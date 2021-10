And Just Like That: Μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή του Sex and the City

Όπως γνωστοποιήθηκε στην εκδήλωση για το λανσάρισμα του HBO Max στην Ευρώπη σήμερα, Τρίτη 5 Οκτωβρίου, το επόμενο κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς Sex and the City, με τίτλο «And Just Like That», έρχεται στο HBO Max τον Δεκέμβριο.

Η σειρά, με υπεύθυνο παραγωγής τον Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ακολουθεί την Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), τη Μιράντα (Σύνθια Νίξον) και την Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις), καθώς εξερευνούν την ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και των σχέσεων στα 50. Όπως έχει γίνει γνωστό, η τέταρτη πρωταγωνίστρια, η ηθοποιός Κιμ Κατράλ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς.

Η σειρά γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη με το καστ να περιλαμβάνει, εκτός από τις τρεις πρωταγωνίστριες, και τους Σάρα Ραμίρες, Σαρίτα Τσάουνταρι, Νικόλ Άρι Πάρκερ, Κάρεν Πίτμαν, Κρις Νοθ, Μάριο Καντόνε, Ντέιβιντ Άιγκενμπεργκ και τον Γουίλι Γκάρσον, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Οι υπεύθυνοι παραγωγής περιλαμβάνουν τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κρίστιν Ντέιβις, Σύνθια Νίξον, Τζούλι Ρότενμπεργκ, Ελίσα Ζουρίτσκι και υον Τζον Μέλφι. Το σενάριο υπογράφουν οι Κινγκ, Σαμάνθα Ίρμπι, Ρότσνα Φρούτσμπομ, Κέλι Γκοφ, Τζούλι Ρότενμπεργκ, Ελίσα Ζουρίτσκι.

Το Sex and the City είναι σίγουρα μια από τις πιο ιστορικές σειρές, με τεράστιο αντίκτυπο στην ποπ κουλτούρα. Δημιουργήθηκε από τον Ντάρεν Σταρ και είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Κάντας Μπούσναλ. Έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά το 1998 στο HBO και κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών για 6 σεζόν.

Μάλιστα, στη σειρά βασίστηκαν δύο ταινίες, τα “Sex and the City” το 2008 και “Sex and the City 2” το 2010, ενώ δημιουργήθηκε ένα πρίκουελ της σειράς, με τίτλο “The Carrie Diaries” και πρωταγωνίστρια την Anna Sophia Robb, που βέβαια δεν γνώρισε τόση επιτυχία.

Η σειρά κέρδισε αρκετά βραβεία, μεταξύ των οποίων επτά Emmys, τρία SAG και δύο Directors Guild of America Awards.