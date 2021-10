Πού να πάμε σήμερα: 11 παραστάσεις για την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου

1. «Η Παγίδα», του Ρόμπερ Τομά στο Θέατρο Ζίνα

Το αστυνομικό έργο του Ρόμπερ Τομά κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στο Θέατρο Ζίνα, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Ένα ψυχολογικό δράμα που σε κάνει να γελάς και μια κωμωδία, που συχνά σε συγκινεί μέχρι δακρύων. Διασκεδαστική και πολυσύνθετη «Η Παγίδα» ξέρει να δημιουργεί συνεχώς «θέατρο εν θεάτρω», έτσι που τίποτα να μην είναι αυτό που φαίνεται. Έτσι, που όλα και όλοι να ’ναι διπλά. Οι αθώοι, ένοχοι, το δράμα, κωμωδία, η λογική, τρέλα και φαντασία.

Τετάρτη 13/10, 19:30.

Εισιτήρια: Λαϊκή απογευματινή Τετάρτη και Σάββατο απόγευμα: 17 ευρώ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 20, 15 (φοιτητικό, ανέργων, παιδιά έως 12 ετών, ΑΜΕΑ). Δεκτά εισιτήρια ΟΓΑ. Προπώληση:viva.gr.

Θέατρο Ζίνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Εξάρχεια, Αθήνα. Τηλ: 21 0642 4414

2. «Ξύπνα Βασίλη», του Δημήτρη Ψαθά στο Θέατρο Ιλίσια

Το «Ξύπνα Βασίλη» σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στο Θέατρο Ιλίσια. Βρισκόμαστε στα γραφεία του εκδοτικού οίκου Φαρλάκου. Ο Βασίλης, συντηρητικών πολιτικών φρονημάτων, και ο Μάνος, προοδευτικών, συγκρούονται για τις συνθήκες εργασίας, αλλά και για το περιεχόμενο των βιβλίων που εκδίδονται. Πολύ γρήγορα, όμως, η τύχη τα φέρνει έτσι ώστε οι πολιτικές πεποιθήσεις των δύο συναδέλφων αλλάζουν και οι καταστάσεις που ακολουθούν δοκιμάζουν τους ήρωες.

Τετάρτη 13/10, 18:00.

Εισιτήρια: 20€ γενική είσοδος, 17€ μειωμένο .Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα 115 28, Τηλέφωνο: 21 0721 0045

3.«Απέθαντο», από την θεατρική ομάδα Hippo στο Θέατρο 104

Η θεατρική ομάδα Hippo παρουσιάζει στο Θέατρο 104, από την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, την παράσταση «Απέθαντο» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ράπτη. Βασισμένο στην παραλογή «Του Νεκρού Αδερφού». Η Αρετή είναι η μόνη κόρη μιας οικογένειας που έχει 9 γιους. Όταν φτάνει σε ηλικία γάμου, ο αδερφός της Κωνσταντής πείθει την μάνα και τα αδέρφια του να παντρευτεί η Αρετή έναν συνεργάτη του. Η μητέρα τους όμως, ορκίζει τον Κωνσταντή πως θα φέρει πίσω την Αρετή όποτε εκείνη την έχει ανάγκη…

Τετάρτη 13/10, 21:00 .

Εισιτήρια: Κανονικό: 12€, Μειωμένο (Φοιτητικό, ΑΜΕΑ, Ομαδικό 5+ άτομα): 10€, Ατέλεια: 7€ (διαθέσιμα εισιτήρια αυτής της κατηγορίας μόνο στα ταμεία του θεάτρου). Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο 104: Ευμολπιδών 41, Αθήνα 118 54, τηλ. 695 126 9828

4. «Προμηθέας», από τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Η παράσταση Προμηθέας σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και συνεχίζεται μέχρι το Σάββατο 30 Οκτωβρίου. «Το να ζεις, σημαίνει να τρως το φως και το σκοτάδι κάθε λεπτό». Ο Νίκος Καραθάνος προσεγγίζει την τραγωδία του Αισχύλου επιχειρώντας, όπως λέει, να «μυθολογήσει την καθημερινότητα»: «Πάντα προσπαθούσα να καταλάβω πώς ένας πόνος σ’ ένα δωμάτιο φεύγει από τους τοίχους, ταξιδεύει στον αέρα, γεννάει τέρατα και θεούς και δίνει μύθο».

Τετάρτη 13/10, 20:30.

Εισιτήρια: Κανονικό: 7, 15, 18, 28 €, Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12, 15, 22 €, Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €, Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: ticketmaster.gr

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Καλλιθέα, τηλ. 21 0900 5800.

5. «Έξι φορές», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, στο Μέγαρο Μουσικής.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 21:00 η Όλια Λαζαρίδου κάνει πρεμιέρα ερμηνεύοντας έξι διαφορετικούς ρόλους με τη σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα μικρό αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη και τα θρυλικά Έξι μονόπρακτα του 1978 (όπου η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο). Σε αυτήν τη διαφορετική σκηνική εκδοχή περιλαμβάνονται κείμενα Τσέχοφ, Κοκτώ, Στρίντμπεργκ αλλά και Σαίξπηρ, καθώς επίσης μικρές ιστορίες του θεάτρου.

Τετάρτη 13/10, 21:00.

Εισιτήριο: €12.00 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι, €18.00 Γενική είσοδος. Οι Φίλοι έως 30 ετών έχουν έκπτωση 30%. Προπώληση εισιτηρίων: 210 7282333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, Τηλ: 210 7282000.

6.«Σεσουάρ για Δολοφόνους», στο Θέατρο Λαμπέτη.

