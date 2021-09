Μικέιλα Κόελ: Γιατί η βραβευμένη με Emmy δημιουργός απέρριψε πρόταση του Netflix;

Για τη βραβευμένη με Έμμυ Μικέιλα Κόελ το Netflix φάνταζε ως αυτονόητος προορισμός για την τελευταία σειρά της με τίτλο «I May Destroy You». Η επιτυχία της ηθοποιού, σκηνοθέτριας και σεναριογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται κυρίως στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming. Ωστόσο η ίδια, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποφάσισε να αποχωρήσει από μια μεγάλη συμφωνία του ενός εκατομμυρίου, ώστε να διατηρήσει την κυριότητα του πρότζεκτ.

Τα προηγούμενα χρόνια το Netflix ήταν ο διανομέας στις Η.Π.Α. της επιτυχημένης κωμικής σειράς της «Chewing Gum», για την οποία η Κόελ κέρδισε βραβείο BAFTA Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμικό Πρόγραμμα, ενώ αργότερα η ίδια εμφανίστηκε σε ένα βραβευμένο με Έμμυ επεισόδιο του «Μαύρου Καθρέφτη». Επιπλέον, το 2018 η Μικέιλα Κόελ πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ παραγωγής του Netflix «Πάει Καιρός», ενώ το 2019 η ίδια πλατφόρμα streaming κυκλοφόρησε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου τη σειρά «Η Εξέγερση της Μαύρης Γης» της οποίας η Κόελ υπήρξε συμπρωταγωνίστρια.

Σε συνέντευξη της στο Vultutre, το 2020, η Μικέιλα Κόελ είχε αποκαλύψει ότι το Netflix της έκανε προσφορά αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων για το «I May Destroy You», την Άνοιξη του 2017. Η σειρά βασίζεται στην προσωπική εμπειρία της δημιουργού και πρωταγωνίστριας της, η οποία είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Chewing Gum». Η Κόελ που έγραψε και τα δώδεκα επεισόδια και συν-σκηνοθέτησε τα εννέα, υποδύεται μια νεαρή συγγραφέα η οποία προσπαθεί να επεξεργαστεί και να αποδεχτεί το πρόσφατο περιστατικό κακοποίησης.

Για ποιον λόγο απέρριψε το Netflix;

Η Κόελ απέρριψε τη συγκεκριμένη προσφορά της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming καθώς δεν θα τις επέτρεπαν να διατηρήσει κανένα ποσοστό από τα πνευματικά δικαιώματα. Η δημιουργός επέλεξε μάλιστα να δώσει τέλος στη συνεργασία της με την εταιρεία management Creative Artists Agency, όταν την «πίεσε να δεχθεί τη συμφωνία» με το Netflix αφού η CAA «θα έβγαζε άγνωστο ποσό στο τέλος».

Η Μικέιλα Κόελ δήλωσε στο Vulture ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί με ένα «υψηλά ιστάμενο στέλεχος του Netflix», ώστε να διατηρήσει τουλάχιστον το «5% των πνευματικών δικαιωμάτων». Σύμφωνα, όμως, με την ίδια «Στο τηλέφωνο επικράτησε σιωπή και από την άλλη πλευρά της γραμμής ακούστηκε «Δεν κάνουμε τα πράγματα έτσι εδώ. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Δεν είναι τίποτα» και τότε είπα «Εάν δεν είναι τίποτα, τότε θέλω πραγματικά να διατηρήσω το 5% των δικαιωμάτων μου».

Όταν η Κόελ μείωσε το ποσοστό των πνευματικών δικαιωμάτων σε 0.5%, το στέλεχος του Netflix είπε ότι θα το συζητήσει με τους από πάνω προσθέτοντας «Μικέιλα; Θέλω να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσένα. Κάνεις το σωστό».

«Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι μέσα στο κεφάλι μου συμβαίνουν σουρεαλιστικά πράγματα, σαν οι άνθρωποι να θεωρούν ότι είμαι παρανοϊκή, ότι φέρομαι ύποπτα, ότι εξοντώνω τους ατζέντηδες μου», σχολιάζει η Κόελ, «Και τότε (το στέλεχος του Netflix) λέει αυτές τις λέξεις και εν τέλει συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι παρανοϊκή. Όλο αυτό είναι παρανοϊκό».

Η συμφωνία με BBC και HBO

Τελικά η Κόελ παρουσίασε το «I May Destroy You» στο BBC το φθινόπωρο του 2017 και το δίκτυο της προσέφερε όλα όσα ήθελε, από «μια θέση στο τραπέζι της παραγωγής» στον «πλήρη δημιουργικό έλεγχο και τα πνευματικά δικαιώματα του έργου». Το HBO συμμετείχε ως συμπαραγωγός του πρότζεκτ. Το show έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2020 και έλαβε μερικές από τις πιο ένθερμες κριτικές της χρονιάς.

Ο θρίαμβος των Έμμυ και η δικαιολόγηση της απόφασής της

Την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της 73ης Τελετής των Βραβείων Έμμυ, η Μικέιλα Κόελ, στα 33 της χρόνια, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Έμμυ στην κατηγορία Καλύτερου Σεναρίου Για Μίνι Σειρά ή Ανθολογία για τη σειρά «I May Destroy You».

Συζητώντας με το BBC Radio 4 την απόφασή της να απορρίψει μια τόσο μεγάλη συμφωνία με το Netflix, η Κόελ δήλωσε ότι οι άνθρωποι τη θεωρούσαν «παρανοϊκή», ωστόσο η ίδια ήθελε να πει ένα μεγάλο «όχι στην εκμετάλλευσή της».

