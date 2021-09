O διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής περιεχομένου του Netflix, Τεντ Σαράντος, ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του Vox Media’s Code Conference για να αποκαλύψει μία λίστα, που πολλοί θα ήθελαν να ξέρουν.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε δύο διαφάνειες με βαθμολογικές λίστες, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια των πρώτων 28 ημερών κυκλοφορίας των προγραμμάτων. Οι βαθμολογίες αυτές προέκυψαν από τον αριθμό των λογαριασμών που έκαναν κλικ και παρακολούθησαν τον κάθε τίτλο του περιεχομένου του Netflix, για τουλάχιστον δύο λεπτά.

Ο Σαράντος επιβεβαίωσε ακόμα, πως η πρώτη σεζόν του Bridgerton πήρε τη πρώτη θέση στις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και στις δύο λίστες. Το Extraction πήρε την πρώτη θέση στις ταινίες του Netflix, ως η ταινία με τον μεγαλύτερο αριθμό κλικ, ενώ το Birdbox ήταν το Νο 1, όσον αφορά τις ώρες προβολής. Άλλες σειρές και ταινίες που μπήκαν στην δεκάδα είναι το Λουπέν, η πρώτη σεζόν του The Witcher, η νέα σεζόν του La Casa de Papel, η ταινία του Ζακ Σνάιντερ, το Murder Mystery και το Spenser Confidential.

Ever wonder just how many people watch the top @netflix shows? CCO Ted Sarandos just shared numbers publicly for first time. Big winner? @bridgerton with 82M users and 625M hours. #CodeCon pic.twitter.com/6i9AAbg4WM

