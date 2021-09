Ρόαλντ Νταλ: Στα «χέρια» του Netflix τα έργα του διάσημου συγγραφέα παιδικών βιβλίων

Το Netflix απέκτησε τα έργα του Ρόαλντ Νταλ, του συγγραφέα κλασικών παιδικών βιβλίων όπως «Ο Απίθανος Κύριος Φοξ», «Μάγισσες», «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», «Ματίλντα», στη μεγαλύτερη συμφωνία περιεχομένου στην ιστορία της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας.

To Netflix, το οποίο είχε ήδη συμφωνία με την Roald Dahl Story Company για τα πνευματικά δικαιώματα δεκαέξι τίτλων, καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ισχυροποιήσει το περιεχόμενο του απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους όπως το Disney+, το Amazon Prime Video και η HBO Max.

Ποιες παραγωγές είναι ήδη στα σκαριά

Το συνολικό μπάτζετ παραγωγής του Netflix υπό την ήδη υπάρχουσα συμφωνία αγγίζει το 1 δις δολάρια και περιλαμβάνει μια σειρά βασισμένη στο σύμπαν του «Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» από τον δημιουργό του «Jojo Rabbit» Τάικα Γουαϊτίτι, καθώς και μια διασκευή του «Ματίλντα, ένα μιούζικαλ».

«Τα συγκεκριμένα πρότζεκτ έστρεψαν την προσοχή μας σε ένα πιο φιλόδοξο εγχείρημα», ανακοίνωσε η δημοφιλής streaming πλατφόρμα, «Τη δημιουργία ενός μοναδικού σύμπαντος κινουμένων και live-action ταινιών και σειρών, εκδόσεων, παιχνιδιών, διαδραστικών εμπειριών, live θεάτρου, εμπορικών προϊόντων και πολλών άλλων».

Το Ίδρυμα Ρόαλντ Νταλ αποτελεί μια μεγάλη διεθνή ευκαιρία για το Netflix καθώς τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 63 γλώσσες και έχουν πουλήσει περισσότερα από τριακόσια εκατομμύρια αντίτυπα.

Η εξαγορά

Σπάνια το Netflix προχωράει στην απόκτηση όλων των έργων ενός δημιουργού, καθώς η πλατφόρμα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι τώρα την πελατεία της χάρη σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων με μεγάλα ονόματα κινηματογραφικών δημιουργών και παραγωγών για τη δημιουργία αποκλειστικού περιεχομένου.

Ο εγγονός του Ρόαλντ Νταλ, Λουκ Κέλι, διευθυντής της Roald Dahl Story Company, δήλωσε σε μήνυμα του προς το προσωπικό: «Η αποστολή μας ως η Roald Dahl Story Company είναι να μοιραστούμε το ελπιδοφόρο μήνυμα των ιστοριών, τη δύναμη και τις ικανότητες των νέων ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι όντας μέρος μιας μεγαλύτερης επιχείρησης θα μας δώσει πρόσθετη στήριξη σε αυτή την αποστολή. Το Netflix συμφώνησε να αποκτήσει την Roald Dahl Story Company σε μια συναλλαγή βασισμένη στην επιτυχία που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα με τον Κέλι κάθε 2.6 δευτερόλεπτα πουλιέται ένα βιβλίο του Νταλ και η εταιρεία έχει στα σκαριά σχέδια για 19 τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, παραστάσεις και live εμπειρίες. «Με την υποστήριξη του Netflix θα είμαστε σε θέση να πλησιάσουμε περισσότερους νέους ανθρώπους και οικογένειες», προσθέτει.

Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της RDSC

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό μέρος των εσόδων από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός φιλανθρωπικού ταμείου, το οποίο θα ενισχύσει ήδη υπάρχοντες και νέους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον τομέα της υγείας των παιδιών, του αντιρατσισμού και της εξάλειψης του μίσους.

Ο Ρόαλντ Νταλ, ο οποίος πέθανε το 1990 σε ηλικία 74 ετών, είχε προβεί κατά τη διάρκεια της ζωής του σε αντισημητικά σχόλια. Η οικογένεια του και η Roald Dahl Story Company δημοσίευσαν μια απολογία για τα συγκεκριμένα σχόλια το προηγούμενο έτος.

Το Netflix, το οποίο ξόδεψε φέτος 17 δισεκατομμύρια δημιουργώντας και αγοράζοντας τα δικαιώματα σειρών και ταινιών, προχώρησε σε αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλα ονόματα του Hollywood. Η εταιρεία ξόδεψε 15 εκατομμύρια δολάρια για το blockbuster του Ράιαν Ρέινολντς «6 Underground», ενώ έχει κλείσει συνεργασίες με τη δημιουργό των «Grey’s Anatomy» και «How to Get Away With Murder», Σόντα Ράιμς και τον Ράιαν Μέρφι στο παλμαρέ του οποίου περιλαμβάνονται τα «Glee», «Nip/Tuck» και «American Crime Story».

