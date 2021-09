Στον Σουηδό DJ που αυτοκτόνησε πριν από 3 χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στην ηλεκτρονική μουσική, αποφάσισε να αφιερώσει το σημερινό της doodle η Google. Ο Τιμ Μπέρλινγκ, γνωστός στο μουσικό κοινό ως Avicii, σήμερα θα γιόρταζε τα 32 του χρόνια, αν ζούσε.

Η είδηση της αυτοκτονίας του, τον Απρίλιο του 2018, είχε αφήσει ένα κύμα θλίψης και είχε σοκάρει βαθύτατα το μουσικό στερέωμα και το κοινό του νεαρού dj από την Σουηδία, που ξεσήκωνε πάντα το κοινό με τις μουσικές του επιλογές και τα πρωτότυπα κομμάτια του.

Το συγκινητικό doodle της Google:

Ο γεννημένος στις 8 Σεπτέμβριου το 1989 στην Στοκχόλμη, Τιμ Μπέρλινγκ, μας είχε συστηθεί το 2010, με την συνεργασία του με τον DJ John Dahlbäck, Don’t Hold Back, και μόλις ένα χρόνο αργότερα έβλεπε το όνομα του να βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης των 100 Καλύτερων DJ στον κόσμο από το DJ Magazine. Τον επόμενο χρόνο βρισκόταν ήδη στην κορυφή αυτής της λίστας, στο νούμερο 3. Μία καταξίωση που του άξιζε, καθώς το ταλέντο του μπορούσε να αναγνωριστεί από τα πρώτα κιόλας βήματά του.

Η μεγάλη καταξίωση και το τέλος

Ακολούθησαν επιτυχίες που όλοι σήμερα γνωρίζουν και τραγουδούν, όπως το Addicted to You, το Sunshine με τον David Guetta, το Levels, το Wake Me Up, το Hey Brother, το Waiting for love. Όλες οι παραγωγές του Avicii γνώρισαν επιτυχίες και αρκετές τον οδήγησαν και στα μουσικά βραβεία Grammy.

Το 2016 ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση και τα dj set, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την υγεία του. Η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ του είχε δημιουργήσει οξεία παγκρεατίτιδα και τον ταλαιπωρούσε από το 2014. Δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει όμως μουσική. Μέχρι και τις τελευταίες του μέρες ετοίμαζε καινούρια τραγούδια και remix.

Από τα τελευταία γνωστά του κομμάτια είναι το Lonely Together, σε συνεργασία με την Ρίτα Όρα, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017. Το μεταθανάτιο άλμπουμ του «TIM» κυκλοφόρησε το 2019.

Στις 20 Απριλίου 2018, επιβεβαιώθηκε η είδηση πως πέθανε σε ηλικία 28 ετών στο Μουσκάτ του Ομάν. Λίγες μέρες μετά η οικογένεια του δημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφεραν πως ο Avicii πάλευε με την ψυχική του υγεία, καθώς και με κατάθλιψη. Παράλληλα, ο ίδιος ο μουσικός είχε μιλήσει πολλές για την πίεση που δεχόταν να συνεχίσει τις παγκόσμιες περιοδείες, παρ’ όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. «Ο Τιμ δεν ήταν φτιαγμένος για τη βιομηχανία στην οποία βρέθηκε. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, που αγαπούσε τους φαν του, αλλά δεν άντεχε τη δημοσιότητα» θα έλεγε αργότερα η οικογένειά του.