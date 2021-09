Πού να πάμε σήμερα: 9 παραστάσεις για το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

1. «Το Γεφύρι της Άρτας», στο Βεάκειο Θέατρο

Το θεατρικό έργο «Το Γεφύρι της Άρτας» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκειο Θέατρο. Ένα αφιέρωμα στις «αδικόθανατισμένες» νέες γυναίκες και πρωτίστως σε εκείνη που δεν ρωτήθηκε ποτέ αν θα δεχόταν να χτιστεί ζωντανή για να στεριώσει το περίφημο γεφύρι, την όμορφη γυναίκα του Πρωτομάστορα. Εκείνη που με δόλο παρασύρθηκε και θυσιάστηκε, όπως συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, σε εκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη, λόγω του κοινωνικού συστήματος που δεν μπορεί κανένα φύλο να ξεφύγει από τους στερεοτυπικούς ρόλους. Ο κόσμος της παραλογής του Γεφυριού της Άρτας, θα ζωντανεύσει μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, το τραγούδι, το χορό και την ακροβασία. Τη σκηνοθεσία αλλά και τη δραματουργία της παράστασης υπογράφει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλπμαρη.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: 8€. Προπώληση: viva.gr

Βεάκειο Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 2104226330

2.«Το νυφικό κρεβάτι» του Γιαν Ντε Χάρτογκ, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, στο Άλσος Νέας Σμύρνης

Η εταιρεία «Μέθεξις», του Χρήστου Τριπόδη παρουσιάζει φέτος το έργο «Το νυφικό κρεβάτι» του Γιαν Ντε Χάρτογκ, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα. Μια τρυφερή κωμωδία που πραγματεύεται τον εξολοκλήρου γάμο ενός ζευγαριού, από την γνωριμία τους μέχρι το τέλος της ζωής τους, με επίκεντρο το συζυγικό κρεβάτι. Ο συγγραφέας κρατά αμειώτο το ενδιαφέρον του κοινού τα τελευταία 70 χρόνια, επειδή προτρέπει τους ανθρώπους να μάθουν να αγαπιούνται. Η Αγνή (Πηνελόπη Αναστασοπούλου) και ο Μάικ (Ορέστης Τζίοβας) μεγαλώνουν ουσιαστικά μαζί -μεγαλώνοντας τα παιδία τους, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στην δυσκολία της αγάπης και της καθημερινότητας μέχρι και την τελευταία στιγμή, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα. Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Νέας Σμύρνης.

Σάββατο 18/9, 20:30

Εισιτήριο: 8 ευρώ, 5 ευρώ δημότες/ κατοίκους.

Άλσος Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εφέσου.

3. «Φοίνισσες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, στο Θέατρο Βράχων

Οι «Φοίνισσες» η αρχαία τραγωδία του Ευριπίδη μια σύγχρονη παράσταση το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων, μ ’ένα ξεχωριστό επιτελείο ερμηνευτών μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Μυλωνάς και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης , σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μόσχου. Το έργο εκτυλίσσεται την ημέρα που ο Πολυνείκης περικύκλωσε με στρατό την Θήβα. Η συμφωνία των δύο αδερφών Πολυνείκη και Ετεοκλή -να βασιλεύουν εκ περί τροπής την πόλη, θα καταλήξει σε εμφύλιο; Θέλουν πραγματικά οι άνθρωποι να αποφύγουν την εμφύλια διχόνοια; Ή απλώς να την διαιωνίσουν;

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 14 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, άνω 65, ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» Νεαπόλεως 58, Βύρωνας 162 32. Τηλέφωνο: 21 0760 9350

4.«Ιφιγένεια η εν Ταύροις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, στο Θέατρο Κολωνού

Η αρχαία τραγωδία του Ευριπίδη, «Ιφιγένεια η εν Ταύροις», σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, μια από τις πιο πετυχημένες παραστάσεις της χρονιάς, συνεχίζει να ταξιδεύει με την πανελλαδική της περιοδεία και θα εμφανιστεί απόψε Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Κολωνού. Μέσα στα συντρίμμια του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Ευριπίδης εξυμνεί το μεγαλείο της αδερφικής αγάπης και τις μεγάλες αξίες που βλέπει να χάνονται. Τι σημαίνει να είσαι εξόριστος και ξένος; Πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος από το παρελθόν και τη μοίρα του; Το ομώνυμο ρόλο ενσαρκώνει η Λένα Παπαληγούρα και τον ρόλο του Ορέστη, ο Μιχάλης Σαράντης.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ, 5 ευρώ παιδικό, φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Κολωνού, Ιωαννίνων και Καπανέως, Αθήνα 10444. Τηλέφωνο: 2105284800

5. «Αρίστος» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου, στο Αμφιθέατρο «Θαν. Βέγγος»

Η θεατρική παράσταση «Αρίστος» βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη «Ο Γύρος του Θανάτου», με κεντρικό θέμα τη ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, του «Δράκου του Σέιχ Σου». Εννέα ερμηνευτές ζωντανεύουν μια ιστορία που μεταφέρει τους θεατές στις αλάνες τις Θεσσαλονίκης, στις σκοτεινές πλευρές του λιμανιού, σε ένα σκηνικό του 1960. Το 1963 ο ελληνικός βορράς τον αποκαλούσε νεαρό ανώμαλο και γι’ αυτό καταδικάστηκε τετράκις σε θάνατο και οι τελευταίες λέξεις που ψέλλισε ήταν «Μανούλα μου, είμαι αθώος». Πρωταγωνιστούν Φιλαρέτη Κομνηνού, Γιάννης Λεάκος, Ιωάννης Αθανασόπουλος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου. Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο «Θαν. Βέγγος».

