Γκούσταφ Κλιμτ: 60 αριστουργήματα και 3 αποκατεστημένα έργα που είχαν χαθεί σε πυρκαγιά, σε μια online έκθεση

Ο Γκούσταφ Κλιμτ, ένας από τους σπουδαιότερους συμβολιστές ζωγράφους του 19ου αιώνα επηρέασε έντονα την Τέχνη με τις πρωτότυπες χρυσές πινελιές και τα αιθέρια θέματά του. Δεν είναι περίεργο που Το Φιλί είναι ένας από τους πιο διάσημους πίνακες ζωγραφικής στον κόσμο.

Η περίτεχνη αυτή δημιουργία του Γκούσταφ Κλιμτ αποτελεί παράδειγμα της περίφημης Χρυσής Περιόδου του καλλιτέχνη, κατά την οποία στόλιζε τους καμβάδες του με λαμπερά φύλλα χρυσού. Τώρα, οι λάτρεις του εμβληματικού στυλ του Κλιμτ μπορούν να θαυμάσουν 63 από τα αριστουργήματά του σε μια νέα ψηφιακή έκθεση με τίτλο Klimt vs. Klimt: The Man of Contradictions, αφιερωμένη στην τέχνη και τη ζωή του σπουδαίου ζωγράφου.

Την πρωτοποριακή αυτή εμπειρία εμπνεύστηκε και δημιούργησε η Google Arts & Culture σε συνεργασία με το Μουσείο Μπελβεντέρε, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Κλιμτ στον κόσμο. Διαθέτει πολλά από τα πιο γνωστά έργα του καλλιτέχνη, καθώς και ανακατασκευές κάποιων έργων του που χάθηκαν σε πυρκαγιά το 1945.

Αυτά τα τρία έργα τέχνης, που ξανά βρήκαν την πρωτύτερη αίγλη τους, αποτελούσαν οροφογραφίες του Κλιμτ στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, η οποία κάηκε το 1945. Πρόσφατα όμως, αποκαταστάθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. (Εδώ θα βρείτε την ιστορία και κάποιες λεπτομέρειες για αυτά τα τρία μοναδικά έργα τέχνης).

«Το αποτέλεσμα για μένα ήταν εκπληκτικό, γιατί καταφέραμε να το χρωματίσουμε ακόμη και σε μέρη που δεν ξέραμε πως ήταν», λέει ο Δρ. Φραντς Σμόλα, επιμελητής στο Μουσείο Μπελβεντέρε. «Με την εκμάθηση της μηχανικής, μπορούμε να κάνουμε σωστές υποθέσεις για τα χρώματα που μπορεί να είχε χρησιμοποιήσει ο Κλιμτ».

Εκτός από αυτά τα πρόσφατα αποκατεστημένα έργα, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν και άλλα έργα τέχνης του Κλιμτ, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί για πρώτη φορά. Οι ψηφιακοί επισκέπτες θα μπορούν ακόμα να μεγεθύνουν κάθε έργο τέχνης που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική γκαλερί, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να διαβάσουν μια επισκόπηση της ζωής και της καριέρας του Κλιμτ.

Μπορείτε να δείτε την ψηφιακή έκθεση και να μάθετε περισσότερα για τη ζωή του Κλιμτ στο Google Arts & Culture.

