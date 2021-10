Family Weekend: 12 προτάσεις διασκέδασης με τα παιδιά

1. Θέατρο: «Οι Άθλοι του Ηρακλή», της Κάρμεν Ρουγγέρη στο Christmas Theater

Η Κάρμεν Ρουγγέρη, η Χριστίνα Κουλουμπή και οι συνεργάτες τους έρχονται στο Christmas Theater για να μας παρουσιάσουν την παράσταση «Οι Άθλοι του Ηρακλή». Μια παράσταση βασισμένη πάνω σε ό,τι έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που με τους άθλους του έμεινε στην ιστορία ως ο πιο ονομαστός και αγαπητός ήρωας της ανθρωπότητας.

Σάββατο 16/10, 15:00, 19:30 και Κυριακή 17/10, 12:00, 17:00

Εισιτήριο: Από 5€. Προπώληση: viva.gr.

Christmas Theater, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεΐκου 139. Email: [email protected] Τηλ: 211 7701700. https://ct.gr

2. Θέατρο – Εργαστήριο: «Μπες στα παπούτσια μου», από τη Θεατρική Ομάδα Ονειρόδραμα στο Θέατρο Σταθμός

Η θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα, γνωρίζοντας την ευεργετική επίδραση του θεάτρου, δημιούργησε ένα βιωματικό εργαστήριο για παιδιά που με την ενεργή συμμετοχή τους και μέσα από τη διάθεση του παιχνιδιού «μπαίνοντας στα παπούτσια του άλλου» εξωτερικεύουν πιο εύκολα τις σκέψεις τους και παράλληλα ερευνούν τα συναισθήματα των άλλων, αναπτύσσοντας έτσι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, κατανοώντας έννοιες όπως η διαφορετικότητα κι ο σχολικός εκφοβισμός. Η παράσταση-εργαστήριο έχει τρεις ενότητες στο χρονικό πλαίσιο των 90 λεπτών.

Κυριακή 17/10, 12:00 μ.μ.

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ, Ομαδικό 8 ευρώ. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα (Μετρό Μεταξουργείο). Τηλ: 210 52 30 267.

3. Θέατρο: «Μια γιορτή στου Νουριάν», από τη Συντεχνία του Γέλιου στο Σύγχρονο Θέατρο

Η Συντεχνία του Γέλιου επιστρέφει με τη νέα εκδοχή της παράστασης «Μια γιορτή στου Νουριάν» στο Σύγχρονο Θέατρο. Η ανατρεπτική κωμωδία για τις προκαταλήψεις, τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών και την πολιτισμική συμφιλίωση του Volker Ludwig, απευθύνεται σε ανθρώπους από 5 ετών. Το έργο προσπαθεί να αναδείξει τις αρετές της ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και αυθόρμητης ταύτισης που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους πέραν των εγκλωβισμών που επιβάλλονται από την περιχαράκωση σε εθνικότητες και κοινωνικές τάξεις.

Κυριακή 17/10, 11:30 και 15:00

Εισιτήριο: Από 7€ | Προπώληση: viva.gr.

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι (Δίπλα στο μετρό Κεραμεικός) | Τηλ. 210 3464380

4. Θέατρο: «Το Αγόρι με τα Μπλε Μαλλιά» της Ελεάννας Σαντοριναίου στο Θέατρο Φούρνος

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία-κείμενο Ελεάννας Σαντοριναίου συνεχίζεται στο θέατρο Φούρνος για 7η χρονιά. Ο Άτρο, από το Ατρόμητος,είναι ένα καλοκάγαθο αγόρι. Είναι πολύ γλυκός και έξυπνος αλλά είναι λίγο δειλός και ντροπαλός και το γεγονός ότι έχει μπλε μαλλιά σε μία πόλη που όλοι έχουν κόκκινα μαλλιά τον κάνει διαφορετικό. Ο καλύτερος του φίλος είναι ο Μέρμπερ, που του είχε χαρίσει η γιαγιά του όταν ήταν μωρό. Όταν ο Άτρο χάνει τον Μέρμπερ στο δάσος των Σχημάτων και των Χρωμάτων, αναγκάζεται για να τον βρει να ξεπεράσει τους φόβους του.

Κυριακή 17/10, 11:30

Εισιτήριο: 10€ | Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα. Τηλ: 21 0646 0748.

5. «Ο Μικρός Πρίγκιπας», από την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη θα ανεβάσει φέτος στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, την παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ. Το αριστούργημα, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που χρόνια τώρα μαγεύει μικρούς και μεγάλους, γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια σε κείμενο της Κάρμεν Ρουγγέρη και με σκηνοθεσία της ίδιας και της Χριστίνας Κουλουμπή.