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, 12 ευρώ προπώληση και μειωμένο. Προπώληση: ticketservices.gr

Αμφιθέατρο «Θαν. Βέγγος», Πελοποννήσου 173, Κορυδαλλός 181 22. Τηλέφωνο: 21 0497 0475

6. «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στο Κηποθέατρο Παπάγου

Η συνταρακτική τραγωδία του Αισχύλου ο «Προμηθέας Δεσμώτης», παρουσιάζεται σε μια μεγάλη πανελλαδική περιοδεία με τις περισσότερες παραστάσεις -ήδη- sold out. Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα, θα υποκύψει στα θελήματα των Θεών; Ένας ασταμάτητος αγώνας ενάντια στη δύναμη της εξουσίας με πολύ έντονη θρησκευτική ιδιοσυγκρασία. Τον ομώνυμο ρόλο ενσαρκώνει ο Γιάννης Στάνκογλου, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 20 ευρώ, 15 ευρώ παιδικό, φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου 156 69. Τηλέφωνο: 21 3202 7185

7. «Οθέλλος» του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, στο Faliro Summer Theater

Ο «Οθέλλος» του Γουίλιαμ Σαίξπηρ είναι μια τραγωδία που αποτυπώνει τη ζήλια, την προδομένη εμπιστοσύνη και το φόβο για το διαφορετικό, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Faliro Summer Theater. Ένα σπουδαίο έργο παγκόσμιας φήμης επειδή ο έρωτας του γενναίου στρατηγού (Γιάννη Μπέζο) με την νεαρή Δυσδαιμόνα (Μάιρα Γραβάνη) διαταράσσει τις κοινωνικές ισορροπίες, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα της εποχής. Η καταστροφική μανία προκύπτει από την εσωτερική ανάγκη να απαλλοτριώσει οποιαδήποτε κοινωνική νόρμα και φοβία, ωστόσο ο ίδιος του ο εαυτός είναι αυτός που -παρά τις διακρίσεις ήθους και τα αξιώματα- τον καθιστά μαύρο, ξένο και κατώτερο. Μια κριτική στην υποκρισία της κοινωνίας, σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας.

Σάββατο 18/9, 21:15

Εισιτήριο: Γενική Είσοδος 20€, Μειωμένο 15€. Προπώληση: viva.gr

Faliro Summer Theater, Μωραϊτίνη 2 (Ολυμπιακό Ακίνητο Tae Kwon do), Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 2109213310

8.«Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ», στην Πειραιώς 260

«Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ» του διακεκριμένου Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλικόφσκι, είναι μια νέα θεατρική παράσταση, μια ιστορία που πραγματεύεται την ‘’Οδύσσεια’’ μιας σύγχρονης Πηνελόπης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της από το μέτωπο, επηρεασμένο τόσο από τα Ομηρικά Έπη, όσο και από τις ταινίες της Hanna Krall, τα »Chasing the King of Hearts» και »Story for Hollywood». Ένα σενάριο που θα μπορούσε να εμπνεύσει μια χολιγουντιανή ταινία.

Σάββατο 18 και Κυριακή 19/9, 20:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη 40 ευρώ, Α Ζώνη 30 ευρώ-μειωμένο 24 ευρώ, Β Ζώνη 20 ευρώ, 16 ευρώ μειωμένο, Σπουδαστικό Καλλ. Σχολών, ΑμεΑ, ανέργων 5 ευρώ. Προπώληση: tickets.aefestival.gr, ticketservices.gr

Πειραιώς 260, Χώρος Δ. Καλλιθέα, 183 46. Τηλέφωνο: 21 0928 2900

9. «Μια Βαυαρή βασίλισσα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος», στο Θέατρο Χυτήριο

Η θεατρική παράσταση «Αμαλία – Μια Βαυαρή βασίλισσα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος», της Μαρίας Κυριάκη, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ, έρχεται στο Θέατρο Χυτήριο, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου. Μια αναδρομή στο ελεύθερο κράτος της Ελλάδας και η Αμαλία έρχεται στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου του 1837 ως η πρώτη Βασίλισσα στο πλευρό του Βασιλιά Όθωνα. Δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα, δουλεύει για να υλοποιήσει όσα οραματίζεται για την αγαπημένη της χώρα, αποκοτώντας άμεση επίδραση στην πολιτική, την κοινωνία και τη μόδα της εποχής. Όλη η ιστορία μέσα από τα μάτια της Αμαλίας, φωτίζει τα ιστορικά στοιχεία προσφέροντας μας ένα καινούριο σημείο θέασης της ελληνικής ιστορίας. Ερμηνεύουν Καλλιόπη Ευαγγελίδου και Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: 10 ευρώ. Προπώληση: ticketplus.gr

Θέατρο Χυτήριο, Ιερά Οδός 44, Κέντρο 104 35. Τηλέφωνο: 21 0341 2313