No Time To Die: Οι πρώτες αντιδράσεις από την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ

Καθώς χθες πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ, No Time to Die, οι τυχεροί κριτικοί κινηματογράφου που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πολυαναμενόμενη ταινία, έσπευσαν να μοιραστούν τις σκέψεις τους στο Twitter.

Αν και οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν πάντα να είναι πιο θετικές από τις κριτικές, ένα πράγμα έγινε ξεκάθαρο στο Twitter: Το No Time to Die -που καθυστέρησε σχεδόν δύο χρόνια εξαιτίας της πανδημίας- σίγουρα άξιζε την αναμονή.

Ο κριτικός κινηματογράφου Σκοτ Μαντζ έγραψε ότι, αν και χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί την ταινία, ήταν σίγουρα καλύτερη από τις προηγούμενες ταινίες της σειράς, το Quantum of Solace και το Spectre. «Είναι το πιο θεμελιωμένο και – τολμώ να πω- η πιο προσωπική προσέγγιση στον #JamesBond με ένα ισχυρό, απροσδόκητo και πολύ συναισθηματικό όφελος», είπε ο Mantz. “Σίγουρα άξιζε την αναμονή!”

NO TIME TO DIE: Need more time to process, but I really liked it a lot — def better than Quantum & Spectre. It’s #DanielCraig’s most grounded and — dare I say it? — most intimate take on #JamesBond with a powerful, unexpected & very emotional payoff. Def worth the wait! pic.twitter.com/q5ladwndg0 — Scott Mantz (@MovieMantz) September 28, 2021

Η κριτικός των Rotten Tomatoes, Τέσσα Σμιθ, επαίνεσε τη διασκεδαστική φύση της ταινίας, παρά το γεγονός πως διαρκεί 2 ώρες και 43 λεπτά. «Το No Time to Die είναι ό,τι ακριβώς ήθελα, και ακόμα περισσότερα! Ένας μεγάλος αποχαιρετισμός στον Ντάνιελ Κρεγκ, αλλά ειλικρινά, ήθελα να δω περισσότερο τον Ράμι Μάλεκ! Ναι, είναι μεγάλο σε διάρκεια, αλλά κάθε φορά που φαινόταν έτοιμο να κουράσει, η αδρεναλίνη δεν το άφηνε να χαθεί! Η δράση ξεκίναγε από την αρχή! Κλασικός Μποντ!»

No Time To Die is everything I wanted & more! A great farewell to Daniel Craig but honestly I wanted more Rami Malek! Yes it's long but whenever it felt like it was about to drag, it jumped right back in with adrenaline! Action packed from the start! Classic Bond! 🔥 #NoTimeToDie pic.twitter.com/Swuoh2o8Sd — Tessa Smith – Mama's Geeky (@MamasGeeky) September 28, 2021

Ο σεναριογράφος του Fandango, Έρικ Ντέιβις είπε ότι η ταινία ήταν ένα τέλειο φινάλε για τον Ντάνιελ Κρεγκ.

«Ένας κλασικός Μποντ, ένας κλασικός κακός, αρκετά κλασικά gadgets και μια ιστορία που φαίνεται να αμφισβητεί το πόσο χρειαζόμαστε ακόμα τον Τζέιμς Μποντ, για να σώσουμε τη μέρα. Υπέροχο σενάριο και εκπληκτική σκηνοθεσία από τον Κάρι Φουκουνάγκα. Μου άρεσε κάθε δευτερόλεπτο!»

So #NoTimeToDie is AWESOME! Classic Bond, classic villain, classic gadgets & a story that seems to question how much we still need James Bond to save the day. Terrific writing & stunning direction from Cary Joji Fukunaga. Loved every second! A perfect finale for Daniel Craig pic.twitter.com/tZr1JRMhqh — Erik Davis (@ErikDavis) September 28, 2021

Καλή σκηνοθεσία, καλό σενάριο και καλή εκτέλεση

Ο υπεύθυνος των βραβείων για το περιοδικό Variety, Κλέιτον Ντέιβις, σκέφτηκε ότι το No Time to Die ήταν η καλύτερη ταινία του Κρεγκ ως Μποντ. «Η τελευταία είσοδος της εποχής του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ είναι και η καλύτερη της θητείας του. Το #NoTimeToDie είναι αποτελεσματικό στη δράση, στους συναισθηματικούς ρυθμούς, και για άλλη μια φορά, μια τεχνική δεξιοτεχνία με επικεφαλής τον Λάινους Σάντγκρεν, τον Τομ Κρος και την ομάδα ήχου. Πολύ ευχάριστο και ΔΕΝ είμαι τυπικός λάτρης του Μποντ.»

The final entry of Daniel Craig's time as James Bond is the finest of his tenure. #NoTimeToDie is effective in action, emotional beats and once again, an artisan mastery helmed by Linus Sandgren, Tom Cross and the sound team. Highly enjoyable & I'm NOT a typical Bond enthusiast. pic.twitter.com/rgRy423hKV — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) September 28, 2021

Ο κριτικός της Guardian Πίτερ Μπράντσο έδωσε στην ταινία πέντε αστέρια, γράφοντας: «Η τελευταία ταινία του Κρεγκ, είναι μια επική επιτυχία, με το σενάριο των Νιλ Πέρβις, Ρόμπερτ Γουέιντ και Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ να παραδίδει πάθος, δράση, δράμα, κωμωδία, θλίψη, μακάβριο τρόμο και εξωφρενικά ανόητη παλιομοδίτικη δράση, σε μια ταινία που κάπως θυμίζει τον κόσμο του Dr. No. Ο σκηνοθέτης Κάρι Φουκουνάγκα παρουσιάζει το εγχείρημά του με τρομερό καμάρι, και η ταινία μας δείχνει μεταξύ άλλων έναν ρομαντικό Μποντ, έναν υποταγμένο στις γυναίκες Μποντ, έναν Μποντ που δεν φοβάται να δείξει τα συναισθήματά του».

Κατά γενική ομολογία λοιπόν, η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ άξιζε τα δύο χρόνια αναμονής και έχει ενθουσιάσει ήδη τους κριτικούς, με το κοινό να αναμένει κάτι συναρπαστικά τέλειο -μία ταινία, που όπως λένε οι κριτικοί, θυμίζει κάτι από τον παλιό πράκτορα 007 και αποτελεί το καλύτερο αντίο στον Ντάνιελ Κρεγκ, που για 15 χρόνια είχε ταυτιστεί με τον περιπετειώδη πράκτορα.