HBO Max: Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η νέα πλατφόρμα video streaming και στη χώρα μας

Όπως αποκάλυψε η ίδια η αμερικανική εταιρεία, μέσα στο 2022 θα προστεθούν νέες αγορές στις οποίες θα υποστηρίζεται το streaming του περιεχομένου της και μέσα σε αυτές φιγουράρει και η δική μας. Συγκεκριμένα, το HBO ανακοίνωσε πως το HBO Max θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στο 2022 σε 7 επιπλέον χώρες, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ισλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και την Τουρκία.

Το άνοιγμα του HBO προς την Ευρώπη θα ξεκινήσει από τις 26 Οκτωβρίου σε Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Ισπανία και Ανδόρα, ενώ θα ακολουθήσει η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (μαζί με την Πορτογαλία) το 2022.