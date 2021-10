Πού να πάμε σήμερα: 9 παραστάσεις για την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου

1.«Οι Εκτελεστές» του Γιώργου Σκούρτη, στο Θέατρο Αλκμήνη

Το Θέατρο Αλκμήνη παρουσιάζει την παράσταση του Γιώργου Σκούρτη «Οι Εκτελεστές», σε σκηνοθεσία Τριαντάφυλλου Δελή την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη του Οκτώβρη. Μια ιστορία καθημερινής επιβίωσης, σε μια κοινωνία που είναι φτιαγμένη για λίγους. Τρεις ζωές διαπραγματεύονται το δικό τους τέλος μέσα σε ένα σύστημα που δεν έχει χώρο για αυτούς, κουρασμένοι από το συνεχές κυνηγητό αποφασίζουν ότι η ληστεία είναι το σωσίβιο προς την απελευθέρωση. Θα δικαιωθούν ή θα κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους; «Οι εκτελεστές» ήρθαν για να μείνουν.. Παίζουν ο Λυκούργος Μπάδρας, ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου και ο Βασίλης Τριανταφύλλου.

Τετάρτη 6/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 12 ευρώ, φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ 8 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8-12, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0342 8650

2. «History of Violence / Ιστορία της βίας» του Τόμας Όστερμαϊερ, στην Πειραιώς 260

Ο Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Όστερμαϊερ παρουσιάζει το έργο History of Violence (Ιστορία της βίας) σε μια τελευταία εμφάνιση απόψε, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στην Πειραιώς 260. Η παράσταση Ιστορία της βίας βασίζεται στην ομότιτλη αυτοβιογραφική νουβέλα του νεαρού Γάλλου συγγραφέα, Εντουάρ Λουί. Το ταξικό μίσος, η ομοφοβία και η ξενοφοβία σχολιάζονται αριστουργηματικά στο έργο, με την ανατρεπτική ματιά του Τόμας Όστερμαϊερ. Αντλώντας υλικό από προσωπικές του τραυματικές εμπειρίες, ο Λουί περιγράφει μια χριστουγεννιάτικη νύχτα πάθους που απρόσμενα καταλήγει σε κτηνωδία, βιασμό -σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Τετάρτη 6/10, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη 40 ευρώ, Α’ Ζώνη 30 ευρώ-24 ευρώ φοιτητικό, 65+, Καλλ. Σωματείων, Β’ Ζώνη 20 ευρώ- 16 ευρώ φοιτητικό, 65+, Καλλ. Σωματείων. Προπώληση: tickets.aefestival.gr, ticketservices.gr, καταστήματα Public.

Πειραιώς 260: Καλλιθέα, Πειραιώς, 260183 46. Τηλέφωνο: 21 0928 2900

3. «Η τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» του Στέφανου Μασσίνι, στο Θέατρο Ιλίσια

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει στο Θέατρο Ιλίσια το πολυβραβευμένο έργο «Η Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» του Στέφανο Μασσίνι, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του στη σκηνοθεσία. Ένα πολυβραβευμένο έργο που έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες έρχεται απόψε, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Το 2008 είναι η χρονιά της θεαματικής κατάρρευσης της τράπεζας επενδύσεων Λήμαν Μπράδερς, που δίνει το έναυσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, με συνέπειες που θα αργήσει ακόμα να ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Ο μυθιστοριογράφος δημιουργεί μια τοιχογραφία, όπου συμπλέκονται τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας με την πορεία των αδελφών Λήμαν και των απογόνων τους, η άνοδος και η πτώση, ο θρίαμβος μαζί με τα χάσματα και τις αμφιβολίες. Πρωταγωνιστούν ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο Αργύρης Ξάφης και ο Μιχάλης Οικονόμου.

Τετάρτη 6/10, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ, φοιτητικό, 65+, ΑμεΑ 17 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα 115 28. Τηλέφωνο: 21 0721 0045

4. «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» του Διονύσιου Σολωμού, σε σκηνοθεσία Άτζελας Μπρούσκου στο Μπάγκειον

Ένα από τα κορυφαία έργα του νεοελληνικού λόγου «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» του Διονύσιου Σολωμού σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου, παρουσιάζεται Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείον Μπάγκειον. Τρεις γυναίκες – η Άντζελα Μπρούσκου, η Παρθενόπη Μπουζούρη και η Δανάη Κατσαμένη – έγκλειστες σ’ ένα ασφυκτικό πατριαρχικό περιβάλλον αφηγούνται τoν λόγο του Διονύσιου Σολωμού στον απόηχο της πτώσης του Μεσολογγίου. Το σύμπαν της σύγχρονης Κόλασης αποτυπώνεται στο γυναικείο σώμα που στοιχειώνεται μέσα από μια γεωγραφία εικόνων που συνθέτουν το προσωπείο της γυναίκας δαίμονα. Όταν μπορεί να βασιλεύει η ρητορική του μίσους, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός, αντικαθιστούν την όποια ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Τετάρτη 6/10, 19:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 12 ευρώ, 8 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Μπάγκειον: Πλ. Ομόνοιας 18, Αθήνα 105 52