Η κωμωδία των Mπρους Τζόρνταν και Μέριλιν Έιμπραμς παρουσιάζεται ξανά την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου σε νέα στέγη! Το «Hair Studio Antony» μετακομίζει στο Θέατρο Λαμπέτη, σε καινούργια σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, ενώ την υπέροχη διασκευή υπογράφει και πάλι ο Θοδωρής Πετρόπουλος. Φέτος η παράσταση γίνεται φουλ «διαδραστική» και μοιράζει το «παιχνίδι» σε όλους. Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

Τετάρτη 13/10, 20:00.

Εισιτήρια: Α΄ζώνη 18€, Β΄ζώνη 16€, Σάββατο : 18€ και 20€. Σάββατο απογευματινή : 15€, VIP (α΄σειρά) όλες τις ημέρες : 25€ . Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αμπελόκηποι, τηλ. 211.102.6277.

7. «12 Ένορκοι», 7ος χρόνος στο Θέατρο Άνεσις

Το Θέατρο Άνεσις για 7η χρονιά μετατρέπεται σε δικαστικό μέγαρο και προσκαλεί τους θεατές να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνειδήσεις τους. Η παράσταση «12 Ένορκοι» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαϊδη ανεβαίνει την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Η υπόθεση μας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη του 1957 όπου ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για φόνο. Η τύχη του είναι στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι ένοχο. Σ’ αυτή την περίπτωση η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική.

Τετάρτη 13/10, 19:15 .

Εισιτήρια: Πλατεία Α: 18€, Πλατεία Β: 15€, Εξώστης: 12€. Προπώληση: ticketmaster.gr, εκδοτήριο Θέατρο Άνεσις, τηλ. 210 8938111

Θέατρο Άνεσις, Λεωφ. Κηφισίας 14, Αθήνα.

8.«Φαίδρα» της Μαρίνας Τσβετάγιεβα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, στο Θέατρο Προσκήνιο

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου ανεβαίνει στο Θέατρο Προσκήνιο η «Φαίδρα» της Μαρίνας Τσβετάγιεβα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Η ποιητική αλληγορία του μύθου της Φαίδρας και του Ιππόλυτου μας καλεί να αφυπνίσουμε τη σχέση μας με το ένστικτο και τη φύση. Ο Δημήτρης Καραντζάς παρουσιάζει με έντονο τρόπο τα δύο ισχυρά δίπολα του μύθου (Φαίδρα/Τροφός, Ιππόλυτος/Σύντροφος Ιππόλυτου), τα οποία συγκρούονται με σκοπό να ανακτήσουν την χαμένη τους ελευθερία, να απενοχοποιήσουν τους εαυτούς τους και να αφεθούν στην ερωτική επιθυμία.

Τετάρτη 13/10, 20:00.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 20€ | Φοιτητές, Άνεργοι, ΑμεΑ: 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα | Τηλ: 210 8256838

9.«This is not Romeo and Juliet», του Αργύρη Πανταζάρα στο Θέατρο Πορεία

Το έργο του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo and Juliet», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ανεβαίνει την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο. Ονειρεύονται, ερωτεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι’’ με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο. Μια τραγική κωμωδία που δεν είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.

Τετάρτη 13/10, 21:00.

Εισιτήρια: A’ ζώνη: 20€, Β’ ζώνη: 17€, Γ’ ζώνη: 15€ | Εκπτωτικά εισιτήρια*: Senior (άνω των 65): 17€, φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων: 15€, ΑΜΕΑ (67% και άνω), με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας: 12€. Προπώληση εισιτηρίων: www.poreiatheatre.com, www.viva.gr και δίκτυο viva.

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69 Πλατεία Βικτωρίας. Τηλ: 210 8210991, 210 8210082

10.«Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, για 2η χρονιά στο Θέατρο Παλλάς.

«Το Τρίτο Στεφάνι», το αριστούργημα του Κώστα Ταχτσή, επανέρχεται στο θέατρο Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Ένα μυθιστόρημα το οποίο στιγμάτισε την νεότερη ελληνική πεζογραφία, πρωταγωνίστριες του οποίου είναι δύο γυναίκες που ζουν την εποχή της Κατοχής. Η Εκάβη και η Νίνα αγαπιούνται, ψυχραίνονται, μιλούν ακατάπαυστα, και σιωπούν μόνο μπροστά σ᾽ αυτό που τις υπερβαίνει, που όλους μας υπερβαίνει, και κουβαλούν πάντα το όμορφο και παράξενο φορτίο της πατρίδας που τις γέννησε.

Τετάρτη 13/10, 19:00.

Εισιτήρια: Από 15€ μέχρι 80€. Προπώληση: Προπώληση: viva.gr, Τηλεφωνικά (με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) στο 11876. Ομαδικές κρατήσεις: 210-3213100 (εσωτ. 211) και στα ταμεία του Θεάτρου Παλλάς (Βουκουρεστίου 3-5) | τηλ: 2103213100.

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5. Τηλ: 210-3213100.

11. «Mute» του Γιώργου Χρυσοστόμου στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Η παράσταση, «Mute», του Γιώργου Χρυσοστόμου, πατάει play και αυτόν τον Οκτώβριο στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Μια πολυκατοικία. Ένας μαέστρος, ένας ηλικιωμένος, ένας φοβιτσιάρης, ένας γυμναστής, ένας σεξομανής, ένας γκαντέμης… Τι τους συνδέει; Είναι ένας ή περισσότεροι; Κάποτε όλα διαλύονται· οι λέξεις έρχονται απρόσμενα. Μια παράσταση με μουσική χωρίς μουσικούς, με λέξεις χωρίς λέξεις. Μια παράσταση που κάποιος τολμά να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του και να δείξει τι πραγματικά υπάρχει μέσα σε αυτό.

Τετάρτη 13/10, 20:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7, Αθήνα, Τηλέφωνο: 21 0921 2900.