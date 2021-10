House of the Dragon: Στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του prequel του Game of Thrones

Το πρώτο τρέιλερ του House of the Dragon, της νέας σειράς που αποτελεί prequel του Game of Thrones, έδωσε στη δημοσιότητα το HBO Max. Δύο χρόνια μετά το τέλος της σειράς-φαινόμενο, το σύμπαν του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν επιστρέφει στις οθόνες μας, με το House of the Dragon να βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood.

