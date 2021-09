Το ρεπερτόριο του θεάτρου Πορεία για το χειμώνα 2021-2022

«Ώρα να ξαναβρεθούμε» είπε ο Δημήτρης Τάρλοου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πορεία, προλογίζοντας την πρώτη, δια ζώσης, παρουσίαση προγράμματος θεατρικής σκηνής της σεζόν. Δεκαοχτώ μήνες παύσης και (στην καλύτερη περίπτωση) εποχικής λειτουργίας του θεάτρου, κατακτάται μια μικρή νίκη για τις συναντήσεις των ανθρώπων.

Επιστροφή του «Προμηθέα»

Ειδικά για το «Πορεία», η νίκη μοιάζει να είναι μεγαλύτερη καθώς η καλοκαιρινή παραγωγή του «Προμηθέα δεσμώτη» (σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης) ‘έσπασε’ και συνεχίζει να ‘σπάει ταμεία’, έχοντας εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο εισιτήριο μέχρι την τελευταία παράσταση που θα δοθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου.

Περισσότεροι από 40.000 θεατές έχουν δει, για την ώρα, την παράσταση (μεσολαβεί και μια βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού), επιτρέποντας στη δημιουργική της ομάδα να αναγγέλλει σχέδια για το καλοκαίρι του 2022. Τότε που αναμένεται να ταξιδέψει σε φεστιβάλ του εξωτερικού και να παιχτεί ξανά σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. «Ο Προμηθέας δεσμώτης ήταν το όχημα που μας έβγαλε από την παγωμένη λίμνη της καραντίνας, κάτι σαν παγοθραυστικό· και είμαι πολύ συγκινημένος που αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει» σημείωνε νωρίτερα ο σκηνοθέτης της Άρης Μπινιάρης, υλοποιώντας μια ιδέα που του πρότεινε ο πρωταγωνιστής της παράστασης Γιάννης Στάνκογλου πριν από 3.5 χρόνια. «Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες τόσο πιο τολμηροί πρέπει να γινόμαστε» προτείνει ο κ. Τάρλοου, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό και συνάμα μετρημένο πρόγραμμα τεσσάρων παραγωγών.

Τέσσερις παραγωγές

Η χειμερινή περίοδος για τη σκηνή της οδού Τρικόρφων θα ξεκινήσει με το sold out των live streaming, την παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo and Juliet» (πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου). Μετά από 10.000 διαδικτυακές θεάσεις, η παράσταση επιστρέφει στο φυσικό της χώρο ανανεωμένη και με νέα πρωταγωνίστρια στο πλευρό του Πανταζάρα, την Σίσσυ Τουμάση.

Η σκυτάλη περνάει στα χέρια της Μαρίας Μαγκανάρη και σε μια σκηνοθεσία που, επίσης, κυοφορείται πάνω από δύο χρόνια, ένεκα της πανδημίας. «Η νύχτα της Ιγκουάνα» (πρεμιέρα 20 Οκτωβρίου) «ένα μεταιχμιακό έργο, με σκληρή ομορφιά και η τελευταία επιτυχία του Τένεσι Ουίλιαμς» – όπως το συστήνει η διακεκριμένη σκηνοθέτις – βρισκόταν σε αναμονή από το φθινόπωρο του 2019. Η Μαγκανάρη ανακαλεί τις αγχωτικές πρώτες πρόβες με την απειλή του lockdown και την «επουλωτική» λειτουργία των τωρινών νέων προβών για μια δημιουργία που θα αναφερθεί επιτέλους στο θεατρικό κοινό. «Χωρίς την επαφή με τον άλλο θέατρο δεν μπορεί να υπάρξει» καταλήγει η ίδια, μια διαπίστωση στην οποία συνηγορεί και ο Δημήτρης Τάρλοου.

Παραχώρηση από το Εθνικό θέατρο

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου «Πορεία» μοιράζεται τις «απάνθρωπες συνθήκες της καραντίνας» στη διάρκεια της οποίας δούλευε την τελευταία του σκηνοθεσία για το Εθνικό Θέατρο τον περασμένο χειμώνα· εκεί όπου «οι ηθοποιοί φορούσαν μάσκα στις πρόβες επί τρεις μήνες και μόνο να υποψιαστώ μπορούσα τα πρόσωπα και τις εκφράσεις τους». «Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου» του Μ. Καραγάτση (πρεμιέρα 8 Δεκεμβρίου), που πέρυσι ‘παίχτηκε’ με τη μέθοδο του live streaming για δύο βραδιές ‘μετακομίζει’ στη σκηνή του «Πορεία» με ένα πολυπληθή θίασο 19 ατόμων και τον Γιώργο Χριστοδούλου στον επώνυμο ρόλο.

«Αυτό το έργο συγκεντρώνει όλες τις αρετές και συνάμα όλα τα κουσούρια της ελληνικής φυλής» διαπιστώνει ο σκηνοθέτης του, την θεατρική διασκευή του οποίου υπογράφει ο πολυγραφότατος Θανάσης Τριαρίδης. «Είναι η πρώτη παραγγελία έργου που αναλαμβάνω και δη για τον Καραγάτση, ‘τον μεγάλο ‘Άλλο της ζωής μου’» εξηγεί ο κ. Τριαρίδης. «Ωστόσο, ήθελα μέσα στη διασκευή ν’ αναγνωρίζω τόσο τον συγγραφέα όσο και τον εαυτό μου. Και να προκύψει ένα κείμενο κάπου ανάμεσα στην μεγάλη Ιστορία που μας συντρίβει και στη μικρή ιστορία των ανθρώπων που την βιώνουν».

Το τέλος του «Αρίστου»

Στον προγραμματισμό του θεάτρου θα προστεθεί – μετά από την τεράστια επιτυχία του όπου κι αν παίχτηκε – και ο «Αρίστος» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαγεωργίου.

Η Φιλαρέτη Κομνηνού επικεφαλής του θιάσου που αφηγείται την τραγική ιστορία του Αριστείδη Παγκρατίδη δήλωνε πως «εδώ θα κλείσει ο κύκλος του ‘Αρίστου’, μιας παράστασης που ξεκίνησε πολύ διακριτικά και αθόρυβα στο υπόγειο του Θέατρου του Νέου Κόσμου, πήρε τεράστιες διαστάσεις και ταξίδεψε πολύ».

Σχολή πυροδότησης 109 έργων

Το κεντρικό ρεπερτόριο του θεάτρου θα συμπληρωθεί από την πρεμιέρα δύο καινούργιων έργων που γεννήθηκαν τα τελευταία δύο (και κάτι) χρόνια στη «Σχολή Πυροδότησης της Θεατρικής Γραφής» που διευθύνουν οι συγγραφείς Θανάσης Τριαρίδης και Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης. Πρόκειται για τα κείμενα «Νυχιάγκ» της 20χρονης Ευαγγελίας Γατσωτή (θα ανέβει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου) και το «Labor» της Ανθής Τσιρούκη (που θα σκηνοθετήσει η, εκ Λονδίνου, ΄Εμιλυ Λοϊζου). Οι παραστάσεις θα παιχτούν το Μάϊο του 2022 σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο για ένα μήνα. Δεν είναι, ωστόσο, τα μοναδικά έργα που έχουν προκύψει από τον γόνιμο κύκλο μαθημάτων της σχολής, αφού μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 109 νέα κείμενα.

Η προπώληση για το χειμερινό ρεπερτόριο του «Πορεία» έχει ήδη ξεκινήσει ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τρέχει προσφορά με διάθεση φθηνότερων εισιτηρίων.