5. «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα, στο Θέατρο Πορεία

Η πολυαγαπημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα, This is not Romeo & Juliet, εμπνευσμένη από το Σαιξπηρικό αριστούργημα, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Πορεία. Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τούμαση βρίσκονται μαζί επί σκηνής σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο, ζώντας μέσα σε μια καθολική άρνηση μέχρι να πάρει τέλος η αδικία στο κόσμο.

Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7/10, 21:00

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη 20 ευρώ, Β’ Ζώνη 17 ευρώ, Γ’ Ζώνη 15 ευρώ, 17 ευρώ 65+, νεανικό, φοιτητικό ανέργων 15 ευρώ, 12 ευρώ ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Πορεία: Τρικόρφων 3, Αθήνα 104 33. Τηλέφωνο: 21 0821 0991

6. «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι, στο Θέατρο Αθηνών

Η παράσταση «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται απόψε, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνών. Ο βραβευμένος -με τρία Πούλιτζερ- Αμερικάνος συγγραφέας Έντουαρντ Άλμπι απέδωσε αυτό το κείμενο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους θέλοντας να θέσει τα κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο μέσα στις παραδοσιακές δομές της κοινωνίας. Παίζουν ο Νίκος Κουρής, η Λουκία Μιχαλοπούλου, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr

Θέατρο Αθηνών: Ελ. Βενιζέλου 7, Αθήνα 105 64. Τηλέφωνο: 21 0331 2343

7. «Ορέστεια» σε σκηνοθεσία Valentino Mannias, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Το Θέατρο Τέχνης υποδέχεται την παράσταση Ορέστεια / Orestea, σε σκηνοθεσία Valentino Mannias από το Sardegna Teatro. Η γέννηση της δημοκρατίας, η σχέση του ιδιωτικού με το δημόσιο, η σχέση ανδρών- γυναικών, η επίγεια και η «άλλη ζωή», είναι κάποια από τα ζητήματα στα οποία εστιάζει η νέα πρόταση του Sardegna Teatro που θα παρουσιαστεί για τρεις μοναδικές παραστάσεις, πρεμιέρα απόψε Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν: Φρυνίχου 14, Πλάκα 105 58. Τηλέφωνο: 21 0322 2464

8. «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Martin McDonagh στο Σύγχρονο Θέατρο

Η επιτυχημένη παράσταση της Ομάδας Νάμα «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Ιρλανδού συγγραφέα Martin McDonagh είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας σύγχρονης δραματουργίας. Μια τραγωδία που αποτυπώνει την ανθρώπινη μοναξιά, με μαύρο χιούμορ, έντονο σασπένς και μεγάλες ανατροπές. Μια ανατομία των σχέσεων με επιθετικό και βίαιο τρόπο βασισμένη στη νέα τάξη πραγμάτων της σύγχρονης ζωής θα παρουσιαστεί Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.

Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, μειωμένο εισιτήριο 14 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Σύγχρονο Θέατρο: Ευμολπιδών 45, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0346 4380



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ενδιαφέρουσες ιστορίες και συμβολισμοί πίσω από πέντε ξεχωριστές σημαίες

9. «Κάποιος θα έρθει» του Γιον Φόσσε, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ

Το πολυβραβευμένο έργο «Κάποιος θα έρθει» του Νορβηγού συγγραφέα Γιον Φόσσε παρουσιάζεται την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στον Θόλο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Γιάννη Χουβαρδά. Ένα υπαρξιακό, ερωτικό και ψυχολογικό θρίλερ που συνδυάζει ποίηση, κωμωδία, δράμα και σασπένς. Ο Φόσσε αναπτύσσει όλες τις δυνητικές αποχρώσεις μιας αιωρούμενης απροσδιόριστης απειλής, έτσι ώστε κάτι που υποθετικά δεν μπορεί να αποκλειστεί, μετατρέπεται σε κακό οιωνό, και από την απλή διαίσθηση, προκύπτει η βεβαιότητα. Η ιστορία εκτυλίσσεται με το πρωταγωνιστικό ζευγάρι που αγοράζει το νέο του απομονωμένο σπίτι, πάνω στην θάλασσα. Αυτός που θα έρθει θα είναι ο κακός οιωνός;

Τετάρτη 10/6, 20:30

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη κανονικό 15 ευρώ, 10 ευρώ μειωμένο και Β’ Ζώνη. Προπώληση: ticketservices.gr

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74. Τηλέφωνο: 21 6809 1000.