Κυριακή 17/10, 11:00, 14:00

Γενική είσοδος: 12€. Μειωμένη τιμή: 10€ (ομάδες άνω των 10 ατόμων / Κάτοχοι Κάρτας ΟΑΕΔ & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) / Οικογένειες 4 ατόμων και άνω). ΑμεΑ: 8€. | Προπώληση: ticketservices.gr.

Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας)Ταύρος. Τηλ.: +30 210 341 8550. E-mail: [email protected] | mcf.gr

6. Θέατρο: Η Βασίλισσα των Πάντων: Η παράσταση για βρέφη του Λάμπρου Φισφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η μαγική και πολύχρωμη βρεφική θεατρική παράσταση «Η Βασίλισσα των πάντων», την σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Λάμπρος Φισφής. Το έργο απευθύνεταισε βρέφη από 10 μηνών, παιδιά ως 3 ετών και τους γονείς τους. Με όχημα τη φαντασία, ταξιδεύει μωρά, παιδιά και γονείς σε έναν κόσμο όπου όλα είναι πιθανά. Μέσα σε 40 λεπτά ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια των θεατών μέρη μαγικά με εξωτικά πουλιά, πολύχρωμα ψάρια, άγριες ζούγκλες, ορμητικά ποτάμια, θορυβώδεις πόλεις, έναστρους ουρανούς και πλούσια παλάτια.

Κυριακή 17/10, 12:30, 15:00

Εισιτήριο: 18 ευρώ (παιδί + 1 συνοδός), 26 ευρώ (παιδί + 2 συνοδοί), 10 ευρώ επιπλέον συνοδός. | Προπώληση: megaron.gr. και ticketservices.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

7. «I like to move it, move it!: Χορός με τη σκιά μου»: Εργαστήρι για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Γονείς και παιδιά παρασύρονται από τους ήχους της μουσικής, φτιάχνουν τη δική τους χορογραφία και αφήνονται σ’ έναν χορό με τις σκιές τους… Χαρτιά, διαφάνειες, σφουγγάρια και μπογιές γίνονται τα εργαλεία μας για να παίξουν γονείς και παιδιά και να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. Η τεχνική του στένσιλ γίνεται με έναν παιγνιώδη τρόπο και τα παιδιά συμμετέχουν σε κάθε βήμα της δημιουργίας του βιβλίου. Από το σχεδιασμό του στένσιλ, μέχρι το ανακάτεμα των μπογιών και το τύπωμα. Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου.

Σάββατο 16/10 11:00-13:00, Κυριακή 17/10 και Κυριακή 24/10, 11:30-13:30

Για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών

Εισιτήριο 12€ (για 1 παιδί και 1 γονέα) | Προπώληση: viva.gr.

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά | Mέγιστος αριθμός παιδιών: 10

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4. T: 210 7228321-3 | https://cycladic.gr/

8. «Περιβάλλον και Σύγχρονοι Καλλιτέχνες»: Εργαστήρι για παιδιά 6-10 ετών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Με υλικά από το ντουλάπι της κουζίνας θα φτιάξουμε έναν έναστρο ουρανό… Αντλώντας έμπνευση από τον καλλιτέχνη Rashid Johnson και τα φωτογράμματα των πρώτων φωτογράφων, θα φτιάξουμε τα δικά μας μονοχρωματικά έργα από χρώμα, χαρτί, βρώμη, φακές και πολλά άλλα υλικά που κρύβονται στο ντουλάπι της κουζίνας. Στο εργαστήριο αυτό, αρχικά, θα παρουσιαστεί η δουλειά του και τι τον έχει εμπνεύσει. Στην συνέχεια με αφορμή την τεχνική του φωτογράμματος, θα κατασκευάσουμε έργα με την χρήση οσπρίων και καρπών πάνω σε χαρτί ακουαρέλας.

