίσχυρη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία καταρρέει, ο νεαρός Ρωμύλος Αύγουστος φυγαδεύεται από τη Ρώμη και ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι με προορισμό την απόμακρη Αγγλία και να αναζητήσουν τη μόνη πιστή λεγεώνα στη Ρώμη και να αντιμετωπίσουν μαζί τον εχθρό. (120′) Παραγωγή: Άλλη

00:15 Μόνο Εσένα Βλέπω (All I See Is You) στο STAR

Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόστερ

Παίζουν: Μπλέικ Λάιβλι, Τζέισον Κλαρκ, Άννα Ο’Ράιλι, Μιγκέλ Φερνάντεζ

Υπόθεση: Μετά από ένα ατύχημα κατά το οποίο έχασε όχι μόνο τους γονείς αλλά και την όρασή της, η νεαρή Τζίνα εξαρτάται πια, ολοκληρωτικά, από τον άντρα της, Τζέιμς, γεγονός που κρατάει σταθερή την παθιασμένη σχέση τους, αφού εκείνη βλέπει τον κόσμο μόνο μέσα από τα μάτια του. Ο Τζέιμς γίνεται ο σύνδεσμός της με την πραγματικότητα, που την περιβάλλει. Όλα κυλούν όμορφα και σε απόλυτη αρμονία, μέχρι τη στιγμή, που η Τζίνα, μετά από μια επιτυχημένη εγχείρηση, αποκτά κατά ένα μέρος την όρασή της και αρχίζει σιγά – σιγά, να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Οι ισορροπίες ανατρέπονται και η σχέση τους πια δεν θα είναι η ίδια. Η αλήθεια θα είναι σοκαριστική για την Τζίνα. Ο κόσμος της ήταν, μέχρι πρότινος, σκοτεινός όχι γιατί δεν μπορούσε να τον δει, αλλά γιατί δεν άκουγε την ατόφια αλήθεια της ζωής. Σύντομα, θα καταλάβει πως ο έγγαμος βίος της ήταν πολύ διαφορετικός απ’ ό,τι πίστευε…

Ντοκιμαντέρ

20:00 Εξερευνώντας την Ιστορία: Τα 7 Θαύματα του Κόσμου στο COSMOTE HISTORY HD

Υπόθεση: Από τις πυραμίδες της Γκίζας ως το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, και από τους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας ως τον Κολοσσό της Ρόδου, γνωρίζουμε τα 7 θαύματα της αρχαιότητας και θυμόμαστε τους πολιτισμούς που τα δημιούργησαν.

21:00 Δεκαετία ’60: Το Τέλος της Κρίσης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής (1968) Σκηνοθεσία: Βασίλης Μάρος

Υπόθεση: Μέσα από τη διεισδυτική ματιά του καταξιωμένου σκηνοθέτη Βασίλη Μάρου σκιαγραφείται μια φιλόδοξη τοιχογραφία της Ελλάδας στα χρόνια της δεκαετίας του ’60. Γίνετε μάρτυρες όλων των γεγονότων που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.

22:00 Η Αποκάλυψη και το Τέλος του κόσμου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής και γερμανικής συμπαραγωγής (2006) Σκηνοθεσία: Τσέμα Σαρμιέντο

Υπόθεση: Η ιδέα της Αποκάλυψης, ότι δηλαδή μια μέρα ο κόσμος μας θα πάψει να υπάρχει, έβρισκε πάντα ακροατήριο στη Δύση. Πότε, όμως, πρωτοεμφανίστηκε αυτός ο φόβος; Πώς έχει ‘μεταλλαχθεί’ μέσα στους αιώνες και πώς εκφράζεται σήμερα;

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

20:30 211 στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία δράσης, αμερικάνικης και βουλγάρικης συμπαραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Γιορκ Άλεκ Σάκλετον

Παίζουν: Νίκολας Κέιτζ, Ντουέιν Κάμερον, Μάικλ Ρέινι Τζούνιορ



Υπόθεση: Κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βάρδιας, ένας αστυνομικός γίνεται ξαφνικά αυτόπτης μάρτυρας μιας ληστείας τράπεζας. Εντελώς απροετοίμαστος, καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων και βαριά οπλισμένων αντρών.

22:50 Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση (Rise of the Planet of the Apes) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία επιστημονικής φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής (2011) Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Γουάιατ

Παίζουν: Τζέιμς Φράνκο,Άντι Σέρκις,Φρίντα Πίντο

Υπόθεση: Στο σημερινό Σαν Φρανσίσκο, τα πειράματα του ανθρώπου πάνω στα ζώα οδηγούν σε ένα νέο είδος πιθήκου με υψηλή νοημοσύνη. Σύντομα, ένας παγκόσμιος πόλεμος ξεσπά για την κυριαρχία στον πλανήτη… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Ο Ένοχος (The Guilty)

Αστυνομική ταινία, θρίλερ δανέζικης παραγωγής (2021) Σκηνοθεσία: Αντουάν Φούκουα

Παίζουν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Ίθαν Χοκ, Ράιλι Κιό, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Κριστίνα Βιντάλ Μίτσελ, Πολ Ντέινο, Έλι Γκόρι

Υπόθεση: Ένας αστυνομικός που τοποθετείται στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης 911 παλεύει να σώσει μια γυναίκα θύμα απαγωγής που καλεί εκεί προσποιούμενη ότι μιλάει στην μικρή της κόρη, σε μια μέρα με τρομακτικές αποκαλύψεις.