Κυριακή 17/10, 11:30-13:30

Για παιδιά 6-10 ετών

Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου

Εισιτήριο: €12 | Προπώληση: viva.gr. | Mέγιστος αριθμός παιδιών: 12

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4. T: 210 7228321-3 | https://cycladic.gr/

9. «Όπερα από κούνια»: Εκπαιδευτική δράση για όλη την οικογένεια από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Η κινησιολογική και ακουστική αφύπνιση των βρεφών και των προνηπίων μέσα από τέσσερις περιόδους της κλασικής μουσικής: Μπαρόκ, κλασικισμός, ρομαντισμός και μουσική του 20ού αιώνα, σε μια προσέγγιση που περιλαμβάνει και τη συμμετοχική παρουσία του γονέα. Με μουσικοκινητικά παιχνίδια τα βρέφη και τα προνήπια ανακαλύπτουν μέσα στην ομάδα τις έννοιες του ηχοχρώματος και του ύφους, εξοικειώνονται με τον ήχο της κλασικής μουσικής, καθώς και με τις βασικές οικογένειες των μουσικών οργάνων.

Ηλικίες: 1 έως 2,5 (ομάδα Α) και 2,5 έως 4 ετών (ομάδα Β)

Η παρουσία ενός γονέα κρίνεται απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Ημερομηνίες υλοποίησης: 17 Οκτωβρίου: Μπαρόκ • 24 Οκτωβρίου: Κλασικισμός • 31 Οκτωβρίου: Ρομαντισμός • 7 Νοεμβρίου: Μουσική 20ού αιώνα.

Ώρες υλοποίησης: Ομάδα Α 10:00 – 10:45 • Ομάδα Β 11:15 – 12:00

Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Ε: [email protected] | https://www.nationalopera.gr/

10. «Λυρικοί Μικρομηκάδες»: Εκπαιδευτική δράση για όλη την οικογένεια στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Πρόκειται για ένα βιωματικό κινηματογραφικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά θα κοιτάξουν μέσα από την κλειδαρότρυπα ενός θεάτρου και θα αποτυπώσουν στον φακό μυστικά από τα διάφορα στάδια δημιουργίας μιας λυρικής παράστασης. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις συναντήσεις (16, 23 Οκτωβρίου & 6, 14 Νοεμβρίου 2021), διάρκειας τεσσάρων ωρών, στο πλαίσιο του οποίου θα συγκροτηθεί από τους συμμετέχοντες μια ομάδα παραγωγής μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία θα συμμετάσχει στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους (27/11 – 4/12/2021).

Ημέρες εργαστηρίου: 16, 23 Οκτωβρίου & 6, 14 Νοεμβρίου 2021

Ώρες εργαστηρίου: 12:00 – 16:00 (ενδέχεται να διαφοροποιηθούν)

Ηλικίες: 12 μαθητές/τριες Γυμνασίου

Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Ε: [email protected] | https://www.nationalopera.gr/

11. Το Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 7-10 ετών στο Μουσείο Μπενάκη

Στο Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης θα αναζητήσουμε χρώματα, σχήματα και σύμβολα στα αντικείμενα του μουσείου. Θα παρατηρήσουμε τι άλλαξε αλλά και τι έμεινε ίδιο μέσα στον χρόνο. Θα παίξουμε με διαφορετικά υλικά και θα δημιουργήσουμε κατασκευές από χαρτόνι, πήλινα ανάγλυφα, εικόνες από χαρτοπολτό, τυπώματα σε χαρτί και ύφασμα, κολλάζ και πολλά άλλα.

Σάββατο 16/10 και 23/10 | 12:00 – 14:00

Κόστος: 40€ (συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά)-36€ (Φίλοι και Μέλη ΜΜ)| Online κρατήσεις εδώ.

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα. | Τηλ. :210 367 1000 | Email:[email protected]

12. Humanæ: Συμπλήρωσε το παζλ της διαφορετικότητας: Διάλεξη-Μάθηση για παιδιά στο ΚΠΙΣΝ

Εσύ + Εγώ = Εμείς = Άνθρωποι. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Humanæ της καλλιτέχνιδας Angélica Dass, που φιλοξενείται στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του SNF Nostos 2021 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), τον Οκτώβριο πραγματοποιείται μία σειρά εργαστηρίων για παιδιά στο Μεσογειακό Κήπο με στόχο την ανάδειξη του πλούτου της μοναδικότητας. Με εργαλεία τις έννοιες της ισότητας και της διαφορετικότητας, οι συμμετέχοντες δημιουργούν το δικό τους πορτρέτο και αναπτύσσουν την προσωπική τους θεώρηση για τα ανεξάντλητα χρώματα του ανθρώπινου δέρματος.

Κυριακή 24 Οκτωβρίου και Σάββατο 16 & 30 Οκτωβρίου

Ώρες: 11.00-12.30 Για παιδιά 6-8 ετών | 13.00-14.30 Για παιδιά 9 έως 11 ετών

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | https://www.snfcc.org/